Divat
5 őszi ruhadarab, ami kivétel nélkül MINDEN évben divatos
Forrás: Getty Images
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Az ősz a divatimádók egyik kedvenc évszakja, mert a réteges öltözködés az önkifejezés egyik legjobb formáját teremti meg. A ruhadarabok párosításából irtó menő outfitek születhetnek, de persze ehhez tudni kell azt is, mi számít épp divatosnak, felkapottnak, és mik azok, amik egyáltalán képesek harmóniát teremteni egymással. Nem egyszerű feladat, de annál vagányabb lehet a végeredmény!
Ha pedig ősz, akkor muszáj megemlítenünk, hogy akadnak olyan ruhadarabok, melyek minden évben visszatérnek. Nem vicc, tényleg! Minden. Egyes. Évben. Ezek a darabok egyszerűen nagyszerűek, időtállók, sosem mennek ki a divatból, és pont azért imádja őket mindenki, mert csodás szetteket hoznak létre. Mi most összegyűjtöttünk 5 olyan ruhadarabot, ami tényleg sosem fut ki, és minden egyes ősszel a trendek között szerepel!
Klasszikus bokacsizma
Amint beköszönt az első esősebb időszak, a szekrények mélyéről előkerülnek a bokacsizmák. Ez a lábbeli tipikusan az az őszi darab, ami mindig visszatér, és mindenki imádja is. Változó, hogy épp a lekerekített vagy a hegyes orrú verzió arat nagy sikert, ahogy az is szezonfüggő, hogy épp a feltűnő színek vagy a fekete a felkapott. De egy biztos, és ebben a francia nők egyetértenek: a klasszikus, barna bokacsizma örök favorit!
Kötött pulóver
Ősszel nincs jobb egy meleg, kényelmes, pihe-puha kötött pulcsinál! Ha valami, akkor ez egyszerűen nem tud kimenni a divatból, részben praktikumának, részben kialakításának köszönhetően. Persze itt is lehet már játszani a részletekkel: garbó, V-nyakú, vállról lecsúsztatott darab, mindegy, válaszd azt, amelyikben te jól érzed magad!
Bőrdzseki
A kellemes őszi napokon a vékony kabát azért alapdarab, és bár választék bőven akad, a bőrdzseki tipikusan az, ami sok-sok évtizede visszatér. Nem véletlenül! Kezdjük ott, hogy nagyon menő hatást ad a szettjeinknek, lazává, lezserré teszi az outfitet, és nem mellesleg könnyen rétegezhető is. Jól passzol szoknyához, farmernacihoz vagy épp egyrészes ruhához is, és egy jó minőségű darab éveken át hű társad lesz. Kell még sorolnunk az okokat? Ugye, hogy nem!
Loafer
A loafer tipikusan az a cipő, ami amúgy nagyon régóta trendi, és minden ősszel előtérbe kerül, de az elmúlt években még nagyobb figyelmet kapott. Tévhit, hogy most lett csak divatos; elegáns, de kényelmes, ráadásul zoknival vagy harisnyával is stílusos, emiatt az igazi divatfanok már hosszú ideje viselik. Nem csak ősszel, de ekkor pláne!
Kockás sál
Végezetül pedig az egyik kedvenc kiegészítőnket hoztuk el. A kockás sál az a darab, ami igazán feldobja az összképet egy-egy őszi, akár szürkébb szettünk esetében, pont azért, mert kilép a megszokott keretek közül. Azt már szezonja válogatja, hogy épp az oversized vagy a körsál, esetleg a blanket scarf a menő, de a kockás minta tuti siker!
Ezt se hagyd ki:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!