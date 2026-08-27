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Imádod a Jurassic Park-filmeket? Akkor Az Oak Street vége lesz az új kedvenced a mozikban!

Legutóbb Scarlett Johansson és Jonathan Bailey élete került veszélybe a dinoszauruszok miatt a Jurassic World: Újjászületés filmben, az InterCom forgalmazásában augusztus 13-án debütáló túlélősztoriban pedig Anne Hathaway, illetve Ewan McGregor menekülnek az őslények elől.