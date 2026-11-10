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Pulcsiszezon ON! Mutatjuk a tél legmenőbb kötött darabjait
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Amint beköszönt az igazi pulcsiszezon, nincs is jobb érzés, mint belebújni egy pihe-puha, meleg kötött darabba. És bár a klasszikus egyszínű pulóvereknek mindig meglesz a helyük a gardróbunkban, idén télen egy sokkal izgalmasabb fazon lopja el a show-t. A norvég mintás pulcsik ugyanis újra a divatvilág kedvencei lettek, és ha eddig csak a karácsonyi filmekből vagy a síparadicsomok hangulatából voltak ismerősek, itt az ideje, hogy egészen más szemmel nézz rájuk!
A skandináv stílus már jó ideje meghatározza a divatot, hiszen tökéletesen ötvözi a letisztult eleganciát a praktikummal és a kényelemmel. Nem véletlen, hogy a norvég mintás pulóverek is egyre nagyobb figyelmet kapnak. A geometrikus motívumokkal, hópelyhekre emlékeztető mintákkal és kontrasztos színkombinációkkal díszített kötött darabokban van valami ellenállhatatlanul nosztalgikus, miközben a megfelelő kiegészítőkkel egészen modern összhatást érhetsz el.
A norvég mintás pulcsi a tél egyik legnagyobb kedvenc
A norvég mintás pulóverek népszerűsége tökéletesen illeszkedik az elmúlt évek après-ski trendjéhez, amely a sípályák világából merít inspirációt, de a hétköznapi öltözködésben is remekül működik. Gondolj csak a vastag kötött pulcsikra, a puha sálakra, a prémhatású kiegészítőkre és azokra a szettekre, amelyekben akár egy havas hegyi faházban is el tudnád képzelni magad!
A hagyományos északi minták mellett a hasonló hangulatú, skót eredetű Fair Isle kötött darabok is előtérbe kerültek. Az idei kínálatban a klasszikus krémszínű, barna és szürke változatok mellett színesebb, játékosabb verziókkal is találkozhatsz. A bordó, a kék és a rózsaszín különböző árnyalatai például egészen új karaktert adhatnak ennek a hagyományosan téli outfitnek.
Így viseld, hogy igazán trendi legyen
A norvég mintás pulcsik egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal többféleképpen kombinálhatod őket, mint elsőre gondolnád. Ha a laza, hétköznapi szetteket szereted, egy bő szárú farmerrel és egy vagány bokacsizmával egyszerűen nem tudsz mellélőni. Egy hosszú gyapjúkabáttal és egy mutatós táskával kiegészítve pedig máris kész az a bizonyos effortless skandináv outfit.
Ha egy kicsit elegánsabb irányba vinnéd a megjelenésedet, próbáld ki egy szaténszoknyával vagy egy klasszikus szövetnadrággal! A különböző textúrák keverése különösen izgalmassá teszi az összhatást, ráadásul így még az irodába vagy egy téli randira is bátran felveheted a kedvenc kötött pulcsidat.
Ami pedig a fazonokat illeti, idén nem kell egyetlen stílushoz ragaszkodnod. Az oversized darabok mellett a rövidebb szabású, magas nyakú és cipzáras változatok is remekül illenek a trendhez. Egy dologra azonban érdemes figyelni: mivel a norvég minta önmagában is elég hangsúlyos, a szetted többi részét nyugodtan hagyhatod egyszerűnek.
Szerezd be a kedvenc téli pulcsidat a Joy-napokon!
Ha már te is beleszerettél a norvég mintás pulcsikba, akkor van egy szuper hírünk! November 12. és 15. között visszatérnek a Joy-napok, amikor akár 50%-os kedvezményekkel frissítheted fel a téli gardróbodat. Legyen szó egy pihe-puha kötött pulóverről, egy új csizmáról vagy a tökéletes télikabátról, most érdemes lecsapni a kiszemelt darabokra! Több mint 1000 üzlet és webshop ajánlatai várnak, a kuponokat pedig a Joy appban és a joynapok.hu oldalon találod meg. Ne maradj le!
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