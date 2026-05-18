Divat
Retro sikk: A velúr sneaker az új hétköznapi kedvenc
Forrás: Getty Images
10 sírva röhögős fotó, amit csak az ért igazán, akinek van kutyája
A kutyák mellett nincs olyan, hogy unalmas hétköznap — ezek a sírva röhögős fotók pedig tökéletesen megmutatják, miért tudják a gazdik egyszerre imádni és kinevetni a kedvenceiket.
Promóciók
A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével
Promóciók
Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől
Promóciók
Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza
Promóciók
The Ritual Of Ayurveda – Találd meg az egyensúlyt
Promóciók
Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében
Promóciók
Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását
Promóciók
4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz
Heti horoszkóp május 18-24.: a Rákoknak több magabiztosságra van szükségük, a Mérlegek kiélhetik a bennük lévő kalandvágyat
Meghoztuk a csillagok e heti üzenetét!
Napi horoszkóp május 17.: a Bikáknak érdemes szelektálniuk a segítségnyújtást illetően, az Oroszlánok felesleges kapkodásba kezdenek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
A nyitott sarkú loaferek lesznek a tavasz legmenőbb cipői
Ha szereted a papucs kényelmét, de nem akarsz lemondani a loaferről, akkor ez a cipő lesz a tavaszi gardróbod legjobb befektetése.
Napi horoszkóp május 18.: a Kosoknak kitartásra van szükségük a siker eléréséhez, a Szüzek számára épp jókor érkezik a segítség
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Kényelmesek és sokoldalúak, a sneakerek mindig is örök kedvencek maradnak mindenkinek a gardróbjában. Az utóbbi időben pedig még a klasszikus fehér sneakerek is megújultak. Év elején bejött a divatba a velúr, így ezzel együtt ez a cipő trendek közé is befúrta magát. Így az egyik idei legnagyobb divat a velúr sneaker. Bár a velúr hagyományosan ősszel a legkedveltebb, mostanában egyre inkább megmutatja, hogy egész évben megállja a helyét, sőt még tavasszal is. Egy ilyen darab minden szettet új szintre emel, miközben nem kell lemondanod a kényelemről sem.
A trendről
Először a velúr a 70-es években jött divatban, amikor is a bohó stílus lett nagyon népszerű. 2026-ban pedig hivatalosan is újra visszatért, még hozzá minden téren. Bár sokan inkább „őszi” anyagként tekintenek a velúrra, igen is bátran hordhatod a jó időben is. Egyénként is ősszel inkább a velúr kabátok, illetve táskák, tavasszal-nyáron pedig a cipők hódítanak. A sneakerek ideálisak tavaszra, hiszen szinte bármilyen időjárásban jól működnek. Mindig biztos választásnak számítanak azokon a napokon, amikor reggel még hideg van, délutánra viszont felmelegszik az idő. Annak ellenére, hogy sneakereken lett népszerű, nem kell azon aggódnod, hogy az elegánsabb darabokhoz nem illik. Ugyanis tökéltesen illeszkednek a sportosabb darabok is ingekhez és blézerekhez.
Hogyan hordd
- A velúr sportcipő rengetegféleképpen lehet viselni. Könnyen lehet elegánsabbá vagy lazábbá tenni, az alkalomtól és az időjárástól függően. Ha új irodai alapdarabot keresel, próbáld ki a sötétbarna velúr sportcipőt egy elegánsan szabott nadrággal és strukturált blézerrel.
- Ha inkább a 70-es évek hangulatát hoznád, akkor párosítsd bohóbb darabokkal, például egy maxi ruhával és egy rojtos táskával. Ha bizonytalan vagy, akkor vidd le inkább az egész szetted egy lazább, szoknyás összeállításba. A velúr sportcipő túlméretezett csíkos pólóinggel és miniszoknyával vidám és sportos is egyszerre. Talán ez az egyik legegyszerűbb viselési módja tavasszal.
- Színek terén azt válaszd amelyeket a legjobban betudod építeni a ruhatáradba. Maradhatsz a klasszikus semleges színeknél, például a feketénél, a barnánál, de egy élénkebb színű sneaker is feldobhatja a mindennapokat. Gondolj például egy cseresznyepirosra, élénk kékre vagy akár tehénmintás párra.
Ezt is olvasd el:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre
Promóciók
A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével
Promóciók
Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt
Promóciók
Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől
Promóciók
Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza
Promóciók
The Ritual Of Ayurveda – Találd meg az egyensúlyt
Promóciók
Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében
Promóciók
Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását
Promóciók
4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz
Miért szakít és válik most szinte mindenki? Az asztrológia szerint nem véletlenül lehet kemény év 2026
Nézz körül! Mintha egyszerre omlott volna össze minden, ami eddig működött. A barátnőid, kollégáid válnak, hosszú kapcsolatok érnek véget, és még azok is bizonytalanok lettek, akik eddig stabilnak hitték a szerelmüket. Ez nem véletlen, és még csak nem is egyszerű rossz időszak…
Napi horoszkóp május 18.: a Kosoknak kitartásra van szükségük a siker eléréséhez, a Szüzek számára épp jókor érkezik a segítség
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
10 sírva röhögős fotó, amit csak az ért igazán, akinek van kutyája
A kutyák mellett nincs olyan, hogy unalmas hétköznap — ezek a sírva röhögős fotók pedig tökéletesen megmutatják, miért tudják a gazdik egyszerre imádni és kinevetni a kedvenceiket.
6 döbbenetes titok, ami kiderült Meghan és Harry amerikai életéről: anyagi csőd szélén állhatnak
Meghan Markle és Harry herceg amerikai álma kívülről fényűzőnek tűnik, de a friss beszámolók szerint a luxusélet mögött komoly pénzügyi nyomás, családi elszigetelődés és egyre több kellemetlen titok húzódhat.
A nyitott sarkú loaferek lesznek a tavasz legmenőbb cipői
Ha szereted a papucs kényelmét, de nem akarsz lemondani a loaferről, akkor ez a cipő lesz a tavaszi gardróbod legjobb befektetése.
7 színes króm manikűrötlet az eddigi legélénkebb körömlookodhoz
Hoztunk pár nagyon jó inspirációt!