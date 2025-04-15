Horoszkóp
Rachel Green a tavaszi divatmúzsám! 5+1 outfit, amit érdemes lemásolni tőle 2025-ben

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Trend
Utoljára frissült: 2025. április 15. 10:01

Forrás: Getty Images

Rachel Green a tavaszi divatmúzsám! 5+1 outfit, amit érdemes lemásolni tőle 2025-ben
Nemcsak ikonikus frizurája, de ruhatára is legalább annyira emlékezetes: egyszerre volt laza és elegáns, miközben sosem volt túlzás az, amit viselt.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Jennifer Aniston egy csavarral még ikonikusabbá tette a Rachel-frizurát

Amint bekapcsolom a Jóbarátokat, az első, amit észreveszek, hogy Rachel mindig eszméletlen szetteket visel, és gondolom ezzel te is egyet értesz! Ráadásul minél többet nézem a sorozatot, egyre inkább arra jövök rá, hogy Rachel Green az én múzsám. Legfőképpen azért, mert a 90-es évek divatja iszonyatosan trendi most, és Rachel stílusa ehhez a tökéletesen követendő példa.

Úgyhogy most össze is gyűjtöttem a legjobb Rachel Green szetteket, amiket te is könnyedén viselhetsz tavasszal. Ezeket a szetteket garantáltan imádni fogod, ha csíped a 90-es éveket!

