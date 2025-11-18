Szépség
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
Forrás: Getty Images
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták
Ha az ember a hollywoodi csillogásra gondol, sokszor extrém diéták, hajnali edzések és különc wellness-szokások jutnak eszébe.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
A téli szezonban a főszerep a csizmáké és a bakancsoké, ez tiszta sor, de az elmúlt években egészen más lábbelik is a figyelem középpontjába kerültek a hűvösebb idő ellenére is. Ilyen a loafer, ami minden generációt meghódított, mert sokoldalú, kényelmes, stílusos, elegáns, de közben mégis lehet játékos vagy épp lezser szettekkel kombinálni. Mi ez, ha nem egy jolly joker lábbeli?
Persze ennek is bőven akadnak változatai, de mi most arra a darabra szeretnénk felhívni a figyelmed, amiben Gigi Hadid Gigi Hadid modell 183cikk 22galéria 3videó Még több róla ot is lencsevégre kapták. A modell tudja, mi igazán divatos, legutóbbi szettje pedig tökéletesen hétköznapi, kényelmes, mégis figyelemfelkeltő. Ki mondta, hogy egy farmernadrág-ing-kabát kombó ne lehetne dögös?
Ha lapozol az Insta-galériában, még több képet látsz:
És látod, mit visel Gigi a lábán? Választása az úgynevezett grandma loaferre, azaz a nagymama loaferre esett, ami az utóbbi időben egyre felkapottabb lett a cipők körében.
Mi is az a nagymama loafer?
Olyan loafer, ami lapos vagy nagyon alacsony sarkú, gyakran vastagabb talppal és kerekebb orrformával rendelkezik, többnyire bőrből készült, és nagyon izgalmas, vintage hatást kelt. Ebben a letisztult fazon sokat segít, ha pedig barnát választasz, már meg is van a grandma core trend egyik alapdarabja.
Ez mostanában a fiatalabb generáció körében is hódít: főszerepbe kerülnek a kötött, horgolt pulcsik és mellények, a hímzett darabok, a viktoriánus hatású gallérok, és ugyebár a nagymama loafer is.
Ezt is nézd meg:
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
Eddig Murphy először beszélt arról, milyen érzés 10 gyermek apjának lenni
Eddie Murphy nemcsak a vígjátékok királya, hanem saját szavaival élve, igazi szuperapa is.
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták
Ha az ember a hollywoodi csillogásra gondol, sokszor extrém diéták, hajnali edzések és különc wellness-szokások jutnak eszébe.