Valamikor teljesen természetesnek számított, hogy a divathoz egy láthatatlan életkori szabálykönyv is jár. Bizonyos szoknyahosszak, színek, fazonok vagy trendek állítólag csak egy bizonyos életkorig voltak „megengedettek”, később pedig elvárták, hogy egy nő fokozatosan lecserélje őket visszafogottabb, időtálló darabokra.

2026-ban azonban ez az egész egyre idejétmúltabbnak hat. Egy ötvenes nő simán felvehet mikroshortot, miközben egy harmincéves rajonghat a bő lenruhákért és valószínűleg egyikük ruhatárából sem lehetne pontosan megtippelni a születési évét. A közösségi média ráadásul teljesen összekeverte a generációk inspirációs forrásait: ma már ugyanúgy menthetünk el egy huszonéves influencer és egy hetvenes divatikon szettjét.

Ezért öt, különböző életkorban járó stílusos nőt kérdezünk meg arról, hogyan változott az öltözködésük az évek során, mely régi szabályokat dobták ki végleg és számít-e nekik egyáltalán, hogy „a koruknak megfelelően” öltözzenek.

„Nem lett visszafogottabb a stílusom, csak tudatosabb”

Ahogy Ágnes közeledett a harminchoz, benne is felmerült a kérdés: vajon most már ideje lenne „felnőttesebben” öltöznie? Eleinte ezt úgy képzelte el, hogy a színes, játékos darabokat fokozatosan felváltja majd egy minimalista, kifinomultabb ruhatár. Aztán rájött, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem hisz ebben.

Ma ugyanúgy imád egy időtálló, szépen szabott összeállítást, mint egy színes mintát, oversized farmershortot vagy feltűnő sneakert. Számára egyik sem felnőttesebb vagy gyerekesebb a másiknál. Ami viszont tényleg változott, az a döntései mögötti tudatosság: jobban tudja, miben érzi magát magabiztosnak, és sokkal kevésbé érdekli, hogy mások mit várnának el tőle az életkora alapján.

A ruhatárában ezért simán megfér egymás mellett a színes sportcipő, az óriási táska, a hegyes orrú kitten heel, a hangsúlyos ékszer és a bő farmershort. A közös bennük nem egy életkori szabály, hanem az, hogy mindegyik passzol hozzá.

Krisztina, 48: nem az életkor számít, hanem hogy egyre jobban ismered magad

Krisztina szerint az öregedéssel nem feltétlenül visszafogottabb lesz az ember stílusa, hanem egyre tisztábban látja, mi működik rajta. Negyvenes évei végére már pontosan tudja, mely sziluettekben érzi jól magát, mely darabokhoz nyúl újra és újra, és mi az, aminek egyszerűen nincs helye a gardróbjában.

Ez nem jelenti azt, hogy felhagyott volna a trendekkel. Inkább arról van szó, hogy már nem akar minden szezonban teljesen új emberré válni. Van egy lazább, kissé fiús alapstílusa, amelyet különböző kiegészítőkkel, rétegekkel és időnként egy-egy új trenddel frissít.

A kedvencei között ott vannak a bő nadrágok és lezser farmerek, az oversized, férfiingeket idéző darabok, a nagy bőrtáskák és a karakteres kabátok. Utóbbiról különösen erős véleménye van: szerinte egy jó dzseki vagy kabát képes egy teljesen egyszerű outfitet is azonnal átgondoltnak mutatni.

Talán ez az egyik legnagyobb különbség aközött, ahogyan huszonévesen és később vásárolunk. Már nem feltétlenül azt keressük, hogy mi változtatna minket valaki mássá – hanem azt, mi teszi még egyértelműbbé azt, akik már vagyunk.

Anikó, 57: a testedet nem elrejteni kell csak azért, mert idősebb lettél

Anikó hozzáállása különösen érdekes, mert nála a stílus és a testéhez fűződő viszony szorosan összekapcsolódik. A negyvenes éveiben kezdett versenyszerűen testépítéssel foglalkozni, és ez teljesen átformálta azt is, hogyan tekint az öltözködésre.

Ahelyett, hogy azt kérdezné magától, mit „szabad” megmutatni 57 évesen, azt nézi, melyik ruha emeli ki azt az erőt, amelyért éveken keresztül dolgozott. Üzleti eseményeken és színpadon sem rejti el a vállát vagy a karját, estélyiknél pedig kifejezetten vonzzák a szoborszerű, erőteljes női testet hangsúlyozó szabások.

Számára a kor szerinti öltözködés tehát egészen mást jelent, mint a klasszikus elképzelés. Nem azt, hogy egyre több mindent kell eltakarni, hanem azt, hogy az ember megtanulja értékelni azt, amivé vált.

A hétköznapokban a karakteres nadrágokra, földig érő kabátokra és feltűnő kosztümökre esküszik. A ruhái gyakran erőt sugároznak, de ez nála nem valamiféle szigorú power dressing: egyszerűen ugyanazt a magabiztosságot szeretné viszontlátni a ruhatárában, amelyet az élet más területein is érez.

Zsófi, 32: harminc felett egyszerűen nincs kedve kényelmetlenül érezni magát

Zsófi mindig is imádta a divatot, és ezen a harmincadik születésnapja sem változtatott. Valami más azonban igen: egyre gyakrabban azokhoz a ruhákhoz nyúl, amelyekről azonnal érzi, hogy „ez nagyon én”.

Ebben testi változások is szerepet játszottak. Néhány évvel ezelőtt térdműtéten esett át, azóta a teste és az igényei is változtak. Emellett harminc felett egyszerűen kevésbé hajlandó szenvedni egy outfit kedvéért.

Ez azonban nála egyáltalán nem jelent unalmasabb öltözködést. Továbbra is szereti a bonyolultabb, játékos összeállításokat, csak közben elengedte azt az elképzelést, hogy a divatért feltétlenül kényelmetlenséget kell vállalnia. Nyáron például inkább könnyű pamutot és lent választ a szorító farmershortok helyett.

Különösen szereti a személyes jelentéssel bíró kiegészítőket is: olyan ékszereket hord, amelyek életének különböző időszakaira emlékeztetik. És talán éppen ez mutatja a legjobban, mit változtathat az életkor a stíluson. Nem feltétlenül hagyjuk magunk mögött a régi énünket - inkább beépítjük abba, akik most vagyunk.

De a lényeg, a lényeg, viseld azt, amiben jól érzed magad.