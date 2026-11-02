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Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!

#kiegészítő
#Hannah Montana
#2000-es évek
#joynapok
#vékony sál
#hosszú sál
#őszi-téli szezon
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Utoljára frissült: 2026. november 2. 10:06

Forrás: Getty Images

Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!
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Ha te is imádtad Hannah Montana szettjeit, van egy jó hírünk: a 2000-es évek egyik legikonikusabb kiegészítője visszatért, ráadásul most sokkal többféleképpen viselheted!

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Ha azt hitted, hogy a csípőfarmerek, a flitteres felsők és a balerinacipők visszatérésével már mindent láttunk a 2000-es évek divatjából, akkor van egy meglepetésünk! Újabb ikonikus kiegészítő tért vissza a divatba, méghozzá egy olyan darab, amit annak idején szinte minden Disney-sztár viselt. Ez pedig nem más, mint a vékony, hosszú sál, vagyis a skinny scarf, amit az interneten már csak Hannah Montana-sálként emlegetnek.

A név egyébként nem véletlen, hiszen Miley Cyrus karaktere már a Hannah Montana legelső epizódjában is egy csillogó, aranyszínű sálban tündökölt. De nem ő volt az egyetlen, aki rajongott ezért a kiegészítőért: Hilary Duff, Lindsay Lohan és Ashley Tisdale is előszeretettel viselte a vörös szőnyegen, farmerrel, pólóval vagy éppen ruhával kombinálva. Bár valljuk be, ezek a sálak nem igazán a melegen tartásról szóltak, a szetteket annál látványosabban feldobták.

Most pedig, hogy a 2000-es évek divatja ismét virágkorát éli, ez a retró darab is visszakerült a trendek közé. A különbség csupán annyi, hogy 2026-ban már nem feltétlenül a csillogás és a feltűnő minták dominálnak: a vékony sálak elegánsabb, letisztultabb formában is hódítanak. Sőt, éppen az a legjobb bennük, hogy szinte bármilyen stílushoz hozzáigazíthatod őket.

Így viseld a Hannah Montana-sálat 2026-ban

Az őszi-téli szezonban például egy vékony, kötött sál tökéletesen passzol a kedvenc pulóveredhez vagy kabátodhoz, különösen akkor, ha a két darab színe harmonizál egymással. Ha a letisztultabb szetteket kedveled, válassz bézs, szürke vagy csokoládébarna árnyalatokat, és hagyd, hogy a sál lazán lelógjon a nyakadban. Így a végeredmény sokkal inkább lesz elegáns és modern, mint egy 2006-os Disney Channel-outfit. De egy egyszerű farmer-póló kombinációt is könnyedén feldobhatsz vele, különösen, ha egy oversize blézerrel vagy bőrdzsekivel egészíted ki a szettedet.

Ha szereted a különlegesebb stylingtrükköket, akkor a sálat akár övként is bevetheted. Egyszerűen fűzd át a farmered övbújtatóin, vagy kösd lazán a derekadra egy bő szárú nadrág, esetleg hosszú szoknya fölött. Minél hosszabb a sál, annál látványosabb lesz az összhatás, hiszen a lelógó végek egy kis játékosságot visznek a megjelenésedbe. És ha már a kreatív megoldásoknál tartunk, a vékony selyemsál hajpántként is szuperül működik, akár kiengedett hajjal, akár egy laza konttyal viseled.

Persze akkor sem kell lemondanod erről a trendről, ha inkább az elegáns, nőies darabokat szereted. Egy keskeny selyemsál például kifejezetten sikkes lehet egy blézerrel és elegáns nadrággal kombinálva, de egy egyszerű ruhát is egészen más szintre emelhet. Nem véletlen, hogy egyre népszerűbbek azok a ruhák, amelyekhez eleve tartozik egy hosszú, vékony sál.

Ha viszont inkább a lazább, utcai szetteket ihlette szettek állnak közel hozzád, egy oversize inggel, bő szárú farmerrel és egy hosszú, keskeny sállal sem nyúlhatsz mellé. A különböző arányoknak köszönhetően a végeredmény egyszerre lesz lezser és átgondolt, pont úgy, ahogy azt a legmenőbb divatinfluenszereknél is láthatod.

Egy biztos: a vékony sál tökéletes bizonyíték arra, hogy a 2000-es évek divatja még mindig tartogat meglepetéseket. És bár Hannah Montana idejében sokszor a minél feltűnőbb, csillogóbb változatok hódítottak, ma már egy visszafogott, egyszínű sállal is könnyedén elérheted ugyanazt a vagány hatást. Úgyhogy ha lapul egy ilyen darab a szekrényed mélyén, itt az ideje újra elővenni!

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