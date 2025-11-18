Horoszkóp
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!

2025. november 17. 18:01

Forrás: Getty Images

Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.

A téli szezonban a főszerep a csizmáké és a bakancsoké, ez tiszta sor, de az elmúlt években egészen más lábbelik is a figyelem középpontjába kerültek a hűvösebb idő ellenére is. Ilyen a loafer, ami minden generációt meghódított, mert sokoldalú, kényelmes, stílusos, elegáns, de közben mégis lehet játékos vagy épp lezser szettekkel kombinálni. Mi ez, ha nem egy jolly joker lábbeli?

Persze ennek is bőven akadnak változatai, de mi most arra a darabra szeretnénk felhívni a figyelmed, amiben Gigi Hadid Gigi Hadid modell 183cikk 22galéria 3videó Még több róla ot is lencsevégre kapták. A modell tudja, mi igazán divatos, legutóbbi szettje pedig tökéletesen hétköznapi, kényelmes, mégis figyelemfelkeltő. Ki mondta, hogy egy farmernadrág-ing-kabát kombó ne lehetne dögös?

Ha lapozol az Insta-galériában, még több képet látsz:

5th Avenue
Barna loafer

17990 Ft

Megnézem
Graceland
Barna loafer

11990 Ft

Megnézem
Graceland
Barna loafer

9790 Ft

13990 Ft

Megnézem

És látod, mit visel Gigi a lábán? Választása az úgynevezett grandma loaferre, azaz a nagymama loaferre esett, ami az utóbbi időben egyre felkapottabb lett a cipők körében.

Mi is az a nagymama loafer?

Olyan loafer, ami lapos vagy nagyon alacsony sarkú, gyakran vastagabb talppal és kerekebb orrformával rendelkezik, többnyire bőrből készült, és nagyon izgalmas, vintage hatást kelt. Ebben a letisztult fazon sokat segít, ha pedig barnát választasz, már meg is van a grandma core trend egyik alapdarabja.

Ez mostanában a fiatalabb generáció körében is hódít: főszerepbe kerülnek a kötött, horgolt pulcsik és mellények, a hímzett darabok, a viktoriánus hatású gallérok, és ugyebár a nagymama loafer is.

