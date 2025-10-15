Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

Nagy múltú divatmárkában vásárolt tulajdonrészt Görög Zita

#Magyar Sztárok
#divat
#Görög Zita
#Kollekció
#hazai
#Devergo
#új időszámítás
Kamilla
Divat, Sztárok, Magyar sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 15. 09:49

Forrás: Devergo

Görög Zita
A nap cikke

Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves

A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re

Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük

A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

Olvasd el!

7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni

Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.

Olvasd el!

A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás

Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.

Olvasd el!

Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre

Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.

Facebook
Twitter
Pinterest
Új fejezet kezdődik Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájának az életében: Görög Zita, modell és színésznő üzletrészt vásárolt a divatcégben, és ezzel hivatalosan is csatlakozik a Devergo családhoz.

Új időszámítás kezdődik a Devergo életében: Görög Zita Görög Zita színésznő, modell,műsorvezető 23cikk 2galéria 0videó Még több róla , a hazai divatszakma egyik legismertebb arca üzletrészt vásárolt a cégben és ezzel hivatalosan is csatlakozott a márka jövőjének alakításához. Ez a lépés nemcsak üzleti partnerséget jelent, hanem egy kreatív és inspiráló együttműködés kezdetét is.

A Devergo története az 1980-as évek végén Észak-Olaszországban indult, ahol friss lendületet hozott a farmerdivat világába – olyan nevekkel együtt, mint a Replay vagy a Diesel. Magyarországon 1992-ben jelent meg, amikor Budapesten megnyílt a Síp utcai „Rolling Store”, amely hamar a fiatalok kultikus találkozóhelyévé vált. A ’90-es évek közepére a márka meghódította a hazai közönséget, 1999-re pedig a magyar csapat megszerezte a Devergo márkanév kizárólagos jogait. Azóta Budapestről koordinálják a nemzetközi gyártást és forgalmazást.

A Devergo mindig is a fiatalos, trendkövető és kísérletező stílusáról volt ismert, legyen szó anyaghasználatról, színekről vagy grafikai megoldásokról. Most azonban elérkezett az idő, hogy a megszerzett tapasztalatokra építve új irányt vegyünk, és egy szélesebb közönséget is megszólítsunk.

Kép
forrás: Devergo

Az új Navy Label kollekció ennek a fordulatnak a szimbóluma. Letisztult, időtálló és sokoldalú darabjai túlmutatnak a szabadidős viseleten, magabiztosan hordhatók akár munkahelyi környezetben is. A kényelmes szabások, a minőségi anyagok és a modern részletek egy olyan világot teremtenek, amelyben a mindennapi elegancia és a lazaság tökéletes harmóniában jelenik meg.

Ez az irány azok számára is vonzó lehet, akik régebben követték a márkát, de az évek során más stílus felé fordultak. A Navy Label számukra egy új lehetőség, hogy ismét felfedezzék a Devergót, ezúttal kifinomultabb, mindennapi élethelyzetekben is könnyen viselhető formában.

Kép
forrás: Devergo

Görög Zita Görög Zita színésznő, modell,műsorvezető 23cikk 2galéria 0videó Még több róla csatlakozása különösen hangsúlyossá teszi a változást. Stílusa, szakmai múltja és inspiráló személyisége tökéletesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amelyet a Devergo most képviselni kíván. Mindkét fél számára szimpatikus volt a másik társadalmi szerepvállalása és szociális érzékenysége. Ez az értékrendbeli hasonlóság pedig természetes alapot teremtett az együttműködéshez. Az ő jelenléte új energiát és friss nézőpontot hoz, amely a márka jövőbeli fejlődésének egyik legfontosabb alappillére lehet.

A Devergo célja, hogy a Navy Label révén ne csak a fiatalos vagányság szimbóluma maradjon, hanem egy olyan választássá váljon, amely időtálló, sokoldalú és minden élethelyzetben hordható darabokat kínál. Egy új fejezet veszi kezdetét, amelyben a Devergo újra megszólítja mindazokat, akik egyszer már a márka mellé álltak – és azokat is, akik most keresnek megbízható, stílusos alternatívát a hétköznapokra.

Ha kíváncsi vagy a szépséges Görög Zita Görög Zita színésznő, modell,műsorvezető 23cikk 2galéria 0videó Még több róla több képére, akkor kattints a galériánkra!

Galéria / 5 kép

A csodás Görög Zita mindig lenyűgöző formában

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

„Reese Witherspoon gonosz!" - Dolgozók elárulták, melyik sztárral volt a legszörnyűbb élményük

Egy Reddit-felhasználó, lissie34 nemrég tette fel a kérdést, hogy„Ki volt a legrosszabb híresség, akivel valaha találkoztál, és miért?”

Kép
Sztárok

Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni

Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük

A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

Kép
Sztárok

7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan

Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.

Kép
Egészség

7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni

Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.

Kép
Green Stiletto

Az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája minden képzeletet felülmúl

A 2025-ös csizmatrendek nagyon izgalmasnak ígérkeznek!