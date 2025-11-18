Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!

A téli szezonban a főszerep a csizmáké és a bakancsoké, ez tiszta sor, de az elmúlt években egészen más lábbelik is a figyelem középpontjába kerültek a hűvösebb idő ellenére is. Ilyen a loafer, ami minden generációt meghódított, mert sokoldalú, kényelmes, stílusos, elegáns, de közben mégis lehet játékos vagy épp lezser szettekkel kombinálni. Mi ez, ha nem egy jolly joker lábbeli?

Persze ennek is bőven akadnak változatai, de mi most arra a darabra szeretnénk felhívni a figyelmed, amiben ot is lencsevégre kapták. A modell tudja, mi igazán divatos, legutóbbi szettje pedig tökéletesen hétköznapi, kényelmes, mégis figyelemfelkeltő. Ki mondta, hogy egy farmernadrág-ing-kabát kombó ne lehetne dögös?

Ha lapozol az Insta-galériában, még több képet látsz:

És látod, mit visel Gigi a lábán? Választása az úgynevezett grandma loaferre, azaz a nagymama loaferre esett, ami az utóbbi időben egyre felkapottabb lett a cipők körében.

Mi is az a nagymama loafer?

Olyan loafer, ami lapos vagy nagyon alacsony sarkú, gyakran vastagabb talppal és kerekebb orrformával rendelkezik, többnyire bőrből készült, és nagyon izgalmas, vintage hatást kelt. Ebben a letisztult fazon sokat segít, ha pedig barnát választasz, már meg is van a grandma core trend egyik alapdarabja.

Ez mostanában a fiatalabb generáció körében is hódít: főszerepbe kerülnek a kötött, horgolt pulcsik és mellények, a hímzett darabok, a viktoriánus hatású gallérok, és ugyebár a nagymama loafer is.

Ezt is nézd meg:

Galéria / 10 kép A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria