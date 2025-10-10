Divat
TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 10.: az Ikrek nagyobb volumenű dologra készülnek, a Szüzek átadhatják magukat a pihenésnek
A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!
6 dolog, amit genetikailag NEM örökölsz a szüleidtől, akármit is állítanak
Sokan hiszik, hogy mindenért a gének felelősek: a tehetségért, a szorgalomért vagy akár a humorérzékért. Pedig a tudomány mást mond! Van legalább hat dolog, amit nem a szüleidtől örökölsz, bármennyire is állítják az ellenkezőjét.
A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről
A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!
TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek
Talán nem is sejted, de a pasik az alábbi ruhadarabokért megőrülnek egy nőn! Viszont van három olyan, ősszel és télen gyakran viselt outfit, amit kevésbé csípnek.
Mindig izgatottan várjuk az őszi-téli időszakot, hiszen ez azt jelenti, hogy a lenge ruhadarabok helyett a réteges öltözködés, a földszínek és az izgalmas kiegészítők kapják a főszerepet. Bár azt gondolnánk, a pasik ilyen szempontból kicsit "visszasírják" a nyarat, hiszen imádják a nőkön a nyári ruhákat és magas sarkú szandálokat, valójában bőven akadnak olyan őszi-téli szettek, amikért megőrülnek. Mi most összeszedtük ezeket, karöltve a három legkevésbé favoritjukkal, sőt, megdobjuk az egészet egy plusz jó hírrel:
November 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Ennél keresve sem találhatsz jobb alkalmat az őszi/téli outfitek (és sok egyéb) bevásárláshoz. Mutatjuk is, az alábbi TOP10 ruhadarabot például hol vásárolhatod meg akciós áron hamarosan!
De előtte még egy jó hír!
Október 08-14. között KEDVEZMÉNYES áron, 1990 Ft-ért lehet tiéd a kuponcsomag, kizárólag a JOY Hungary App-ban. Töltsd le az applikációnkat, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt! KATTINTS IDE A FOLYTATÁSÉRT!
Most pedig következzen a pasik TOP10 kedvenc őszi/téli ruhadarabja egy nőn - és az a három, amit nem igazán szeretnek:
Puha, oversized kötött pulóver
Sokan azt hiszik, a férfiak a testhez simuló, sokat mutató darabokat szeretik, de valójában ez azért nem ennyire fekete vagy fehér. A pasik szerint ugyanis sokszor az a vonzó, ha nincs minden a kirakatban, és az őszi-téli szezonban a bekuckózós, kanapén összebújós hangulatot árasztó oversized kötött pulcsikat imádják!
JOY-tipp: 2025. november 11-16. között jönnek a Joy-napok, az Answearnél pedig megtalálhatod álmaid kötött pulcsiját, extra szuper áron! 30% kedvezménnyel várnak ugyanis a promócióban részt vevő, fekete színnel jelölt, teljes árú termékekre, min. 2 termék együttes vásárlása esetén.
Bőr szoknya vagy nadrág
A bőrből készült ruhadarabok mindig egy kis vadságot és önbizalmat sugároznak. A férfiak ezt érzik is a viselőjén – a magabiztosságot, és nem a kihívó jelleget. Fekete vagy bordó színben különösen hatásos, vagány összképet alkothatsz, de jól ellensúlyozható ez a hangulat egy puha kötött felsővel.
JOY-tipp: az Orsay-ben rengeteg csinos bőrszoknyát találsz (többek között), amit a Joy-napok alatt 20% kedvezménnyel szerezhetsz be, ez a teljes árú termékekre érvényes!
Hosszú szárú csizma
Az őszi-téli szezon legnagyobb aduásza egy hosszú szárú csizma, ami a hideg évszakok egyik legdögösebb darabja, mert egyszerre elegáns és érzéki. A férfiak számára a hosszú csizma „klasszikus filmjelenet-hatású”, nőies, de egyáltalán nem tolakodó.
Joy-tipp: a Tamarisnál 20% kedvezménnyel lehet tiéd álmaid hosszú szárú csizmája a Joy-napok alatt!
Egy csinos garbó
A garbó nagy kedvencünk nekünk, csajoknak az őszi és téli időszakban, de gondoltad volna, hogy a férfiak is imádják? Ők úgy vélik, ez az egyik legdögösebb ruhadarab: semmit sem mutat, mégis mindent sejtet. A pasik imádják az intelligens, elegáns női megjelenést, és egy jól szabott garbó pontosan ezt adja.
Joy-tipp: a Woolwille webshopjában 25% kedvezményt válthatsz be a nem akciós, és az 5% kedvezményt a már leértékelt termékekre. Többek között szuper garbókat is találsz magadnak!
Fehér ing + farmer kombináció
Íme egy örök kedvenc, ami nem csak ősszel és télen nagy kedvenc, de ilyenkor pláne nagyobb figyelmet kap. A fehér ing egy egyszerű, de nagyszerű ruhadarab, amit egy dögös farmernacival kombinálni mindig jó ötlet. A férfiak szerint azt az érzést kelti, hogy nem akarsz „túl sok” lenni, mégis tökéletes vagy.
