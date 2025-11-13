Szerelem
Ezek a legstílusosabb csizmák az idei őszi-téli szezonra, a francia nők is odáig vannak értük
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád
Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád
Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.
4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít
Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!
Újra és újra divatba jönnek olyan csizmák, amelyek egyszerűen elmaradhatatlanok az őszi-téli gardróbból. Idén azonban a francia nők már megmutatták, mely fazonokkal lehet igazán stílusosnak lenni a hideg hónapokban. Ha egy kicsit te is szeretnél úgy kinézni, mintha épp most léptél volna ki egy párizsi kávézóból, akkor ezekre a modellekre érdemes figyelned.
Tűsarkú csizma
Az első és egyben legtrendibb csizma a tűsarkú csizma, és ezt a francia nők nem bonyolítják túl. A letisztult fazont imádják és nem véletlenül, hiszen ez majdnem minden szetthez jól mutat. Hordd egyenes szárú farmerrel és oversized blézerrel, így könnyen sikkes lesz az összhatás, miközben nem is fektettél túl sok energiát bele. Ha pedig kicsit elegánsabb szeretnél lenni, válassz mellé egy gyapjú miniszoknyát és egy vastag harisnyát. Esetleg olyan napod van, amikor nem tudod eldönteni, milyen színre essen a választod? Ilyenkor egy fekete vagy sötétbarna mindig jó választás!
Chunky csizma
Idén is maradnak a vastag talpú, chunky csizmák, de a francia nők ezeknél is figyelnek a visszafogottságra. A túl sok fém, túl nagy logó helyett inkább egyszerű, matt, letisztult forma a menő náluk. Érdemes kicsit nőiesebb darabokkal párosítani, mert így könnyen ellensúlyozhatod a csizmát. Illetve maradj a neutrális színeknél, például a feketénél, szürkénél és a bézsnél. Fontos még, hogy válassz olyan fazont, ami nem túl magas szárú, így könnyebb lesz nadrággal is párosítanod.
Csatos motoros csizma
A motoros csizma már jó pár éve a köztudatban van, pontosan emiatt a párizsi nők is nyitnak feléjük. Ez a fazon idén is hatalmasat megy, az egyenes szár, a chunky talp és csatok iszonyatosan menő összképet teremtenek. Hordhatod bármivel, akár farmerszoknyával vagy egy feszülős legginggsel, tényleg mindennel jól mutat. Ha pedig sokat gyalogolsz, de nem akarsz sportcipőben lenni, akkor ez szintén tökéletes választás.
Combcsizma
A legdögösebb csizma pedig kétségkívül a combcsizma. Leginkább mini szoknyákkal mutat jól, a francia nők is így szeretik hordani, a lapos talpú verziók pedig egyáltalán nem túl kihívóak. Emellett szuperül működik hosszú, laza pulóverruhákkal vagy oversized ingekkel is, így egyszerre lehet dögös és visszafogott a végeredmény.
A klasszikus fekete bőr combcsizma örök darab, de idén a vajszínű, barna és burgundi árnyalatok is nagyon divatosak, amelyek nappalra is könnyen beilleszthetők. Ha pedig nem szeretnél túlságosan feltűnő lenni, válassz vastagabb sarkú, egyszerű fazont és kombináld hosszú kabáttal, így csak annyit mutatsz meg a csizmából amennyit szeretnél és sejtelmes maradhatsz.
Jöhet még egy kis trendjelentés?
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
9 hely, ahol most 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz - Sőt, van, ahol 70%
Akár magadnak akarsz venni valamit, akár egy barátodnak, rokonodnak, most NAGYON megéri!
5+1 arcápoló, amitől látványosan szebb lesz a bőröd, ha rendszeresen használod
A legjobb az egészben pedig az, hogy a legtöbb terméket most kedvezményesen is beszerezheted!
Az ősi kelta fahoroszkóp sokkal többet elárul rólad, mint a csillagjegyed: a druidák ebben hittek
A kelta fahoroszkóp eredete misztikus és izgalmas, mert nem egyszerűen egy horoszkóprendszer, hanem egy ősi világkép lenyomata, ahol az ember, a természet és a szellemvilág szorosan összefonódik.
6 arcápolási hiba, amitől a bőröd háromszor gyorsabban ráncosodik
Az alábbi hibákat mindenképp kerüld el! Ha csak kezdődő ráncaid vannak, már azokon is nagyon sokat rontanak.
Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni
Sokan hiszik, hogy királyi gyereknek lenni egyenlő a fényűzéssel, a szabadsággal és azzal, hogy mindenki más helyettük cselekszik.
5 egészségügyi probléma, amit a hajad előre jelez
A hajhullás, a hajszálak vékonyodása, töredezettsége mind olyan tünetek, melyeket a testünk próbál jelezni felénk a frizuránk által.