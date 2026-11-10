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Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait

#trend
#New Balance
#New Balance 983
Vadász Emese
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Divat
2026. november 10.

Forrás: Bognár Bogi

Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
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A divat egyik legizgalmasabb fordulata, hogy ma már nem kell választanunk a kényelem és a stílus között. A sportos darabok kiléptek az edzőtermek világából, és a hétköznapi öltözködés meghatározó szereplőivé váltak. A sporty chic trend pedig bebizonyítja, hogy egy karakteres sneaker néha többet ad egy outfithez, mint bármilyen más kiegészítő.
A cikk támogatója a New Balance

A sportos elegancia már régen nem csupán arról szól, hogy egy blézerhez sportcipőt húzunk. Sokkal inkább egy újfajta öltözködési szabadságot jelent, amelyben a laza sziluettek, az izgalmas anyagok és a tudatosan megválasztott részletek tökéletes összhangban működnek. Gondolj csak a kifutókról ismerős, sportos ihletésű összeállításokra vagy a street style sztárjainak lezser, mégis átgondolt megjelenésére! A titok legtöbbször nem a túlstilizálásban, hanem éppen az egyszerűségben rejlik.

Ezt a szemléletet testesíti meg a New Balance is, amely a sportos formavilágot és a karakteres dizájnrészleteket ötvözve hoz új lendületet a hétköznapi öltözködésbe.

A retró és a futurizmus találkozása

Kép
forrás: Bognár Bogi

Ha van cipő, amely tökéletesen megtestesíti ezt az új szemléletet, az a New Balance 983. A modell a 2000-es évek futócipőinek formavilágából merít inspirációt, de ahelyett, hogy egyszerűen visszahozna egy régi kedvencet, egészen újraértelmezi azt.

A sneaker egyik legizgalmasabb részlete a szoborszerű, hullámzó talpkialakítás, amely szinte mozgásba hozza az egész sziluettet. A kettős sűrűségű középtalpba épített, jellegzetes ellipszis alakú ABZORB SBS párnázóelemek nemcsak a konstrukció részét képezik, hanem látványos dizájnelemként is működnek. A felsőrész hálós textúráit lekerekített, rétegzett panelek egészítik ki, a klasszikus N logó pedig azonnal felismerhetővé teszi a modellt. A fényvisszaverő részletek és a futurisztikus vonalvezetés teszik teljessé az összképet.

Különösen izgalmas a fotókon látható kékes-szürkés változat, amelyben a hűvös kék tónusok, a finom lilás árnyalatok és a különböző felületek találkozása ad mélységet a cipőnek. Egyszerre idézi meg a Y2K esztétikát és a kortárs streetwear világát, anélkül, hogy túlzottan harsány lenne.

Amikor a sportos szett önmagában is divatállítás

A sporty chic egyik legnagyobb előnye, hogy egy jól megválasztott színpalettával még a legegyszerűbb összeállítás is különlegessé válhat. Egy bő szabású, sötét melegítőnadrág, hozzá illő rövid sportdzseki és letisztult fehér felső például tökéletes alapot teremt egy hangsúlyos sneaker számára.

A New Balance 983 kékes árnyalatai gyönyörű kontrasztot alkotnak a sötét szettel, miközben a cipő markáns formája izgalmasan ellensúlyozza a ruhadarabok laza esését. Az eredmény egyszerre effortless és modern, pontosan olyan, mintha egy street style fotós kapott volna lencsevégre két program között.

A részletekben rejlik az igazi stílus

Ugyanez a sneaker egy egészen más hangulatú összeállításban is működik. Egy olívás-mustársárga, sportos szett például már önmagában is karakteres választás, a hűvös kék cipővel kombinálva pedig különösen friss színhatást eredményez. A bővebb szabású nadrág vagy szoknyaszerű alsórész, a rövid felső és a lezser dzseki játékos arányokat teremt, amelyeket a fehér zokni tesz még hangsúlyosabbá.

Kép
forrás: Bognár Bogi

És talán éppen ez a sporty chic legfontosabb üzenete: nem kell mindig új szabályokat követnünk ahhoz, hogy divatosak legyünk. Elég egy kis bátorság a színekkel, némi játék az arányokkal és egy olyan sneaker, amelynek önmagában is van mondanivalója. A New Balance 983 pedig pontosan ilyen darab.

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