5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
Minden évszakban akadnak olyan cipők, melyek főszerepet kapnak az öltözködésünkben, az őszi-téli szezon pedig kifejezetten izgalmas ilyen téren. Talán sejted, hogy a csizma és a bakancs ott van a listánkon, mert ezek valóban nagyon hasznosak, stílusosak és kényelmesek, de a lábbelik világában bőven akadnak még olyan darabok, amiknek valójában minden nő szekrényében helyet kellene kapniuk. Ráadásul ezekből sem mindegy, milyet választasz! Mi most összeszedtük ezeket, lássuk, neked hány van otthon!
1. Oxford cipő
Julia Roberts kedvenc cipője az őszi-téli szezon egyik legnagyobb aduásza lehet, és sokan még csak nem is sejtik! Az oxford cipők hosszú ideig a háttérbe szorultak, pont amiatt, hogy észrevétlenek maradnak a szettünkben. Pedig ez az előnyük! Elegánsak, belesimulnak az outfitbe, tökéletesek elegáns eseményekre vagy irodai napokra, és a megfelelő zoknival viselve még a lábad sem fázik bennük. Száraz, napsütéses őszi-téli napokra tökéletes!
A te szekrényedben ott van?
2. Elegáns loafer
A loafer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvője lett, a Z generációs fiataloktól kezdve az idősebbekig mindenki viselte nyáron és tavasszal. De miért ne kaphatna helyet az őszi szettjeinkben is? A loafer a nem túl hűvös időben tökéletes választás, hiszen az oxford cipőhöz hasonlóan elegáns, sosem lesz 'túl sok', ha pedig bőrből vagy jó minőségű műbőrből készült darabot veszel, az hosszú távon is jó befektetés.
Neked van loafered?
3. Mintás bokacsizma
Bokacsizma valószínűleg a te szekrényedben is lapul, na de mintás? Ha most megráztad a fejed, gondolván, hogy "áh, ez nekem túl sok", itt vagyunk, hogy meggyőzzünk az ellenkezőjéről. Az elmúlt 2-3 évben ugyanis a mintás darabok, köztük elsősorban az állatminta akkora divat lett, hogy nem lehet nem imádni! A kígyó-, boci- vagy párducmintás bokacsizma üde színfoltja lehet az egyébként szürke őszi és téli szetteknek, és nagyon izgalmas pluszt visz az összképbe.
Lapul nálad a gardróbban mintás bokacsizma?
4. Hosszú szárú csizma
Az egyik legjobb választás őszre és télre, hiszen csinos, kényelmes, meleg, ideális szoknyához és nadrághoz - folytassuk még? Arra érdemes elsősorban figyelni, hogy ez legyen egy kevésbé feltűnő darab (hiszen arra ott a mintás bokacsizma ugyebár), elsősorban fekete, burgundi vagy barna színben. Idén kiemelt trendként jelenik meg ez a lábbeli, különösen velúrból vagy nubuk bőrből.
Van hosszú szárú csizmád?
5. Szupermeleg bakancs
Ez egy nagyon jól kombinálható, klasszikus darab, ami tökéletes a hűvös, esős téli napokra. A kocka orr nagyon trendi idén, ráadásul igazi klasszikus, úgyhogy megéri a befektetést, ami pedig a színeket illeti, a világos árnyalatokra megéri helyezni a hangsúlyt! Barna, bézs, fehér vagy lágy szürke: ezek tökéletesen passzolnak szinte bármihez, de persze a fekete is igazi jolly joker lehet.
Na és egy jó kis bakancs van a szekrényben?
Ha pedig érdekel, íme az idei ősz és tél 5 legdivatosabb csizmája:
