A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka

#divat
#Csizma
#téli cipő
#Green Stiletto
#Shoelove
#mamuszcipő
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. november 20. 09:14

Forrás: Getty Images

A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka
Te imádod vagy utálod? A mamuszcipővel kapcsolatban nincsenek átmeneti érzések, csak nagy szerelem vagy épp ellenkezőleg...

2025-re eljutottunk odáig, hogy egy bizonyos cipő olyannyira alapdarabbá vált, hogy szinte muszáj a ruhatáradban helyet kapnia. Tavaly is nagy kedvenc volt, de most tényleg főszereplője lehet a szettjeinknek. Iszonyat kényelmes és annak ellenére, hogy úgy néz ki, mint egy mamusz, szoknyával és elegánsabb ruhadarabokkal is párosítható. Sztárok, modellek és színészek is imádják őket, köztük Gigi Hadid, Sarah Jessica Parker és Kendall Jenner is. Az imént félig el is szóltuk magunkat: ez a lábbeli nem más, mint a mamuszcipő!

Eredetileg szörfösöknek tervezték, hogy a csípős, hűvös időben szörfözés után felkapják magukra egy pillanat alatt. Meglepő, de először senkinek sem tetszett az ötlet, ezért kezdetekben egy furgon hátuljából árulták őket. Nem sokkal később azonban robbanásszerűen megnőtt a népszerűségük: a szörfösök sorban álltak értük és szájról szájra terjedt a hírük. Pár éven belül pedig Hollywood is felfigyelt rájuk és már a hírességek is ezért a cipőért álltak sorban.

A mamuszcipőt elsősorban lezser, kényelmes öltözettel szokták és ajánlatos is hordani: farmerrel, elegáns nadrággal, melegítővel vagy vastag harisnyával párosítva. Oversize pulóverrel, pufi kabáttal vagy hosszú gyapjúkabáttal is jól működik, választhatsz kuckózós és sportos hatás között is. A letisztult színek és puha felület miatt könnyű beilleszteni hétköznapi, őszi-téli szettekbe is.

FILA
FILA Fluffy Házi papucs

9990 Ft

Megnézem
Claudia Ghizzani
Claudia Ghizzani díszített Zárt házicipő

9990 Ft

Megnézem
Graceland Zárt házicipő
Graceland Bolyhos Zárt házicipő

9990 Ft

Megnézem