JOY-tipp: A GAS üzleteiben 20% kedvezményt biztosítanak a Joy-napok alatt minden teljes árú termékekre országszerte. A GAS Outletekben pedig 20% kedvezménnyel várnak, mely az eredeti kiskereskedelmi ár 50%-áig összevonható.
Egy csinos szövet- vagy ballonkabát
Nagyon romantikus hatást kölcsönöz a megjelenésünknek egy klasszikus, csinos szövet- vagy ballonkabát. A pasik szerint plusz pont, ha övvel megkötős verzióról van szó, ami kiemeli a derekat, és ami nem mellesleg a legtöbb férfi szemében rendkívül nőies testrész.
JOY-tipp: csekkold a Joy-napok alatt a GAP kínálatát, az ikonikus amerikai márka weboldalán rengeteg csodás kabátot találsz, melyeket akár 30% kedvezménnyel szerezhetsz be.
Kockás mini szoknya
Ez a darab az „iskolás” bájt és a felnőtt nő magabiztosságát ötvözi. A pasik számára ez fiatalos, játékos és energikus; valamiért mindig mosolyt csal az arcukra.
Joy-tipp: az Orsay kínálatában rengeteg csinos szoknyát találsz, természetesen kockás mintával is, ami 20% kedvezménnyel lehet a tiéd!
Bakancs ruha kombinációja
A keményebb, vagányabb cipő és a nőies ruha kombinációja instant karaktert ad, és azonnal felhívja a figyelmet a viselőjére. A férfiak ezt azért szeretik, mert látják benne a kettősséget: egyszerre erős és finom, modern és romantikus.
Joy-tipp: a Hervis kínálatából 30% kedvezménnyel vásárolhatsz meg minden teljes árú cipőt és ruházati terméket, így többek között egy csinos bakancs is a tiéd lehet - ami nemcsak jól néz ki, de túrázáshoz is tökéletes lesz!
Fekete harisnya + magassarkú
Szükséges egyáltalán kifejtenünk? Ez a klasszikus páros a nőiesség szimbóluma, amely a férfiak szemében maga a rejtély és az elegancia. Nem túl kihívó, de nagyon hatásos!
Joy-tipp: csekkold a BELLINDA termékeit, mert 20% kedvezmény vár leggings, harisnya, férfi és női alsónemű és zokni vásárlása esetén webáruházban.
Pulcsiruha
Nyáron a férfiak megőrülnek a romantikus hatású, nőies egyberuhákért, ősszel pedig a melegebb verzióért rajonganak! Ezek az egyrészes, sokszor kötött pulóver hatását keltő, amúgy akár bokáig, akár térdig érő darabok nemcsak a réteges öltözködést segítik elő, de a férfiak szerint nagyon is vonzók!
Joy-tipp: nézz körül az Answearnél, mert 30% kedvezménnyel várnak a promócióban részt vevő, fekete színnel jelölt, teljes árú termékekre, min. 2 termék együttes vásárlása esetén. Itt tutira megtalálod a tökéletes pulcsiruhát!
És ahogy a címben is említettük, van három, ami nem igazán nyeri el a tetszésüket. Íme:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"
Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság azonban más mutat...
Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene
A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá a köztudatban élő irreális, elérhetetlen szépségideálok miatt. És igen, Mark Darcy megerősítette abban, hogy pontosan úgy szerethető, ahogy van, de a legjobb az lenne, ha saját magunkat meg tudnánk erről győzni, akármit is látunk a (közösségi) médiában.
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeiddel gyerekként? Akkor itt az ideje annak, hogy újra beiktasd ezeket az estéket a programotokba – na persze már a kanapéra bekuckózva, mert többé senki nem szól rátok, hogy ideje aludni!
Pénteki olvasóklub: Imádod Taylor Swift új albumát? Akkor ezeket a könyveket is szeretni fogod!
Megérkezett az énekesnő tizenkettedik lemeze, a The Life of a Showgirl, úgyhogy új érába léptek a Swiftie-k. Mutatjuk, mit olvass, miközben a dalokat pörgeted!
Az ősz narancssárga szupersztárja: 8 ok, amiért megéri sütőtököt fogyasztanod
Narancssárga színével, édeskés ízével és mennyei illatával a sütőtök az ősz igazi sztárja. Nemcsak finom levesek és krémes desszertek alapanyaga, hanem rengeteg vitamint és ásványi anyagot is rejt magában, melyek által belülről erősíti az immunrendszert, kívülről pedig megszépíti a bőrt. Ráadásul egy igazi kalóriaszegény csemegéről van szó, melyet a diéta alatt is bátran fogyaszthatsz. Nem szaporítjuk tovább a szót, jöjjenek a sütőtök áldásos hatásai!