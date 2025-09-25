Őszi must-have: ezek a táskák, cipők és kiegészítők hódítanak idén

Az őszi-téli időszakban a kiegészítők kiemelt figyelmet kapnak. A szürkébb napokon egy jól megválasztott táska vagy ékszer pillanatok alatt feldobja a megjelenést, még akkor is, ha egy hosszú kabát fedi az öltözéked. Ilyenkor jönnek képbe a táskák, a cipők és ékszerek, amelyek pillanatok alatt feldobják az összképet, és személyiséget adnak a legegyszerűbb összeállításnak is. Gondolj csak bele: lehet, hogy a ruhádat nem igazán látni a réteges öltözködés miatt, de egy jól megválasztott táska vagy csizma azonnal elárulja a stílusodat.

A divatvilágban régóta tudják, hogy a kiegészítők a „titkos fegyverek”: apró részletek, amelyek képesek teljesen megváltoztatni az egész összhatást. Az idei szezonban a tervezők különösen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a kiegészítők ne csupán praktikusak, hanem igazán látványosak is legyenek.

Éppen ezért az idei őszi-téli trendek nem a visszafogottságról szólnak: a táskák túlméretezettek, a csizmák karakteresek, az ékszerek pedig a minimalizmustól a maximalizmusig terjednek. A legjobb pedig az egészben, hogy ezek a darabok akkor is működnek, ha nem szeretnél teljesen új ruhatárat vásárolni, elég néhány jól megválasztott kiegészítő, és máris frissnek, aktuálisnak tűnik a stílusod.

Táskák: a praktikum és a statement találkozása

Az oversized tote bag-ek továbbra is hódítanak, hiszen kényelmesek és minden beléjük fér, amire egy rohanós nap során szükségünk lehet. A klasszikus válltáskák mellett egyre több a strukturált, viszonylag merev forma, amelyek azonnal feldobják az outfitet. A mini táskák sem tűnnek el, de inkább kiegészítőként, második táskaként jelennek meg.

k: chunky karakteres darabok

A szezon kulcsdarabjai között megtaláljuk a chunky csizmákat, amelyek vagány, mégis praktikus választások. A retro cipők és loaferek nagyon kellemes hangulatot hoznak, míg a hegyes orrú csizmák elegáns megjelenést biztosítanak. A sportos vonalon a vastagabb talpú sneakerek maradnak erősek, gyakran neutrális színekben.

Ékszerek: gyöngyök, arany és merész formák

Az idei ősz az ékszerek világában is a nagy kontrasztokról szól: a klasszikus darabok mellett merész, formabontó kiegészítők kerülnek előtérbe. Nagyméretű gyöngysorok, brossok és a medálok, amelyek nosztalgiát és eleganciát csempésznek a mindennapokba. Az igazán bevállalósak pedig kevert fémeket és szokatlan formákat választanak!

