Timothée Chalamet óragyűjteménye olyan változatos, mint a szerepei
Forrás: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images
Még csak decemberben ünnepli harmincadik születésnapját Timothée Chalamet, de már most Hollywood egyik legfényesebb csillagának számít. Olyan produkciókkal büszkélkedhet, mint a Sehol se otthon, a Dűne, a Wonka vagy a Szólíts a neveden, vagyis úgy műfajilag, mint hangvételüket tekintve igencsak sokfélék az alakításai. A változatosság öltözködésében is megjelenik, hol klasszikus, hol retrós, hol pedig modern darabokat választ a vörös szőnyegre.
Erről például itt írtunk:
De ha már az öltözködést említjük, le kell szögezni, nemcsak a ruhadarabokat, hanem a kiegészítőket tekintve is elég sokrétű az ízlése. Az igazán visszafogott, letisztult daraboktól a formabontó, extravagáns modellekig szinte mindent megtalálunk a kollekciójában, ezeket pedig nem is rejtegeti, nyilvános szereplésein előszeretettel megmutatja a közönségnek.
Az InStyle MEN Magyarország írása.
