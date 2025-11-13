Ezek a legstílusosabb csizmák az idei őszi-téli szezonra, a francia nők is odáig vannak értük

Újra és újra divatba jönnek olyan csizmák, amelyek egyszerűen elmaradhatatlanok az őszi-téli gardróbból. Idén azonban a francia nők már megmutatták, mely fazonokkal lehet igazán stílusosnak lenni a hideg hónapokban. Ha egy kicsit te is szeretnél úgy kinézni, mintha épp most léptél volna ki egy párizsi kávézóból, akkor ezekre a modellekre érdemes figyelned.

Tűsarkú csizma

Az első és egyben legtrendibb csizma a tűsarkú csizma, és ezt a francia nők nem bonyolítják túl. A letisztult fazont imádják és nem véletlenül, hiszen ez majdnem minden szetthez jól mutat. Hordd egyenes szárú farmerrel és oversized blézerrel, így könnyen sikkes lesz az összhatás, miközben nem is fektettél túl sok energiát bele. Ha pedig kicsit elegánsabb szeretnél lenni, válassz mellé egy gyapjú miniszoknyát és egy vastag harisnyát. Esetleg olyan napod van, amikor nem tudod eldönteni, milyen színre essen a választod? Ilyenkor egy fekete vagy sötétbarna mindig jó választás!

Chunky csizma

Idén is maradnak a vastag talpú, chunky csizmák, de a francia nők ezeknél is figyelnek a visszafogottságra. A túl sok fém, túl nagy logó helyett inkább egyszerű, matt, letisztult forma a menő náluk. Érdemes kicsit nőiesebb darabokkal párosítani, mert így könnyen ellensúlyozhatod a csizmát. Illetve maradj a neutrális színeknél, például a feketénél, szürkénél és a bézsnél. Fontos még, hogy válassz olyan fazont, ami nem túl magas szárú, így könnyebb lesz nadrággal is párosítanod.

Csatos motoros csizma

A motoros csizma már jó pár éve a köztudatban van, pontosan emiatt a párizsi nők is nyitnak feléjük. Ez a fazon idén is hatalmasat megy, az egyenes szár, a chunky talp és csatok iszonyatosan menő összképet teremtenek. Hordhatod bármivel, akár farmerszoknyával vagy egy feszülős legginggsel, tényleg mindennel jól mutat. Ha pedig sokat gyalogolsz, de nem akarsz sportcipőben lenni, akkor ez szintén tökéletes választás.

Combcsizma

A legdögösebb csizma pedig kétségkívül a combcsizma. Leginkább mini szoknyákkal mutat jól, a francia nők is így szeretik hordani, a lapos talpú verziók pedig egyáltalán nem túl kihívóak. Emellett szuperül működik hosszú, laza pulóverruhákkal vagy oversized ingekkel is, így egyszerre lehet dögös és visszafogott a végeredmény.

A klasszikus fekete bőr combcsizma örök darab, de idén a vajszínű, barna és burgundi árnyalatok is nagyon divatosak, amelyek nappalra is könnyen beilleszthetők. Ha pedig nem szeretnél túlságosan feltűnő lenni, válassz vastagabb sarkú, egyszerű fazont és kombináld hosszú kabáttal, így csak annyit mutatsz meg a csizmából amennyit szeretnél és sejtelmes maradhatsz.

Jöhet még egy kis trendjelentés?

