6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert

#Stílustippek
#trend
#Stílus
#farmer
#nadrág
#bő szárú farmer
Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Stílustippek
Utoljára frissült: 2025. november 4. 10:09

Forrás: Getty Images

6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert
Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!

Ne feledd!

A bő szárú farmer soha nem megy ki a divatból. Teljesen mindegy, melyik fazont választod, boyfriend, bő, hordó szabású és még sorolhatnánk, de a legfontosabb az, hogy hogyan áll rajtad és hogyan érzed magad benne. Ha találsz egy olyan darabot, ami egyszerre kényelmes és előnyös is, akkor igazi kincset leltél és érdemes minél tovább megtartani.

A bő szárú farmer soha nem megy ki a divatból. Teljesen mindegy, melyik fazont választod, boyfriend, bő, hordó szabású és még sorolhatnánk, de a legfontosabb az, hogy hogyan áll rajtad és hogyan érzed magad benne. Ha találsz egy olyan darabot, ami egyszerre kényelmes és előnyös is, akkor igazi kincset leltél és érdemes minél tovább megtartani.

Na de mivel viseld őket? Könnyű beleragadni abba a jól ismert farmer és egy csinos felső kombinációba. Azonban ahogy közeledik a hidegebb idő, itt az alkalom a rétegezésre és arra, hogy egy kis izgalmat vigyél az öltözködésedbe. A bő szárú farmer időtlen darab, igen, de az őszi/téli 2025-ös divatbemutatókon is kiemelt szerepet kapott, vagyis most különösen trendi. Szóval lássuk, hogyan viseld!

6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert

