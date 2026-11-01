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Szőrmére fel! Így viselik az it-girl-ök

#divat
#Outfit
#Kabát
#műszőrme
#műszőrme kabát
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. október 29. 16:44

Forrás: Getty Images

Szőrmére fel! Így viselik az it-girl-ök
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A szőrmehatású darabok ismét meghódították a divatvilágot, és idén ősszel szinte lehetetlen lesz elkerülni ezt a pihe-puha trendet.
Ha van trend, ami minden hidegebb szezonban visszatér, az a szőrme, de 2026 őszén azonban minden eddiginél nagyobb trend lesz. Ráadásul az it-girlök már azt is bebizonyították, hogy a szőrmehatású ruhák egyáltalán nem csak az elegáns alkalmakra valók, sőt, idén éppen az a legmenőbb, ha a feltűnő darabokat lazább, hétköznapi ruhákkal kombinálod. Idén különösen népszerűek a túlméretezett műszőrme kabátok, a retró hangulatú, szőrmegalléros bőrdzsekik és a puha, szőrös stólák.
A szőrmehatású darabok egyik legnagyobb előnye, hogy önmagukban is elég látványosak, ezért nem kell túlgondolnod a szettedet. Egy oversized műszőrme kabát például egyszerű farmerrel, basic pólóval és bokacsizmával is elképesztően jól mutat, de egy elegánsabb ruhával vagy szoknyával is könnyedén kombinálhatod. A lényeg, hogy hagyd érvényesülni a kabátot, és ne próbálj túl sok feltűnő darabot egyszerre viselni.

Ha a teljes műszőrme kabátot túlzásnak érzed, akkor sem kell lemondanod a trendről. A szőrmegalléros bőrdzsekik és szövetkabátok például tökéletes átmenetet jelentenek a visszafogottabb és a merészebb stílus között, ráadásul egy kis retró hangulatot is csempésznek a megjelenésedbe. Hasonlóan népszerűek a szőrmehatású sálak, amelyeket egyszerűen a válladra teríthetsz, ha egy kis extrára vágysz.


Ami a színeket illeti, idén ősszel a barna különböző árnyalatai, a bézs, a krémszín és a klasszikus fekete számítanak a legnépszerűbb választásoknak. Ezeket könnyen beillesztheted a meglévő ruhatáradba, és szinte bármilyen szettel jól működnek. Ha viszont szeretsz kísérletezni, egy színes műszőrme kiegészítővel is feldobhatod a megjelenésedet.


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