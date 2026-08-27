Életmód
Ez lett a retró! 30 év után újra divatos lesz ez a 7 ruhadarab
Forrás: Jeremy Moeller/Getty Images
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Azok a darabok, amelyeket három évtizeddel ezelőtt a korszak legnagyobb sztárjain láttunk, ismét ellepték a kifutókat, a közösségi médiát és az utcai divatot. Persze nem egyszerű másolásról van szó, hanem a kilencvenes évek ikonikus trendjei 2026-ban modernebb szabásokkal és új stylinggal térnek vissza. 2026-ban nem kell tetőtől talpig kilencvenes évekbeli szettbe bújnod. Sokszor egyetlen retró darab is elég ahhoz, hogy az összeállításod azonnal aktuálisabbnak hasson. A következő válogatásban mutatjuk azt a hetet, amelynek most tényleg eljött a második fénykora.
Íme a lista:
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