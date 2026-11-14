Sikkesen a sípályán: ezek a szezon legmenőbb szettjei

A tél közeledtével egyre többen kezdik tervezgetni a síeléseket, és persze azt is, hogy milyen szettekben hódítják majd meg a havas hegycsúcsokat. Ma pedig már egyáltalán nem kell választanod a praktikus és a divatos darabok között. A luxusmárkák és tervezők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a síruhák ne csak melegen tartsanak, hanem az aktuális trendeket is tükrözzék. A 2026/27-es szezon különösen izgalmas nak ígérkezik, hiszen egyszerre térnek vissza a '80-as évek ikonikus szabásvonalai, a feltűnő színkombinációk és a nőies, alakot hangsúlyozó darabok. Ráadásul az úgynevezett après-ski stílus is egyre nagyobb figyelmet kap.

Mutatjuk, melyek azok a trendek, amelyekkel idén télen garantáltan kitűnhetsz a tömegből!

1. Retró síoverálok

Ha van egy darab, amely igazán meghatározza az idei síszezont, az kétségtelenül az egyrészes síoverál. A 80-as évek hangulatát idéző, derékban karcsúsított fazonok ismét népszerűek, különösen azok a változatok, amelyek övvel, kontrasztos csíkokkal vagy látványos cipzárakkal teszik izgalmasabbá az összhatást. A retró inspiráció azonban nem jelenti azt, hogy a funkcionalitás háttérbe szorulna. A legdivatosabb árnyalatok között megtalálható a tűzpiros, a fekete és a hófehér, de a merészebb színkombinációk is remekül működnek.

2. Monokróm

A letisztult, elegáns öltözködés hívei is megtalálhatják a kedvencüket az idei szezonban, hiszen a monokróm szettek továbbra is a sídivat meghatározó irányzatai közé tartoznak. A trükk egyszerű: a kabátot, a nadrágot és lehetőség szerint a kiegészítőket is azonos színben vagy egymáshoz nagyon közeli árnyalatokban érdemes kiválasztani. A teljesen fehér összeállítások különösen luxushatást keltenek, de a krémszín, a csokoládébarna és a bordó is fantasztikus választás lehet.

3. Élénk színek

Bár a minimalizmus továbbra is jelen van a sípályákon, a feltűnő, karakteres darabok legalább akkora figyelmet kapnak. Az idei szezon egyik legizgalmasabb irányzata a színes síkabátok, amelyekkel még egy egyszerű fekete sínadrágot is pillanatok alatt feldobhatsz. Ezek a darabok is a 80-as és 90-es éveket idézik, csak éppen modern változatban.

4. Műszőrme

A síelés utáni programokhoz ma már szinte külön ruhatár tartozik, amelyben a kényelem és a luxus találkozik. Az après-ski stílus egyik legmeghatározóbb eleme ebben a szezonban a műszőrme, amely kabátokon, sapkákon, csizmákon és különböző kiegészítőkön is feltűnik. A puha, bolyhos textúrák különösen jól mutatnak a havas környezetben, és pillanatok alatt elegánsabbá tehetnek egy egyszerű összeállítást is.

5. Mintás kötött pulóverek

Ha a téli divatról van szó, a kötött pulóverek természetesen soha nem mennek ki a divatból, idén azonban a klasszikus egyszínű darabok helyett a látványos minták kerülnek előtérbe. A norvég mintás, hópelyhes és minden téli motívumokkal díszített pulóverek a régi síüdülések hangulatát hozzák vissza.

6. Fényes pufikabátok

A klasszikus pufikabátok az idei szezonban sem tűnnek el, sőt, a tervezők egyre izgalmasabb anyagokkal kísérleteznek. Különösen népszerűek a fényes felületű, steppelt modellek. A metálos ezüst, a gyöngyházfényű fehér és a mély bordó különösen látványos választás lehet.

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