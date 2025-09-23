Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat
  3. Trend

5 őszi ruhadarab, ami kivétel nélkül MINDEN évben divatos

#divat
#Cipő
#trend
#ősz
#Galéria
#Green Stiletto
#Shoelove
#mindig divatos
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Divat, Green Stiletto, Trend
Utoljára frissült: 2025. szeptember 22. 09:58

Forrás: Getty Images

5 őszi ruhadarab, ami kivétel nélkül MINDEN évben divatos
A nap cikke

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az őszi divat évről évre változik, de vannak darabok, amelyek soha nem mennek ki a trendből. Egy vagány bőrdzseki vagy egy puha kötött pulóver mindig helyet kap a gardróbban – és idén is ugyanolyan stílusosak, mint tíz évvel ezelőtt. Mutatjuk azt az 5 alapdarabot, ami minden szezonban igazi jolly joker.

Az ősz a divatimádók egyik kedvenc évszakja, mert a réteges öltözködés az önkifejezés egyik legjobb formáját teremti meg. A ruhadarabok párosításából irtó menő outfitek születhetnek, de persze ehhez tudni kell azt is, mi számít épp divatosnak, felkapottnak, és mik azok, amik egyáltalán képesek harmóniát teremteni egymással. Nem egyszerű feladat, de annál vagányabb lehet a végeredmény!

Ha pedig ősz, akkor muszáj megemlítenünk, hogy akadnak olyan ruhadarabok, melyek minden évben visszatérnek. Nem vicc, tényleg! Minden. Egyes. Évben. Ezek a darabok egyszerűen nagyszerűek, időtállók, sosem mennek ki a divatból, és pont azért imádja őket mindenki, mert csodás szetteket hoznak létre. Mi most összegyűjtöttünk 5 olyan ruhadarabot, ami tényleg sosem fut ki, és minden egyes ősszel a trendek között szerepel!

Klasszikus bokacsizma

Amint beköszönt az első esősebb időszak, a szekrények mélyéről előkerülnek a bokacsizmák. Ez a lábbeli tipikusan az az őszi darab, ami mindig visszatér, és mindenki imádja is. Változó, hogy épp a lekerekített vagy a hegyes orrú verzió arat nagy sikert, ahogy az is szezonfüggő, hogy épp a feltűnő színek vagy a fekete a felkapott. De egy biztos, és ebben a francia nők egyetértenek: a klasszikus, barna bokacsizma örök favorit!

Kép
forrás: gettyimages
5th Avenue
Barna női bokacsizma

22990 Ft

Megnézem

Kötött pulóver

Ősszel nincs jobb egy meleg, kényelmes, pihe-puha kötött pulcsinál! Ha valami, akkor ez egyszerűen nem tud kimenni a divatból, részben praktikumának, részben kialakításának köszönhetően. Persze itt is lehet már játszani a részletekkel: garbó, V-nyakú, vállról lecsúsztatott darab, mindegy, válaszd azt, amelyikben te jól érzed magad!

Kép
forrás: gettyimages

Bőrdzseki

A kellemes őszi napokon a vékony kabát azért alapdarab, és bár választék bőven akad, a bőrdzseki tipikusan az, ami sok-sok évtizede visszatér. Nem véletlenül! Kezdjük ott, hogy nagyon menő hatást ad a szettjeinknek, lazává, lezserré teszi az outfitet, és nem mellesleg könnyen rétegezhető is. Jól passzol szoknyához, farmernacihoz vagy épp egyrészes ruhához is, és egy jó minőségű darab éveken át hű társad lesz. Kell még sorolnunk az okokat? Ugye, hogy nem!

Kép
forrás: gettyimages

Loafer

A loafer tipikusan az a cipő, ami amúgy nagyon régóta trendi, és minden ősszel előtérbe kerül, de az elmúlt években még nagyobb figyelmet kapott. Tévhit, hogy most lett csak divatos; elegáns, de kényelmes, ráadásul zoknival vagy harisnyával is stílusos, emiatt az igazi divatfanok már hosszú ideje viselik. Nem csak ősszel, de ekkor pláne!

Kép
forrás: gettyimages
Graceland
Bordó loafer

9990 Ft

Megnézem

Kockás sál

Végezetül pedig az egyik kedvenc kiegészítőnket hoztuk el. A kockás sál az a darab, ami igazán feldobja az összképet egy-egy őszi, akár szürkébb szettünk esetében, pont azért, mert kilép a megszokott keretek közül. Azt már szezonja válogatja, hogy épp az oversized vagy a körsál, esetleg a blanket scarf a menő, de a kockás minta tuti siker!

Kép
forrás: gettyimages

Ezt se hagyd ki:

Galéria / 7 kép

7 balerina cipő, ami irtó trendi most a divatguruk szerint

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!