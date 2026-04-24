Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

4+1 tavaszi ruha, ami MINDEN testalkaton jól mutat

#divat
#joynapok
#tavaszi ruha
#minden testalkatra
#minden alakra
#mindenkinek jól áll
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Divat
Utoljára frissült: 2026. április 23. 15:43

Forrás: Getty Images

4+1 tavaszi ruha, ami MINDEN testalkaton jól mutat
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Napi horoszkóp április 24.: az Oroszlánoknak érdemes szembenézniük egy igen nyomasztó problémával, a Skorpiók segítőkészségükről tehetnek tanúbizonyságot

A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Promóciók

Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?

A kozmetikai termékek és márkák zömében nehéz kiválasztani azt a ránctalanító krémet, amely valóban megfelel a bőrtípuso...

Divat

Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen

Újra visszatért a maximalizmus!

Életmód

4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte

Különleges belső utazás veszi kezdetét, amikor egy nő először szembesül azzal, hogy édesanya lett.

Promóciók

Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!

2026 április 22–28. között a Chery, a Pekingi Autó Show és a Globális Kereskedői Konferencia köré szervezi eseményeit, h...

Promóciók

Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?

Aki ült már hosszú meetingeken, tudja: egy ponton túl egyszerűen elfogy a figyelem. Nem azért, mert nem érdekel a téma, ...

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

EGY ALKALOM, AMELY ÖRÖKRE EMLÉKEZETES MARAD

Ünnepelje BALLAGÁSÁT a kifinomult elegancia jegyében a Prime Steak & Wine étteremben. Egy ilyen jelentős mérföldkő többe...
Olvasd el!

Gyilkosság, zaklatás, állatkínzás: 7 híres ember, aki élete végéig börtönben lesz

Az alábbi hírességek hiába vagyonosak és ismertek, az igazságszolgáltatás elől ők sem menekülhettek meg.

Olvasd el!

Így néznek ki most a Született feleségek sztárjai - 22 évvel a premier után

Bármennyire is hihetetlen, de több, mint 24 éve került képernyőkre először a Született feleségek sorozat.

Olvasd el!

Veszélyes betegséget is okozhat a rejtett penész: így ismerd fel és szüntesd meg az otthonodban

Milyen tüneteket és betegségeket okozhat a penész és mit lehet ellene tenni? Szakértő segítségével kaptunk választ a kérdéseinkre.

Olvasd el!

10 összeesküvés-elmélet Diana hercegné haláláról, amitől leesik az állad

1997. augusztus 31-én a világ döbbenten értesült Diana hercegné tragikus haláláról.

Olvasd el!

Hosszú ujjú a rövid ujjú alá?! Naná! Ez a legújabb trend a divatimádók körében

Rachel Green kedvenc trendje visszatért!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ezek a ruhadarabok azok, amikkel tényleg nem lehet mellélőni a szezonban.

Tavasszal minden nőben megszületik a gondolat: kéne egy-két új ruha, ami feldobja egy kicsit a ruhatárat. Hiszen a téli szezonban inkább a vastagabb rétegek kapták a főszerepet, nem is mindig volt kedvünk kiöltözni, de a tavasz épp ennek ellenkezője. Végre jöhetnek a vékonyabb darabok, a színes trendek és a szoknyák, ruhák, amelyek valahogy még a kedvünket is feldobják. De mi az, amivel biztos, hogy senki sem lőhet mellé a szezonban? Mi már tudjuk, mert megtaláltuk azokat a ruhákat, amelyek MINDEN testalkaton remekül mutatnak.

És tudod mi a legeslegjobb hír?

Hogy végre elérkezett az évnek az a szakasza, amikor JÖNNEK A JOY-NAPOK! Május 14-17. között te is kedvezményesen vásárolhatsz be, természetesen ruhadarabokból is, úgyhogy az időzítés igazából nem is lehetne tökéletesebb. A sokszínű kuponkínálattal akár 50% kedvezményre is szert tehetsz, ráadásul több mint 1000 üzletben és online is. Csekkold a kuponokat már most IDE KATTINTVA!

A spórolás művészete!

Kép

Átlapolós (wrap) ruha

Ez konkrétan az a fazon, ami szinte mindenkinek jól áll. Miért? Nos, kezdjük azzal, hogy tökéletesen kiemeli a derekat, V-kivágása nyújtja az alakot, és nem feszül a kritikus részeken. Emiatt viselés közben sem érzed azt, hogy takargatnod kéne magad, ha leülsz, így plusz önbizalmat is ad egy ilyen darab. Ha csak egyetlen ruhát újítasz be tavasszal, ez legyen az!

Joy-tipp: érdemes megnézni az answear.hu kínálatát a Joy-napok alatt, hiszen 30% kedvezmény vár rád a promócióban részt vevő, fekete színnel jelölt teljes árú termékekre, min. 2 termék együttes vásárlása esetén. Biztos, hogy megtalálod álmaid wrap ruháját is!

