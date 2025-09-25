Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

Őszi must-have: ezek a táskák, cipők és kiegészítők hódítanak idén

#Cipő
#őszi divat
#kiegészítők
#Green Stiletto
#őszi-téli trend
#táska trend
#Shoelove
#2025 trendek
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. szeptember 24. 09:10

Forrás: Getty Images

Őszi must-have: ezek a táskák, cipők és kiegészítők hódítanak idén
A nap cikke

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
Mindig izgalmasabbnál izgalmasabb kiegészítőkkel készül nekünk az őszi szezon, ez idén sincsen másképp. Van, ami örök visszatérő, de sok újdonság érkezett most is!

Az őszi-téli időszakban a kiegészítők kiemelt figyelmet kapnak. A szürkébb napokon egy jól megválasztott táska vagy ékszer pillanatok alatt feldobja a megjelenést, még akkor is, ha egy hosszú kabát fedi az öltözéked. Ilyenkor jönnek képbe a táskák, a cipők és ékszerek, amelyek pillanatok alatt feldobják az összképet, és személyiséget adnak a legegyszerűbb összeállításnak is. Gondolj csak bele: lehet, hogy a ruhádat nem igazán látni a réteges öltözködés miatt, de egy jól megválasztott táska vagy csizma azonnal elárulja a stílusodat.

A divatvilágban régóta tudják, hogy a kiegészítők a „titkos fegyverek”: apró részletek, amelyek képesek teljesen megváltoztatni az egész összhatást. Az idei szezonban a tervezők különösen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a kiegészítők ne csupán praktikusak, hanem igazán látványosak is legyenek.

Éppen ezért az idei őszi-téli trendek nem a visszafogottságról szólnak: a táskák túlméretezettek, a csizmák karakteresek, az ékszerek pedig a minimalizmustól a maximalizmusig terjednek. A legjobb pedig az egészben, hogy ezek a darabok akkor is működnek, ha nem szeretnél teljesen új ruhatárat vásárolni, elég néhány jól megválasztott kiegészítő, és máris frissnek, aktuálisnak tűnik a stílusod.

Táskák: a praktikum és a statement találkozása

Az oversized tote bag-ek továbbra is hódítanak, hiszen kényelmesek és minden beléjük fér, amire egy rohanós nap során szükségünk lehet. A klasszikus válltáskák mellett egyre több a strukturált, viszonylag merev forma, amelyek azonnal feldobják az outfitet. A mini táskák sem tűnnek el, de inkább kiegészítőként, második táskaként jelennek meg.

Skechers
Skechers Shopper táska

11990 Ft

Megnézem
Catwalk
Catwalk Kézitáska

9990 Ft

Megnézem
Graceland
Graceland Kézitáska

11990 Ft

Megnézem

Cipő Cipő énekes, dalszerző 744cikk 183galéria 34videó Még több róla k: chunky karakteres darabok

A szezon kulcsdarabjai között megtaláljuk a chunky csizmákat, amelyek vagány, mégis praktikus választások. A retro cipők és loaferek nagyon kellemes hangulatot hoznak, míg a hegyes orrú csizmák elegáns megjelenést biztosítanak. A sportos vonalon a vastagabb talpú sneakerek maradnak erősek, gyakran neutrális színekben.

PUMA
PUMA VIKKY STAR SD Sneaker

22990 Ft

Megnézem
Claudia Ghizzani
Claudia Ghizzani Loafer

11990 Ft

Megnézem
Catwalk
Catwalk Bokacsizma

17990 Ft

Megnézem

Ékszerek: gyöngyök, arany és merész formák

Az idei ősz az ékszerek világában is a nagy kontrasztokról szól: a klasszikus darabok mellett merész, formabontó kiegészítők kerülnek előtérbe. Nagyméretű gyöngysorok, brossok és a medálok, amelyek nosztalgiát és eleganciát csempésznek a mindennapokba. Az igazán bevállalósak pedig kevert fémeket és szokatlan formákat választanak!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Nem csak nyáron hódít: ez lesz az ősz legmenőbb cipője

Ezeket láttad már?

Galéria / 7 kép

7 balerina cipő, ami irtó trendi most a divatguruk szerint

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!