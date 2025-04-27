Szépség
Nem szereted a színeket? Anélkül is lehetsz divatos, mutatjuk hogyan
Forrás: Getty Images
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?
A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?
A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.
Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján
Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.
15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet
Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!
6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne
Ezekkel a manikűrökkel már a film előtt életre keltheted a Wicked varázslatos világát.
Sokan nem szeretik a színeket, ha öltözködésről van szó, és nem kizárt, hogy te is közéjük tartozol. Meg tudjuk érteni, hiszen egy fekete outfit praktikus, nem vonzza úgy magára mindenki tekintetét, de mégis elegáns és csinos. A tavaszi színkavalkádban persze könnyű azt hinni, hogy ezáltal te most nem vagy elég divatos, de erről igazából szó sincs! 2025-ben a minimalizmus még mindig trendi, mint ahogy az egyszerű, hétköznapi szettek is. Nem mindenki rajong a vibráló árnyalatokért és ez teljesen rendben van!
A letisztult, monokróm outfitek is lehetnek elképesztően stílusosak. A fekete, fehér, bézs és szürke árnyalatok kombinálásával is kifinomult és trendi megjelenést érhetsz el, amitől garantáltan megfordulnak utánad az utcán.
Katt a galira a szetttekért, melyek továbblépnek a feketén, mégsem túl színesek!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Ezek a sztárok örökbe fogadták állati partnerüket
A filmforgatásokon nemcsak emberek között köttetnek barátságok, hanem bizony az állatok is mély benyomást gyakorolhatnak a sztárokra.
A kórházsorozatok királya? Így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai!
Nem az első és nem is az utolsó, de talán a legnagyobb hatású kórházas sorozat volt a Vészhelyzet, megannyi nagyszerű színésszel.
6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne
Ezekkel a manikűrökkel már a film előtt életre keltheted a Wicked varázslatos világát.
Az egészséges és szép mosolyért: 8 élelmiszer, ami jót tesz a fogaidnak
Nap mint nap teszünk valamit az egészségünkért – figyelünk a kellő testmozgásra, az egészséges táplálkozásra, a mennyiségi és minőségi pihenésre és a stresszkezelésre. De vajon elég figyelmet szentelünk a mosolyunknak is? A szájhigiénia és a fogak állapota sokkal többet árul el rólunk, mint hinnénk, és bizony nemcsak a fogmosáson múlik, mennyire egészséges a fogsorunk. Bár rengeteget hallani arról, milyen ételek árthatnak a fogzománcnak, most megmutatjuk a másik oldalt is: azokat az élelmiszereket, amik kifejezetten jót tesznek a fogaidnak – és még finomak is!
Tényleg megvédi a szatén párnahuzat a hajad a töredezéstől? Utánajártunk!
Meglepő lett az eredmény!
15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet
Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!