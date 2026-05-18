Retro sikk: A velúr sneaker az új hétköznapi kedvenc

Kényelmesek és sokoldalúak, a sneakerek mindig is örök kedvencek maradnak mindenkinek a gardróbjában. Az utóbbi időben pedig még a klasszikus fehér sneakerek is megújultak. Év elején bejött a divatba a velúr, így ezzel együtt ez a cipő trendek közé is befúrta magát. Így az egyik idei legnagyobb divat a velúr sneaker. Bár a velúr hagyományosan ősszel a legkedveltebb, mostanában egyre inkább megmutatja, hogy egész évben megállja a helyét, sőt még tavasszal is. Egy ilyen darab minden szettet új szintre emel, miközben nem kell lemondanod a kényelemről sem.

A trendről

Először a velúr a 70-es években jött divatban, amikor is a bohó stílus lett nagyon népszerű. 2026-ban pedig hivatalosan is újra visszatért, még hozzá minden téren. Bár sokan inkább „őszi” anyagként tekintenek a velúrra, igen is bátran hordhatod a jó időben is. Egyénként is ősszel inkább a velúr kabátok, illetve táskák, tavasszal-nyáron pedig a cipők hódítanak. A sneakerek ideálisak tavaszra, hiszen szinte bármilyen időjárásban jól működnek. Mindig biztos választásnak számítanak azokon a napokon, amikor reggel még hideg van, délutánra viszont felmelegszik az idő. Annak ellenére, hogy sneakereken lett népszerű, nem kell azon aggódnod, hogy az elegánsabb darabokhoz nem illik. Ugyanis tökéltesen illeszkednek a sportosabb darabok is ingekhez és blézerekhez.

Hogyan hordd

A velúr sportcipő rengetegféleképpen lehet viselni. Könnyen lehet elegánsabbá vagy lazábbá tenni, az alkalomtól és az időjárástól függően. Ha új irodai alapdarabot keresel, próbáld ki a sötétbarna velúr sportcipőt egy elegánsan szabott nadrággal és strukturált blézerrel.

Ha inkább a 70-es évek hangulatát hoznád, akkor párosítsd bohóbb darabokkal, például egy maxi ruhával és egy rojtos táskával. Ha bizonytalan vagy, akkor vidd le inkább az egész szetted egy lazább, szoknyás összeállításba. A velúr sportcipő túlméretezett csíkos pólóinggel és miniszoknyával vidám és sportos is egyszerre. Talán ez az egyik legegyszerűbb viselési módja tavasszal.

Színek terén azt válaszd amelyeket a legjobban betudod építeni a ruhatáradba. Maradhatsz a klasszikus semleges színeknél, például a feketénél, a barnánál, de egy élénkebb színű sneaker is feldobhatja a mindennapokat. Gondolj például egy cseresznyepirosra, élénk kékre vagy akár tehénmintás párra.