Midi ruha (laza eséssel)

A midi hossz azért zseniális, mert nem vágja el furán a lábat, így nem tűnsz tőle alacsonyabbnak, ráadásul attól függően, hogy milyen darabot választasz, az összkép simán lehet elegáns vagy épp hétköznapi is. A könnyed midi ruhák ezért aztán különösen népszerűek tavasszal, úgyhogy azoknak ajánljuk, akik a kényelmes, de ultra csinos darabokat részesítik előnyben. (Ki nem?)

Joy-tipp: különleges és egyedi midi ruhára vágysz, amiben magabiztosan érezheted magad? Akkor csekkold az O'Neill kínálatát, ahol bőven találsz csinos darabokat, ráadásul a Joy-napok alatt 20%-kal olcsóbban lehet a tiéd minden teljes árú termék.

Ingruha – effortless, de csinos

Munkába, hivatalos eseményre, megbeszélésre, mindegy, mindenhol megállja a helyét az ingruha. A stílusos nők egyik legnagyobb kedvence, és hogy miért szerepel a "minden testalkaton jól mutat" listán? Mert lazább, nem feszül a testeden, és egy jól megválasztott övvel derékhangsúlyos lesz az összkép. Imádjuk!

Joy-tipp: ha valahol, akkor a GAP-nél biztosan megtalálod a legmenőbb ingruhákat! Válogass a gap.hu weboldalon és a GAP+ applikációban, és használd a 30%-os kedvezménykódot a Joy-napok alatt, ami más akciókkal is összevonható.

A-vonalú ruha vagy szoknya

Nincs olyan lista, amin ne kapna előkelő helyett az a bizonyos A-vonalú ruha, a nők egyik kedvence. Az egy dolog, hogy ha magadra veszed, valóságos hercegnőnek érezheted magad (Katalin hercegné is imádja), de nem mellesleg szuperelőnyös is! Karcsúsítja a derekat, eltakarja a csípőt/combot, ráadásul arányosabbá teszi az alakot is.

Joy-tipp: ha az A-vonalú ruha áll legközelebb a szívedhez, akkor irány a Joy-napok alatt az Orsay, ahol EXTRA 20% kedvezmény vár rád minden teljes árú termékre! Itt mesés ruhák közül válogathatsz, úgyhogy készülj sok-sok szatyorral.

+1: ruha + blézer kombó

Egy jó blézer strukturálja az alakot, feldobja az outfitet, és nem mellesleg minden ruhát elegánsabbá tesz. Nem véletlen, hogy a hírességek is imádják, legyen szó hétköznapi programról vagy vörös szőnyeges eseményről. Tavasszal pedig abszolút favorit, hiszen kiváltja a kabátot, de még pont nem lesz meleged benne.

És ha már tavaszi trendek:

Galéria / 6 kép

Ez az a 6 tavaszi cipő, amit idén minden stílusos lány visel

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria
“JOY-napok“/

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?

A kozmetikai termékek és márkák zömében nehéz kiválasztani azt a ránctalanító krémet, amely valóban megfelel a bőrtípuso...

Divat

Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen

Újra visszatért a maximalizmus!

Életmód

4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte

Különleges belső utazás veszi kezdetét, amikor egy nő először szembesül azzal, hogy édesanya lett.

Promóciók

Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!

2026 április 22–28. között a Chery, a Pekingi Autó Show és a Globális Kereskedői Konferencia köré szervezi eseményeit, h...

Promóciók

Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?

Aki ült már hosszú meetingeken, tudja: egy ponton túl egyszerűen elfogy a figyelem. Nem azért, mert nem érdekel a téma, ...

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

EGY ALKALOM, AMELY ÖRÖKRE EMLÉKEZETES MARAD

Ünnepelje BALLAGÁSÁT a kifinomult elegancia jegyében a Prime Steak & Wine étteremben. Egy ilyen jelentős mérföldkő többe...
Kép
Sztárok

Nem kell nekik pasi! Híres édesanyák, akik egyedül nevelik gyermekeiket

A reflektorfény mögött is zajlik az élet és néha egészen másképp, mint ahogy kívülről gondolnánk.

Kép
Sztárok

Gyilkosság, zaklatás, állatkínzás: 7 híres ember, aki élete végéig börtönben lesz

Az alábbi hírességek hiába vagyonosak és ismertek, az igazságszolgáltatás elől ők sem menekülhettek meg.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp április 24.: az Oroszlánoknak érdemes szembenézniük egy igen nyomasztó problémával, a Skorpiók segítőkészségükről tehetnek tanúbizonyságot

A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a pénteki horoszkópodra szánni!

Kép
Sztárok

10 összeesküvés-elmélet Diana hercegné haláláról, amitől leesik az állad

1997. augusztus 31-én a világ döbbenten értesült�Diana hercegné�tragikus haláláról.

Kép
Életmód

Veszélyes betegséget is okozhat a rejtett penész: így ismerd fel és szüntesd meg az otthonodban

Milyen tüneteket és betegségeket okozhat a penész és mit lehet ellene tenni? Szakértő segítségével kaptunk választ a kérdéseinkre.

Kép
Életmód

Ha ez a 3 dolog hiányzik a párkapcsolatodból, sajnos szakításra van ítélve

Minél hamarabb észreveszed a red flageket a szerelmi életedben, annál több fájdalomtól és csalódástól megkímélheted magad.