Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod

2026. május 11.

Forrás: Getty Images

Még a stylingolásukban is segítünk, ne aggódj!
A cikk támogatója az Answear

Sokszor nem a ruha dönti el igazán, hogy egy outfit működik-e, hanem a táska. Legtöbbször bele sem gondolunk, hogy egy jól megválasztott táska mennyi mindenre képes. Karaktert ad még a legegyszerűbb szettnek is és sokkal összeszedettebé teszi is azt. Éppen ezért nem érdemes csak mindig csak a praktikusságot figyelni -akármennyire is fontos-, a táska az outfit egyik legfontosabb része. Mutatjuk, melyek lesznek a tavaszi-nyári szezon legfontosabb táskatrendjei és azt is, hogyan hordd őket úgy, hogy tényleg jól működjenek.

Inspirációinkat az Answear.hu webáruház kínálatából merítettük.

Oversized táskák

A nagy, puha táskák idén továbbra is nagyon erősek. Nemcsak praktikusak, hanem stílusban is sokat hozzátesznek az outfithez: adnak egy laza, effortless hangulatot, amitől az egész szett természetesebbnek, nem mellesleg vagányabbnak hat. Egy sima farmer-póló-sneaker kombináció önmagában nagyon egyszerű. Viszont ha ehhez felveszel egy nagyobb méretű táskát, azonnal karakteresebb lesz az összkép. Az arányoknál miatt fontos, hogy figyelj arra, hogyha a táska már nagy és hangsúlyos, akkor a szett többi része maradjon letisztult. Így nem lesz túlzsúfolt az outfited.

Strukturált, letisztult táskák

A strukturált táskák pillanatok alatt elegánsabbá tesznek bármit. Ezek ugyanis általában úgy vannak kialakítva, hogy nincsenek rajtuk felesleges csattok, pántok, szegecsek. Emiatt mutat különösen jól lazább szettekkel. Ha például egy bővebb farmernadrágot párosítasz egy egyszerűbb felsővel vagy egy nagyon minimalista, monokróm szettet viselsz, akkor egy strukturált táska szépen „összefogja” az egészet. Így úgy fog tűnni, mintha a szetteddel sokkal többet foglalkoztál volna, mint amúgy.

Hosszúkás, keskeny táskák

A hosszúkás, keskeny fazonok most nagyon divatosak. Ezek a táskák modernebbé teszik még a legminimalistább szettet is és kifejezetten nőiessé a fiúsabb összeállításokat. Párosítsd basic outfitekkel, például farmerrel, trikóval, inggel vagy egyszínű ruhákkal. Ha pedig tovább fokoznád a már amúgy is csajos szettedet, akkor ne aggódj, ezt is megteheted, a nőiesebb darabok mellé is szépen passzolnak. Az a jó bennünk, hogy egyáltalán nem veszik el a fókuszt, inkább csak finoman hozzátesznek az összképhez. Arra viszont érdemes figyelni, hogy ha az outfitedben már sok a részlet, a minta vagy a réteg, egy keskeny táska könnyen elveszhet. Ezek a darabok akkor mutatnak a legjobban, ha hagyod őket érvényesülni.

Fonott és raffia táskák

A fonott, raffia és természetes hatású táskák igazi nyári alapdarabok. Sokan automatikusan a strandra tartogatják őket, pedig városban is nagyon jól működnek. Egy egyszerű nyári ruhával, papuccsal, lenvászonnadrággal vagy laza inggel kifejezetten stílusosak. A lényeg, hogy ne vidd túlzásba a többi elemet és a raffiát se halmozd túlságosan. Ha a táska már erősen nyárias, akkor ne a legnyáriasabb ruháddal párosítsd. Így marad a szett könnyed és harmonikus, amit a városba is felvehetsz.

Színes táskák

A színes táska az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy feldobj egy visszafogott, monokróm outfitet. Ha gyakran hordasz feketét, fehéret vagy bézst, akkor egy élénkebb táska azonnal feltűnőbbé varázsolja a szetted. Lehet piros, kék, zöld, sárga vagy akár pasztell árnyalat is, de azért adunk pár konkrét tippet, mert van több szín is, ami nagyon megy most. Ilyen például a vajsárga, a piros, és az olívazöld. Fontos viszont, hogy a színes táska akkor működik igazán, ha csak azon van a hangsúly, szóval tényleg egyszínű szettekhez kapd fel.

Hogyan válaszd ki, melyik táskát vedd fel?

A legfontosabb, hogy mindig az outfitedből indulj ki. Sose külön nézd a ruhadarabokat, hanem egészében a szettet. Ha az outfited egyszerű, jöhet egy erősebb, karakteresebb táska: nagyobb méretű, különleges formájú, extra színű vagy textúrájú. Ha viszont már sok a részlet és a minta rajtad, akkor jobb egy letisztultabb táska mellett dönteni. A másik gyakori hiba a méret. Egy túl kicsi táska egy nagyobb, lazább outfittel aránytalan lehet, míg egy túl nagy táska egy finomabb, nőiesebb szettet könnyen „lehúzhat”. Szóval a táska mérete mindig igazodjon az outfit hangulatához és arányaihoz.

