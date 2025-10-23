Timothée Chalamet óragyűjteménye olyan változatos, mint a szerepei

Még csak decemberben ünnepli harmincadik születésnapját Timothée Chalamet, de már most Hollywood egyik legfényesebb csillagának számít. Olyan produkciókkal büszkélkedhet, mint a Sehol se otthon, a Dűne, a Wonka vagy a Szólíts a neveden, vagyis úgy műfajilag, mint hangvételüket tekintve igencsak sokfélék az alakításai. A változatosság öltözködésében is megjelenik, hol klasszikus, hol retrós, hol pedig modern darabokat választ a vörös szőnyegre.

Erről például itt írtunk:

De ha már az öltözködést említjük, le kell szögezni, nemcsak a ruhadarabokat, hanem a kiegészítőket tekintve is elég sokrétű az ízlése. Az igazán visszafogott, letisztult daraboktól a formabontó, extravagáns modellekig szinte mindent megtalálunk a kollekciójában, ezeket pedig nem is rejtegeti, nyilvános szereplésein előszeretettel megmutatja a közönségnek.

Kattints galériánkra, és mutatunk pár menő karórát Timothée Chalamet gyűjteményéből:

Galéria / 5 kép Bepillantás Timothée Chalamet óragyűjteményébe Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.