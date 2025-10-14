Életmód
Az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája minden képzeletet felülmúl
Forrás: Getty Images
Ősszel szinte minden nő szekrényéből előkerülnek a csizmák, hiszen nemcsak kényelmesek és melegen tartják a lábainkat, de egyébként nagyon csinosak is. Csakhogy a fazonok, színek és hosszok kínálatában könnyű elveszni, hiszen annyi a választék, hogy nehéz eldönteni, mit válasszunk. Szerencsére mi már tudjuk, 2025-ben melyek lesznek a legdivatosabb csizmák, úgyhogy meg is mutatjuk őket, hogy kiválaszthasd a kedvenceidet:
Burgundi és egyéb vibráló színek
Az ősz a földszínekről, a visszafogottabb árnyalatokról szól, ez mindig így volt, ám 2025-ben kicsit izgalmasabb lesz a felhozatal. Az elmúlt évek egyik nagy kedvence, a burgundi szín most is visszatér, sőt, már meg is tette, egyre több ruhadarabon jelenik meg, és a csizmák világát is meghódította. Ezen kívül pedig olyan nagy tervezők, mint a Miu Miu és Sandy Liang, úgy vélik, hogy az élénksárga, kék és rózsaszín is hatalmasat arat majd.
Gyűrött hatású csizmák
A túlzottan ráncolt, lazán gyűrött csizmák lesznek a 2025-ös ősz legnépszerűbb lábbelijei. A trend máris feltűnt a kifutókon: Louis Vuittonnál béléssel és szegecsekkel díszítve, Miu Miunál vastag sarkakon, csatokkal összefogva, míg Khaite-nál fekete, combig érő változatban. Akárhogy is, ez az elsőre kissé kesze-kusza, amúgy nagyon vagány trend az idei ősz (és tél) kulcsdarabja lesz.
Állatmintás csizmák
Az állatminta a 2025-ös év legnagyobb trendje volt eddig is, és nagyon úgy fest, hogy nem megy sehova. Sőt! A csizmákon is egyre nagyobb teret engednek a kígyó-, boci- vagy épp párducmintának, ami pont annyi pluszt visz egy szürke outfitbe, amennyire szükségünk van az unalmas hétköznapokon.
Western csizmák
A western csizmák már évek óta hódítanak a sztárok körében, és ahogy az lenni szokott, kellett egy kis idő nekik, hogy a hétköznapokba is beszűrődjenek. De ez megtörtént, idén ősszel pedig már abszolút a legdivatosabb csizmák körében köszönhetjük a western fazonokat. A barna különböző árnyalatai a legmenőbbek, de természetesen jöhetnek díszítésként a rojtok is!
Extra hosszú csizmák
Van, hogy a bokacsizma, van, hogy a térdig érő hossz a menő, de idén úgy fest, az extra hosszú darabok kapják meg a főszerepet! A minimum térd fölé, de inkább combközépig felhúzható csizmák a kifutók (pl. Ralph Lauren és a Burberry kollekcióinál) nagy kedvencek voltak, ami szuper teret enged a harisnya + szoknya kombóknak!
