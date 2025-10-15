Életmód
Nagy múltú divatmárkában vásárolt tulajdonrészt Görög Zita
Új időszámítás kezdődik a Devergo életében: Görög Zita Görög Zita színésznő, modell,műsorvezető 23cikk 2galéria 0videó Még több róla , a hazai divatszakma egyik legismertebb arca üzletrészt vásárolt a cégben és ezzel hivatalosan is csatlakozott a márka jövőjének alakításához. Ez a lépés nemcsak üzleti partnerséget jelent, hanem egy kreatív és inspiráló együttműködés kezdetét is.
A Devergo története az 1980-as évek végén Észak-Olaszországban indult, ahol friss lendületet hozott a farmerdivat világába – olyan nevekkel együtt, mint a Replay vagy a Diesel. Magyarországon 1992-ben jelent meg, amikor Budapesten megnyílt a Síp utcai „Rolling Store”, amely hamar a fiatalok kultikus találkozóhelyévé vált. A ’90-es évek közepére a márka meghódította a hazai közönséget, 1999-re pedig a magyar csapat megszerezte a Devergo márkanév kizárólagos jogait. Azóta Budapestről koordinálják a nemzetközi gyártást és forgalmazást.
A Devergo mindig is a fiatalos, trendkövető és kísérletező stílusáról volt ismert, legyen szó anyaghasználatról, színekről vagy grafikai megoldásokról. Most azonban elérkezett az idő, hogy a megszerzett tapasztalatokra építve új irányt vegyünk, és egy szélesebb közönséget is megszólítsunk.
Az új Navy Label kollekció ennek a fordulatnak a szimbóluma. Letisztult, időtálló és sokoldalú darabjai túlmutatnak a szabadidős viseleten, magabiztosan hordhatók akár munkahelyi környezetben is. A kényelmes szabások, a minőségi anyagok és a modern részletek egy olyan világot teremtenek, amelyben a mindennapi elegancia és a lazaság tökéletes harmóniában jelenik meg.
Ez az irány azok számára is vonzó lehet, akik régebben követték a márkát, de az évek során más stílus felé fordultak. A Navy Label számukra egy új lehetőség, hogy ismét felfedezzék a Devergót, ezúttal kifinomultabb, mindennapi élethelyzetekben is könnyen viselhető formában.
Görög Zita Görög Zita színésznő, modell,műsorvezető 23cikk 2galéria 0videó Még több róla csatlakozása különösen hangsúlyossá teszi a változást. Stílusa, szakmai múltja és inspiráló személyisége tökéletesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amelyet a Devergo most képviselni kíván. Mindkét fél számára szimpatikus volt a másik társadalmi szerepvállalása és szociális érzékenysége. Ez az értékrendbeli hasonlóság pedig természetes alapot teremtett az együttműködéshez. Az ő jelenléte új energiát és friss nézőpontot hoz, amely a márka jövőbeli fejlődésének egyik legfontosabb alappillére lehet.
A Devergo célja, hogy a Navy Label révén ne csak a fiatalos vagányság szimbóluma maradjon, hanem egy olyan választássá váljon, amely időtálló, sokoldalú és minden élethelyzetben hordható darabokat kínál. Egy új fejezet veszi kezdetét, amelyben a Devergo újra megszólítja mindazokat, akik egyszer már a márka mellé álltak – és azokat is, akik most keresnek megbízható, stílusos alternatívát a hétköznapokra.
Ha kíváncsi vagy a szépséges Görög Zita Görög Zita színésznő, modell,műsorvezető 23cikk 2galéria 0videó Még több róla több képére, akkor kattints a galériánkra!
