A Swarovski bemutatja a Quest of Light című könyvét a Milánói Design Week-en

Vadász Emese
A JOY magazin főszerkesztője. Idegesítően imádom a Harry Pottert és ...

Utoljára frissült: 2026. május 21. 13:41

Forrás: Swarovski

Milánó, 2026. április 23. – A ragyogó lakberendezési tárgyak gondosan összeállított válogatása mellett a Swarovski bejelenti „The Quest for Light" című, magával ragadó illusztrált könyvének megjelenését, amelyet kizárólag a Salone del Mobile kiállításon mutatnak be.

A ragyogó lakberendezési tárgyak gondosan összeállított válogatása mellett a Swarovski bejelenti „The Quest for Light” című, magával ragadó illusztrált könyvének megjelenését, amelyet kizárólag a Salone del Mobile kiállításon mutatnak be.

A Markus Langes-Swarovski társszerzőségében, a neves illusztrátor Hiro Kamigaki és stúdiója, az IC4DESIGN együttműködésével készült The Quest for Light ragyogó fantáziával örökíti meg a Swarovski varázsát.

A fény és a sötétség közötti küzdelem történetét elmesélő könyv egy felfedező útra invitálja az olvasót a Swarovski székhelyétől, az ausztriai Wattensből a világ különböző pontjaira, hogy megkeresse a világ négy nagy kristályát – a Bizalmat, a Szeretetet, a Bátorságot és az Alkotást –, amelyekkel legyőzhető a sötétség, és a világ ragyogóbbá válhat.

A könyv gyönyörű, részletes illusztrációkkal és festői színekkel ábrázolja a Swarovski figuráinak, ékszereinek, valamint a márka történelmi jelentőségű helyszíneinek csodálatos válogatását.

A „The Quest for Light” című könyv megjelenését kiegészítve, a Swarovski a a Design Héten mutatja be új dekoráció kollekcióját, az illusztrált könyvben szereplő, gondosan összeválogatott kristályfigurákkal.

Kép
forrás: Swarovski

A 50. évfordulóját ünneplő Swarovski lakberendezési kollekciója a márka páratlan kreativitását, innovációját és végtelen szakértelmét tükrözi, nem csoda, hogy rendkívül népszerű gyűjtői körökben. A természet ihlette figurák és apró dísztárgyak gyönyörű részletességgel és színekkel ábrázolják a természet szépségét, az asztali kiegészítők modern frissességet visznek az asztali kultúrába, a Swarovski lakberendezési termékek pedig minden évszakban az ajándékozás középpontjában állnak.

A „The Quest for Light” című illusztrált könyv és a hozzá tartozó lakberendezési termékek 2026 áprilisában, a Salone del Mobile kiállítás idején debütálnak Milánóban, a Swarovski Duomo Flagship üzletben, és világszerte kiválasztott helyszíneken lesznek megvásárolhatók.

Mégtöbbinfóésegyébkérésekazalábbicímeken:

BigBagPR Agency

[email protected]

[email protected]

[email protected]

