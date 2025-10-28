Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat

#divat
#Cipő
#Csizma
#téli cipő
#Green Stiletto
#őszi cipő
#minden nőnek
#Shoelove
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. október 28. 09:13

Forrás: Getty Images

5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
A nap cikke

4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban

Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Olvasd el!

6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint

A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!

Olvasd el!

Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt

A hercegi pár az egyetemen találkozott először, és bár eleinte csak barátok voltak, később szerelem szövődött köztük. Régi fotóik fergetegesek!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 28.: az Ikreknek érdemes kiönteniük a lelküket valakinek, a Szüzeknek minden tudásukat bevetve kell cselekedniük

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!

Olvasd el!

Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője

Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.

Olvasd el!

74 évesen is szívdöglesztő az egykori Bond-lány: ez Jane Seymour szépségének titka

Ez Jane Seymour szépségének legfontosabb titka.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.

Minden évszakban akadnak olyan cipők, melyek főszerepet kapnak az öltözködésünkben, az őszi-téli szezon pedig kifejezetten izgalmas ilyen téren. Talán sejted, hogy a csizma és a bakancs ott van a listánkon, mert ezek valóban nagyon hasznosak, stílusosak és kényelmesek, de a lábbelik világában bőven akadnak még olyan darabok, amiknek valójában minden nő szekrényében helyet kellene kapniuk. Ráadásul ezekből sem mindegy, milyet választasz! Mi most összeszedtük ezeket, lássuk, neked hány van otthon!

1. Oxford cipő

Julia Roberts kedvenc cipője az őszi-téli szezon egyik legnagyobb aduásza lehet, és sokan még csak nem is sejtik! Az oxford cipők hosszú ideig a háttérbe szorultak, pont amiatt, hogy észrevétlenek maradnak a szettünkben. Pedig ez az előnyük! Elegánsak, belesimulnak az outfitbe, tökéletesek elegáns eseményekre vagy irodai napokra, és a megfelelő zoknival viselve még a lábad sem fázik bennük. Száraz, napsütéses őszi-téli napokra tökéletes!

Graceland
Dandy bokacipő

11990 Ft

Megnézem

A te szekrényedben ott van?

Igen, még szép!
Nem, még nincs.

2. Elegáns loafer

A loafer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvője lett, a Z generációs fiataloktól kezdve az idősebbekig mindenki viselte nyáron és tavasszal. De miért ne kaphatna helyet az őszi szettjeinkben is? A loafer a nem túl hűvös időben tökéletes választás, hiszen az oxford cipőhöz hasonlóan elegáns, sosem lesz 'túl sok', ha pedig bőrből vagy jó minőségű műbőrből készült darabot veszel, az hosszú távon is jó befektetés.

Graceland
Loafer (fekete)

11990 Ft

Megnézem

Neked van loafered?

Persze!
Egyelőre nincs.

3. Mintás bokacsizma

Bokacsizma valószínűleg a te szekrényedben is lapul, na de mintás? Ha most megráztad a fejed, gondolván, hogy "áh, ez nekem túl sok", itt vagyunk, hogy meggyőzzünk az ellenkezőjéről. Az elmúlt 2-3 évben ugyanis a mintás darabok, köztük elsősorban az állatminta akkora divat lett, hogy nem lehet nem imádni! A kígyó-, boci- vagy párducmintás bokacsizma üde színfoltja lehet az egyébként szürke őszi és téli szetteknek, és nagyon izgalmas pluszt visz az összképbe.

Catwalk
Klasszikus bokacsizma

15990 Ft

Megnézem

Lapul nálad a gardróbban mintás bokacsizma?

Igen és imádom!
Nem, mintás bokacsizmám nincs.

4. Hosszú szárú csizma

Az egyik legjobb választás őszre és télre, hiszen csinos, kényelmes, meleg, ideális szoknyához és nadrághoz - folytassuk még? Arra érdemes elsősorban figyelni, hogy ez legyen egy kevésbé feltűnő darab (hiszen arra ott a mintás bokacsizma ugyebár), elsősorban fekete, burgundi vagy barna színben. Idén kiemelt trendként jelenik meg ez a lábbeli, különösen velúrból vagy nubuk bőrből.

Catwalk
Hosszú szárú csizma (fekete)

19990 Ft

Megnézem

Van hosszú szárú csizmád?

Naná!
Nem, nekem nincs.

5. Szupermeleg bakancs

Ez egy nagyon jól kombinálható, klasszikus darab, ami tökéletes a hűvös, esős téli napokra. A kocka orr nagyon trendi idén, ráadásul igazi klasszikus, úgyhogy megéri a befektetést, ami pedig a színeket illeti, a világos árnyalatokra megéri helyezni a hangsúlyt! Barna, bézs, fehér vagy lágy szürke: ezek tökéletesen passzolnak szinte bármihez, de persze a fekete is igazi jolly joker lehet.

ESPRIT
Fűzős bakancs

24990 Ft

Megnézem

Na és egy jó kis bakancs van a szekrényben?

Hogyne lenne!
Nincs...
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Ha pedig érdekel, íme az idei ősz és tél 5 legdivatosabb csizmája:

Galéria / 10 kép

A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Kép
Szépség

Ahogy a francia nők ápolják a bőrüket, fenomenális: ezeket sosem hagyják ki

A francia nők arcápolás terén is az egyszerűséget szeretik.

Kép
Egészség

Éjjeli bagoly vagy? 7 tipp, hogy sokkal produktívabb legyél

Nem mindenki születik hajnalban ébredő, kávéillatban úszó reggeli pacsirtának, aki reggel képes egy félmaraton lefutni, vagy éppen órákkal előbb elkezdeni a munkát. Vannak, akiknek az agyuk csak délutánra kapcsol be igazán, akiknek a gondolataik, a kreativitásuk csak a nap második felében szárnyal, és akik számára a reggeli meeting a nap legnagyobb szellemi próbatétele. Na ez vagyok én, az éjjeli bagoly, aki az elvárt munkaritmusban rettentő módon szenved.

Kép
Szépség

3 sminkhiba, amitől fáradtnak tűnsz, és itt a megoldás, ami 2 perc alatt segít

Ezeket a sminkhibákat mindenképpen kerüld el, ha nem szeretnél fáradt és fakó arcot.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 28.: az Ikreknek érdemes kiönteniük a lelküket valakinek, a Szüzeknek minden tudásukat bevetve kell cselekedniük

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban

Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.

Kép
Sztárok

Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt

A hercegi pár az egyetemen találkozott először, és bár eleinte csak barátok voltak, később szerelem szövődött köztük. Régi fotóik fergetegesek!