Az ősz haj még sosem volt ennyire menő: Híres nők, akik már büszkén viselik

Sokáig úgy tűnt, mintha az ősz haj kizárólag a férfiak esetében számítana vonzónak: miközben az ezüstös halántékú pasikat gondolkodás nélkül sármosként címkézték fel, a nőknek azt üzenték, hogy néhány világos hajszál után azonnal ideje időpontot foglalniuk a fodrászhoz.

Szerencsére ez a káros nézőpont évek óta látványosan változáson megy keresztül: egyre több híres nő dönt úgy, hogy nem rejti el természetes hajszínét, és bebizonyítja, az ősz haj lehet elegáns, vagány, romantikus vagy éppen menő, sikkes. Mi pedig elképesztően örülünk ennek!

Ráadásul nincs egyetlen követendő recept: van, aki teljesen ezüstre vált, más meghagyja a természetes ősz lenövését, vagy finom melírral dolgozza össze azt a korábbi hajszínével. A végeredmény pedig minden esetben ugyanazt az üzenetet közvetíti: az öregedés nem szépséghiba, az ősz hajtól pedig senki sem válik kevésbé vonzóvá.

Nézzük, kik azok, akik újraírták az ősz hajról alkotott szabályokat!

Andie MacDowell

Andie MacDowell a pandémia idején hagyta abba a hajfestést és azóta is nemet mond rá: bár a menedzserei eleinte úgy gondolták, még nem jött el az ideje a váltásnak, ő éppen ellenkezőleg látta, erősebbnek és önazonosabbnak érezte magát az ősz hajjal.

forrás: Laurent KOFFEL/Getty Images Andie MacDowell a menedzsmentje ellenkezése ellenére is abbahagyja az ősz tincsei rejtegetését!

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis rövid, ezüstös pixie-je már legalább annyira ikonikus, mint néhány leghíresebb filmszerepe. Fiatalabb korában ő is festette az őszülő tincseit, idővel azonban teljesen értelmetlennek érezte, hogy ennyi időt töltsön egy természetes dolog elrejtésével. A hajszíne elengedése nála nem egyszerű stílusváltás volt, hanem a természetes szépség és az önelfogadás melletti határozott kiállás.

forrás: Rich Polk/Getty Images Imádjuk, hogy Jamie Lee Curtis milyen magabiztos ősz hajjal is!

Helen Mirren

Helen Mirren számára az őszülés viszonylag könnyű átmenetet jelentett, hiszen természetes szőke haját korábban is gyakran világosra szívta a nap. Mára a platina, a fehér és a finom ezüst különböző árnyalatait viseli, hol elegáns bobként, hol hosszú hajjal, hol pedig játékos kiegészítőkkel. Szerinte az ősz haj kifejezetten előnyös lehet, ezért nem is érti, miért kellene automatikusan eltakarni.

forrás: Earl Gibson III/Getty Images Helen Mirren évek óta büszkén viseli ezüstösen csillogó tincseit!

Jane Fonda

Jane Fonda évtizedeken át aranyszőke frizurájáról volt ismert, majd 2020-ban, 82 évesen egy jeges, ezüstös árnyalattal lepte meg az Oscar-gála közönségét. Jane később arról beszélt, mennyire felszabadító volt végre lezárni az állandó festés, a rengeteg elköltött pénz és a haját érő vegyi kezelések korszakát.

forrás: Neilson Barnard/Getty Images Jane Fonda a hajszínétől függetlenül ikonikus!

Salma Hayek

Salma Hayek sötétbarna hajában különösen látványosan érvényesülnek a természetes ezüst tincsek. Ahelyett, hogy mindenáron elfedné őket, gyakran tudatosan megmutatja a halántékánál vagy a választéka mentén megjelenő ősz hajszálakat. Nem véletlenül nevezi őket a bölcsesség fehér szálainak: ezek a kontrasztos részletek még karakteresebbé teszik a megjelenését.

forrás: James Devaney/Getty Images Salma Hayek szerint az ősz hajszálak a bölcsesség egyfajta bizonyítékai!

Ezek a sztárok tehát nem azért inspirálóak, mert valamiféle különleges bátorság kellene a természetes hajszínük vállalásához, hanem azért, mert megmutatják: a szépségnek nincs lejárati ideje, és a jó stílus sosem a születési dátumon vagy a hajszínen múlik.

Egyre több sztár mond nemet a botoxra is!

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