Nem szereted a színeket? Anélkül is lehetsz divatos, mutatjuk hogyan

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Trend, Stílustippek
Utoljára frissült: 2025. április 24. 14:38

Forrás: Getty Images

Nem szereted a színeket? Anélkül is lehetsz divatos, mutatjuk hogyan
Nézd át az összeállításunkat egy kis inspirációért!
Sokan nem szeretik a színeket, ha öltözködésről van szó, és nem kizárt, hogy te is közéjük tartozol. Meg tudjuk érteni, hiszen egy fekete outfit praktikus, nem vonzza úgy magára mindenki tekintetét, de mégis elegáns és csinos. A tavaszi színkavalkádban persze könnyű azt hinni, hogy ezáltal te most nem vagy elég divatos, de erről igazából szó sincs! 2025-ben a minimalizmus még mindig trendi, mint ahogy az egyszerű, hétköznapi szettek is. Nem mindenki rajong a vibráló árnyalatokért és ez teljesen rendben van!

A letisztult, monokróm outfitek is lehetnek elképesztően stílusosak. A fekete, fehér, bézs és szürke árnyalatok kombinálásával is kifinomult és trendi megjelenést érhetsz el, amitől garantáltan megfordulnak utánad az utcán.

Katt a galira a szetttekért, melyek továbblépnek a feketén, mégsem túl színesek!

Nem szereted a színeket?! Anélkül is lehetsz divatos, mutatjuk hogyan!

