EZ a retro minta visszatért, és divatosabb, mint valaha

Létezik egy minta, ami egykor hatalmas divat volt, aztán az évek múlásával szépen lassan feledésbe merült. Sok ilyen motívum és trend létezik: egy időre háttérbe szorulnak, majd évtizedekkel később új erőre kapva térnek vissza. Hiszen a divat ciklikusan ismétli önmagát – ezt már mindenki tudja, így igazából nincs is min meglepődni.

A tyúklábminta pedig pontosan ebbe a kategóriába tartozik. Évtizedekkel ezelőtt még a kifutókon is imádták, majd lassan eltűnt és most, 2025-re újra divatba jött.

Mi is az a tyúklábminta?

A tyúklábminta egy apró, szabályosan ismétlődő, tört kockákhoz hasonló minta, amely nevét jellegzetes, „széttört” formájáról kapta, ami kissé a tyúk lábnyomára emlékeztet. Eredetileg a 19. századi skót textilkultúrából származik, ahol gyapjúszöveteken jelent meg, és főként férfiak viselték. A későbbi évtizedekben azonban a női divat is gyorsan átvette, különösen a 20. század közepén, amikor a francia haute couture, köztük Christian Dior tette ikonikussá.

A fekete-fehér alapváltozata minden színnel jól mutat, viszont az újabban élénk árnyalatok, például a barna, sárga, bézs még izgalmasabb.

Hordhatod blézerként, így instant sikk hatást érsz, akár farmerrel, akár elegáns nadrággal kombinálva. Viszont a téli szezon egyik legnagyobb slágere a kabát, így azonnal megemeli a megjelenésed. Ha kevésbé vagy bevállalós, akkor próbáld ki kiegészítőkön, táskán, sálon vagy baseball sapkán. A bátraknak pedig azt ajánljuk, hogy hordják tetőtől talpig, akár kosztüm formájában.

Ezeket a trendeket se hagyd ki, hiába léptünk át a télbe:

