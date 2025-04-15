Szerelem
Rachel Green a tavaszi divatmúzsám! 5+1 outfit, amit érdemes lemásolni tőle 2025-ben
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
Mióta így készítem a kávét, minden vendég kétszer kér belőle
Az abszolút tökéletes kávé receptjét mi sem ismerjük. De azt, ami nagyon közel áll hozzá, már igen!
Álommunkák a Z-generáció szerint, számukra tényleg nem a pénz a fontos
A Z generációnál a multi közeg szinte szóba sem jöhet, helyette a rugalmas munkahelyeket szeretik.
Napi horoszkóp november 8.: a Bakoknak több türelemre van szükségük, a Vízöntők vaskos tapasztalattal gazdagodhatnak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Amint bekapcsolom a Jóbarátokat, az első, amit észreveszek, hogy Rachel mindig eszméletlen szetteket visel, és gondolom ezzel te is egyet értesz! Ráadásul minél többet nézem a sorozatot, egyre inkább arra jövök rá, hogy Rachel Green az én múzsám. Legfőképpen azért, mert a 90-es évek divatja iszonyatosan trendi most, és Rachel stílusa ehhez a tökéletesen követendő példa.
Úgyhogy most össze is gyűjtöttem a legjobb Rachel Green szetteket, amiket te is könnyedén viselhetsz tavasszal. Ezeket a szetteket garantáltan imádni fogod, ha csíped a 90-es éveket!
A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán
A kedvenc énekesnőnk dedikált CD-je, limitált kiadású merch, a szereplők által aláírt mozis plakát, vagy az egyik Oscar-gálán viselt ikonikus ruhadarab: ezek szinte hétköznapi tárgyaknak tűnnek az alábbi listán szereplő tételekhez képest. A legelvakultabb fanok gyűjteményében ugyanis ennél sokkal elképesztőbb „kincsek” szerepelnek.
Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint
Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.
6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti
Amikor tombol az ősz odakint, valahogy mindenki kicsit jobban kívánja a meleg, selymes, gazdag ízvilágú krémleveseket. Ezek az illatos, sűrű finomságok nemcsak a testet, de a lelket is átmelegítik, ráadásul pillanatok alatt elkészülnek, és nem is igényelnek hatalmas főzőtudományt. A finom krémlevesekhez pedig a legnagyobb segítségünkre lehetnek a szezonális zöldségek, melyek tele vannak rosttal, vitaminnal és értékes ásványi anyagokkal. Az alábbiakban 6 finom krémlevest hoztunk, mellyel teljessé varázsolhatod az őszi délutánokat és estéket.
