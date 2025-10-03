Horoszkóp
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

#Tippek
#ősz
#Outfit
#őszi rétegezés
Vadász Emese
A JOY magazin főszerkesztője.

Divat
Utoljára frissült: 2025. október 8. 11:53

Forrás: Getty Images

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban


























Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...



Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...



Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...



Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...



7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...



Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...


6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.



Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!



Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.



8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.



12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb napokra.

Az ősz mindig új energiát hoz a gardróbba: ilyenkor végre lehet játszani a színekkel, anyagokkal és a rétegek izgalmas kombinációjával. A hőmérséklet ingadozása miatt egyetlen nap alatt többféle időjárásra is fel kell készülnünk, ezért a jól átgondolt rétegezés nemcsak praktikus, hanem látványos is tud lenni.

A ruhadarabokat az Intrend kínálatából válogattuk össze: egy sötétkék szaténszoknya, egy fehér póló, egy sötétkék kötött pulóver és egy könnyű, ugyancsak sötétkék vászonkabát mutatja meg, mennyire sokoldalú lehet néhány alapdarab. A szett letisztult, nőies, mégis kényelmes, pontosan olyan, amire egy változékony őszi napon szükségünk lehet.

Az alábbi tippek segítségével te is könnyedén elsajátíthatod, hogyan érdemes rétegezned a ruháidat, hogy mindig komfortos és stílusos maradj.

Építs biztos alapokra - a póló, mint kulcsdarab

Az őszi rétegezés alfája és ómegája egy jó minőségű, semleges színű alapdarab. Egy egyszerű, fehér póló remek választás, mert szinte bármivel kombinálható, és könnyen alkalmazkodik az aktuális időjáráshoz. A videóban szereplő szettben a póló adja a laza, letisztult alapot, amelyre biztonsággal építheted a többi réteget. Ha a nap melegebb óráiban lekerül rólad a felső réteg, a póló akkor is stílusos marad, így nem kell kompromisszumot kötnöd a kényelem és a megjelenés között.

Intrend
T-shirt boxy in cotone

10932 Ft

Megnézem

Hozz kontrasztot a textúrákkal - a szaténszoknya és a kötött pulóver párosa

A rétegezés egyik legfontosabb titka, hogy merj eltérő anyagokat egymással kombinálni. A sötétkék szaténszoknya fényes, lágy esésű textúrája nőies eleganciát sugároz, míg a kötött pulóver meleg, strukturált anyaga nyugalmat és komfortot ad. Amikor ezt a két darabot egymásra rétegezed, nemcsak vizuálisan lesz izgalmas az outfited, hanem funkcionálisan is: a szoknya légies könnyedsége kiegyensúlyozza a pulóver melegét, így a szett egész nap kényelmes marad.

Intrend
Godet satin skirt

30400 Ft

Megnézem
Intrend
Turtleneck jumper

64400 Ft

Megnézem

Adj stabilitást a megjelenéshez - kabáttal koronázd meg a szettet

Az őszi időjárás kiszámíthatatlan: reggel hűvös, délután napos, este pedig ismét lehűlhet. Ilyenkor nélkülözhetetlen egy könnyű kabát, amely nem nehezíti el a megjelenést, de extra védelmet ad, ha feltámad a szél vagy hirtelen lehűl a levegő. A videóban látott vászonkabát tökéletes választás: strukturált szabása kiemeli a szett eleganciáját, miközben a lazább anyag megőrzi a mozgás szabadságát. A kabát egyben keretet is ad az egész outfitnek, harmonikusan összefogva az alsó rétegeket.

Intrend
Leather loafers with stitching

42500 Ft

Megnézem

Figyelj a színek összhangjára - a monokróm harmónia ereje

A rétegezés során könnyű túlzásba esni a színekkel, ezért érdemes előre megtervezni a palettát. A videóban bemutatott szett sötétkék árnyalatokra épül, amelyeket a fehér póló világossága tesz frissé és légiesebbé. A monokróm alap garantálja, hogy a megjelenésed letisztult és elegáns maradjon, miközben minden réteg önállóan is érvényesül. Ez a fajta harmónia azt is jelenti, hogy a szett könnyen variálható: ha később más színt vagy mintát vinnél bele, a meglévő darabokkal továbbra is stílusos maradsz.

