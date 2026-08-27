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Romantikus irodai stílus? Az „Office Maiden” most új szintre lép

#Stílus
#irodai öltözködés
#irodai dress code
#office maiden
#office siren
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. augusztus 25. 10:19

Forrás: Getty Images

Romantikus irodai stílus? Az „Office Maiden” most új szintre lép
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A dögös office siren stílust most valami sokkal lágyabb váltja fel.

Ahol nincs szigorúan előírt dress code, ott az irodai öltözködés terén könnyen lehet bátorkodni a szettekkel. Néhány évvel ezelőtt ezt használta ki az Office Siren stílus is is, ami a 2000-es évek szexi, testhezálló business casual darabjait, ceruzaszoknyáit, szűk ingeit és vékony keretes szemüvegeit hozta vissza a trendek közé. Most azonban mintha teljesen megváltozott volna a hangulat. Az irodai szirén helyére egy romantikusabb, lágyabb karakter érkezett: az Office Maiden.

Mi az az Office Maiden?

Az Office Maiden lényegében a romantikus, nőies ruhatár és a klasszikus irodai dress code találkozása. Gondolj könnyed midi- és maxiszoknyákra, finom fodrokra, puffos ujjakra, lágy esésű blúzokra. Ezek azonban visszafogott cipők és kiegészítők ellensúlyozzák: Mary Jane balerinák, mokaszinok, egyszerű bőrtáskák és minimalista ékszerek.

Így viseld

Az Office Maiden esetében az egyensúly a legfontosabb. Ha egy romantikus darabot választasz, érdemes azt egyszerűbb, városiasabb elemekkel kombinálni. Egy fodros fehér blúzt párosíthatsz egyenes szabású nadrággal, egy lebegő szoknyához pedig tökéletes lehet egy letisztult felső vagy kardigán. A cipő különösen sokat számít. A Mary Jane fazonok szinte kötelezőek, de a balerina és loafer is jó választás. A színpaletta jellemzően lágy: törtfehér, vajsárga, púderrózsaszín, halványkék, bézs és pasztell árnyalatok jelennek meg benne, gyakran apró virágmintákkal vagy csíkokkal kiegészítve.

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