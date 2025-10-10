TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek

Mindig izgatottan várjuk az őszi-téli időszakot, hiszen ez azt jelenti, hogy a lenge ruhadarabok helyett a réteges öltözködés, a földszínek és az izgalmas kiegészítők kapják a főszerepet. Bár azt gondolnánk, a pasik ilyen szempontból kicsit "visszasírják" a nyarat, hiszen imádják a nőkön a nyári ruhákat és magas sarkú szandálokat, valójában bőven akadnak olyan őszi-téli szettek, amikért megőrülnek. Mi most összeszedtük ezeket, karöltve a három legkevésbé favoritjukkal, sőt, megdobjuk az egészet egy plusz jó hírrel:

November 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Ennél keresve sem találhatsz jobb alkalmat az őszi/téli outfitek (és sok egyéb) bevásárláshoz. Mutatjuk is, az alábbi TOP10 ruhadarabot például hol vásárolhatod meg akciós áron hamarosan!

De előtte még egy jó hír! Október 08-14. között KEDVEZMÉNYES áron, 1990 Ft-ért lehet tiéd a kuponcsomag, kizárólag a JOY Hungary App-ban. Töltsd le az applikációnkat, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt! KATTINTS IDE A FOLYTATÁSÉRT!

Most pedig következzen a pasik TOP10 kedvenc őszi/téli ruhadarabja egy nőn - és az a három, amit nem igazán szeretnek:

Puha, oversized kötött pulóver

Sokan azt hiszik, a férfiak a testhez simuló, sokat mutató darabokat szeretik, de valójában ez azért nem ennyire fekete vagy fehér. A pasik szerint ugyanis sokszor az a vonzó, ha nincs minden a kirakatban, és az őszi-téli szezonban a bekuckózós, kanapén összebújós hangulatot árasztó oversized kötött pulcsikat imádják!

JOY-tipp: 2025. november 11-16. között jönnek a Joy-napok, az Answearnél pedig megtalálhatod álmaid kötött pulcsiját, extra szuper áron! 30% kedvezménnyel várnak ugyanis a promócióban részt vevő, fekete színnel jelölt, teljes árú termékekre, min. 2 termék együttes vásárlása esetén.

Bőr szoknya vagy nadrág

A bőrből készült ruhadarabok mindig egy kis vadságot és önbizalmat sugároznak. A férfiak ezt érzik is a viselőjén – a magabiztosságot, és nem a kihívó jelleget. Fekete vagy bordó színben különösen hatásos, vagány összképet alkothatsz, de jól ellensúlyozható ez a hangulat egy puha kötött felsővel.

JOY-tipp: az Orsay-ben rengeteg csinos bőrszoknyát találsz (többek között), amit a Joy-napok alatt 20% kedvezménnyel szerezhetsz be, ez a teljes árú termékekre érvényes!

Hosszú szárú csizma

Az őszi-téli szezon legnagyobb aduásza egy hosszú szárú csizma, ami a hideg évszakok egyik legdögösebb darabja, mert egyszerre elegáns és érzéki. A férfiak számára a hosszú csizma „klasszikus filmjelenet-hatású”, nőies, de egyáltalán nem tolakodó.

Joy-tipp: a Tamarisnál 20% kedvezménnyel lehet tiéd álmaid hosszú szárú csizmája a Joy-napok alatt!

Egy csinos garbó

A garbó nagy kedvencünk nekünk, csajoknak az őszi és téli időszakban, de gondoltad volna, hogy a férfiak is imádják? Ők úgy vélik, ez az egyik legdögösebb ruhadarab: semmit sem mutat, mégis mindent sejtet. A pasik imádják az intelligens, elegáns női megjelenést, és egy jól szabott garbó pontosan ezt adja.

Joy-tipp: a Woolwille webshopjában 25% kedvezményt válthatsz be a nem akciós, és az 5% kedvezményt a már leértékelt termékekre. Többek között szuper garbókat is találsz magadnak!

Fehér ing + farmer kombináció

Íme egy örök kedvenc, ami nem csak ősszel és télen nagy kedvenc, de ilyenkor pláne nagyobb figyelmet kap. A fehér ing egy egyszerű, de nagyszerű ruhadarab, amit egy dögös farmernacival kombinálni mindig jó ötlet. A férfiak szerint azt az érzést kelti, hogy nem akarsz „túl sok” lenni, mégis tökéletes vagy.

JOY-tipp: A GAS üzleteiben 20% kedvezményt biztosítanak a Joy-napok alatt minden teljes árú termékekre országszerte. A GAS Outletekben pedig 20% kedvezménnyel várnak, mely az eredeti kiskereskedelmi ár 50%-áig összevonható.

Egy csinos szövet- vagy ballonkabát

Nagyon romantikus hatást kölcsönöz a megjelenésünknek egy klasszikus, csinos szövet- vagy ballonkabát. A pasik szerint plusz pont, ha övvel megkötős verzióról van szó, ami kiemeli a derekat, és ami nem mellesleg a legtöbb férfi szemében rendkívül nőies testrész.

JOY-tipp: csekkold a Joy-napok alatt a GAP kínálatát, az ikonikus amerikai márka weboldalán rengeteg csodás kabátot találsz, melyeket akár 30% kedvezménnyel szerezhetsz be.

Kockás mini szoknya

Ez a darab az „iskolás” bájt és a felnőtt nő magabiztosságát ötvözi. A pasik számára ez fiatalos, játékos és energikus; valamiért mindig mosolyt csal az arcukra.

Joy-tipp: az Orsay kínálatában rengeteg csinos szoknyát találsz, természetesen kockás mintával is, ami 20% kedvezménnyel lehet a tiéd!

Bakancs ruha kombinációja

A keményebb, vagányabb cipő és a nőies ruha kombinációja instant karaktert ad, és azonnal felhívja a figyelmet a viselőjére. A férfiak ezt azért szeretik, mert látják benne a kettősséget: egyszerre erős és finom, modern és romantikus.

Joy-tipp: a Hervis kínálatából 30% kedvezménnyel vásárolhatsz meg minden teljes árú cipőt és ruházati terméket, így többek között egy csinos bakancs is a tiéd lehet - ami nemcsak jól néz ki, de túrázáshoz is tökéletes lesz!

Fekete harisnya + magassarkú

Szükséges egyáltalán kifejtenünk? Ez a klasszikus páros a nőiesség szimbóluma, amely a férfiak szemében maga a rejtély és az elegancia. Nem túl kihívó, de nagyon hatásos!

Joy-tipp: csekkold a BELLINDA termékeit, mert 20% kedvezmény vár leggings, harisnya, férfi és női alsónemű és zokni vásárlása esetén webáruházban.

Pulcsiruha

Nyáron a férfiak megőrülnek a romantikus hatású, nőies egyberuhákért, ősszel pedig a melegebb verzióért rajonganak! Ezek az egyrészes, sokszor kötött pulóver hatását keltő, amúgy akár bokáig, akár térdig érő darabok nemcsak a réteges öltözködést segítik elő, de a férfiak szerint nagyon is vonzók!

Joy-tipp: nézz körül az Answearnél, mert 30% kedvezménnyel várnak a promócióban részt vevő, fekete színnel jelölt, teljes árú termékekre, min. 2 termék együttes vásárlása esetén. Itt tutira megtalálod a tökéletes pulcsiruhát!

És ahogy a címben is említettük, van három, ami nem igazán nyeri el a tetszésüket. Íme:

