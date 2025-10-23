Horoszkóp
Timothée Chalamet óragyűjteménye olyan változatos, mint a szerepei

Utoljára frissült: 2025. október 22. 18:57

Forrás: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

Timothée Chalamet és Kylie Jenner
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit

A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét

Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.

Olvasd el!

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Olvasd el!

5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket

Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.

Olvasd el!

Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei

Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.

Olvasd el!

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!

A fiatal sztárnak nemcsak alakításai sokszínűek, hanem megjelenése is – és ez nemcsak a ruhákat, hanem a kiegészítőket is magába foglalja.

Még csak decemberben ünnepli harmincadik születésnapját Timothée Chalamet, de már most Hollywood egyik legfényesebb csillagának számít. Olyan produkciókkal büszkélkedhet, mint a Sehol se otthon, a Dűne, a Wonka vagy a Szólíts a neveden, vagyis úgy műfajilag, mint hangvételüket tekintve igencsak sokfélék az alakításai. A változatosság öltözködésében is megjelenik, hol klasszikus, hol retrós, hol pedig modern darabokat választ a vörös szőnyegre.

Erről például itt írtunk:

Olvasd el ezt is! Timothée Chalamet új filmje promóturnéján ejtett el egy egyszerű stílustippet - Szerencsére könnyen másolható is!

De ha már az öltözködést említjük, le kell szögezni, nemcsak a ruhadarabokat, hanem a kiegészítőket tekintve is elég sokrétű az ízlése. Az igazán visszafogott, letisztult daraboktól a formabontó, extravagáns modellekig szinte mindent megtalálunk a kollekciójában, ezeket pedig nem is rejtegeti, nyilvános szereplésein előszeretettel megmutatja a közönségnek.

Kattints galériánkra, és mutatunk pár menő karórát Timothée Chalamet gyűjteményéből:

Galéria / 5 kép

Bepillantás Timothée Chalamet óragyűjteményébe

Az InStyle MEN Magyarország írása.

