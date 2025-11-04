Életmód
6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
A születési dátumod elárulja, melyik történelmi korban éltél előző életedben
A születésed napja megmutathatja, melyik korszakban éltél korábban - ókori harcosként vagy talán a viktoriánus Anglia gyermeke voltál?
Ne feledd!
A bő szárú farmer soha nem megy ki a divatból. Teljesen mindegy, melyik fazont választod, boyfriend, bő, hordó szabású és még sorolhatnánk, de a legfontosabb az, hogy hogyan áll rajtad és hogyan érzed magad benne. Ha találsz egy olyan darabot, ami egyszerre kényelmes és előnyös is, akkor igazi kincset leltél és érdemes minél tovább megtartani.
Na de mivel viseld őket? Könnyű beleragadni abba a jól ismert farmer és egy csinos felső kombinációba. Azonban ahogy közeledik a hidegebb idő, itt az alkalom a rétegezésre és arra, hogy egy kis izgalmat vigyél az öltözködésedbe. A bő szárú farmer időtlen darab, igen, de az őszi/téli 2025-ös divatbemutatókon is kiemelt szerepet kapott, vagyis most különösen trendi. Szóval lássuk, hogyan viseld!
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Őszi rendrakás: 8 tipp, amivel harmonikussá és rendezetté varázsolhatod az otthonod
Elérkezett az idő, amikor a nappalok egyre hűvösebbek, az esték pedig a bekuckózásról szólnak. Nem véletlen, hogy ilyenkor több időt töltünk a négy fal között – ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon, magunk körül és kicsit magunkban is. Az őszi nagytakarítás remek lehetőség arra, hogy tisztábban, rendezettebben és harmonikusabban induljunk neki a lassabb hónapoknak. Hiszen egy bögre forró tea és a kedvenc filmmaraton is sokkal jobban esik egy friss, átlátható térben. Mutatjuk, hogyan varázsolhatod újjá az otthonod ősszel – sok-sok inspirációval és apró, mégis látványos ötlettel!
A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban
A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.
Brooke Shields praktikus konyhai megoldása – Alkalmazd te is, hogy több tárolóhelyed legyen
Ha helyhiánnyal küzdesz a konyhádban, és már azt sem tudod, hova pakolj, akkor érdemes egy pillantást vetned Brooke Shields otthonára.
