5 őszi ruhadarab, ami kivétel nélkül MINDEN évben divatos

Az ősz a divatimádók egyik kedvenc évszakja, mert a réteges öltözködés az önkifejezés egyik legjobb formáját teremti meg. A ruhadarabok párosításából irtó menő outfitek születhetnek, de persze ehhez tudni kell azt is, mi számít épp divatosnak, felkapottnak, és mik azok, amik egyáltalán képesek harmóniát teremteni egymással. Nem egyszerű feladat, de annál vagányabb lehet a végeredmény!

Ha pedig ősz, akkor muszáj megemlítenünk, hogy akadnak olyan ruhadarabok, melyek minden évben visszatérnek. Nem vicc, tényleg! Minden. Egyes. Évben. Ezek a darabok egyszerűen nagyszerűek, időtállók, sosem mennek ki a divatból, és pont azért imádja őket mindenki, mert csodás szetteket hoznak létre. Mi most összegyűjtöttünk 5 olyan ruhadarabot, ami tényleg sosem fut ki, és minden egyes ősszel a trendek között szerepel!

Klasszikus bokacsizma

Amint beköszönt az első esősebb időszak, a szekrények mélyéről előkerülnek a bokacsizmák. Ez a lábbeli tipikusan az az őszi darab, ami mindig visszatér, és mindenki imádja is. Változó, hogy épp a lekerekített vagy a hegyes orrú verzió arat nagy sikert, ahogy az is szezonfüggő, hogy épp a feltűnő színek vagy a fekete a felkapott. De egy biztos, és ebben a francia nők egyetértenek: a klasszikus, barna bokacsizma örök favorit!

forrás: gettyimages

Kötött pulóver

Ősszel nincs jobb egy meleg, kényelmes, pihe-puha kötött pulcsinál! Ha valami, akkor ez egyszerűen nem tud kimenni a divatból, részben praktikumának, részben kialakításának köszönhetően. Persze itt is lehet már játszani a részletekkel: garbó, V-nyakú, vállról lecsúsztatott darab, mindegy, válaszd azt, amelyikben te jól érzed magad!

forrás: gettyimages

Bőrdzseki

A kellemes őszi napokon a vékony kabát azért alapdarab, és bár választék bőven akad, a bőrdzseki tipikusan az, ami sok-sok évtizede visszatér. Nem véletlenül! Kezdjük ott, hogy nagyon menő hatást ad a szettjeinknek, lazává, lezserré teszi az outfitet, és nem mellesleg könnyen rétegezhető is. Jól passzol szoknyához, farmernacihoz vagy épp egyrészes ruhához is, és egy jó minőségű darab éveken át hű társad lesz. Kell még sorolnunk az okokat? Ugye, hogy nem!

forrás: gettyimages

Loafer

A loafer tipikusan az a cipő, ami amúgy nagyon régóta trendi, és minden ősszel előtérbe kerül, de az elmúlt években még nagyobb figyelmet kapott. Tévhit, hogy most lett csak divatos; elegáns, de kényelmes, ráadásul zoknival vagy harisnyával is stílusos, emiatt az igazi divatfanok már hosszú ideje viselik. Nem csak ősszel, de ekkor pláne!

forrás: gettyimages

Kockás sál

Végezetül pedig az egyik kedvenc kiegészítőnket hoztuk el. A kockás sál az a darab, ami igazán feldobja az összképet egy-egy őszi, akár szürkébb szettünk esetében, pont azért, mert kilép a megszokott keretek közül. Azt már szezonja válogatja, hogy épp az oversized vagy a körsál, esetleg a blanket scarf a menő, de a kockás minta tuti siker!

forrás: gettyimages

Ezt se hagyd ki:

Galéria / 7 kép 7 balerina cipő, ami irtó trendi most a divatguruk szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria