Szőrmére fel! Így viselik az it-girl-ök

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A szőrmehatású darabok egyik legnagyobb előnye, hogy önmagukban is elég látványosak, ezért nem kell túlgondolnod a szettedet. Egy oversized műszőrme kabát például egyszerű farmerrel, basic pólóval és bokacsizmával is elképesztően jól mutat, de egy elegánsabb ruhával vagy szoknyával is könnyedén kombinálhatod. A lényeg, hogy hagyd érvényesülni a kabátot, és ne próbálj túl sok feltűnő darabot egyszerre viselni.
Ha a teljes műszőrme kabátot túlzásnak érzed, akkor sem kell lemondanod a trendről. A szőrmegalléros bőrdzsekik és szövetkabátok például tökéletes átmenetet jelentenek a visszafogottabb és a merészebb stílus között, ráadásul egy kis retró hangulatot is csempésznek a megjelenésedbe. Hasonlóan népszerűek a szőrmehatású sálak, amelyeket egyszerűen a válladra teríthetsz, ha egy kis extrára vágysz.
Ami a színeket illeti, idén ősszel a barna különböző árnyalatai, a bézs, a krémszín és a klasszikus fekete számítanak a legnépszerűbb választásoknak. Ezeket könnyen beillesztheted a meglévő ruhatáradba, és szinte bármilyen szettel jól működnek. Ha viszont szeretsz kísérletezni, egy színes műszőrme kiegészítővel is feldobhatod a megjelenésedet.
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