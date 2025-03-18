5 outfit, amely bizonyítja: a klasszikus és a trendi tökéletesen összepárosítható

Sokan azt gondolják, ha öltözködésről van szó, akkor választani kell: vagy az aktuálisan trendi, épp divatos ruhákat választják, vagy az örök klasszikus, időtálló darabokat. De ki mondta, hogy csak az egyik, csak a másik jöhet szóba? Bár akadnak olyan részletek, melyek tényleg nem passzolnak össze, mi most bebizonyítjuk, hogy az időtálló és az éppen felkapott, trendi darabok szuper összképet teremthetnek együtt!

Waisted kardigán és Dark-Wash farmer

Az úgynevezett waisted kardigánok lényege, hogy a deréknál kicsit szűkebbek, majd a csípő felé szélesednek. Ez a darab egy ideje egyre népszerűbb, igazi fiatalos trend, amely tökéletesen párosítható a sötétebb színű, már-már indigó kék farmerrel. Ez utóbbi mindenki szekrényében ott lapul!

Velúr darabok és szegecses övek

A velúr (vagy velúr hatású ruha, kiegészítő) egy igazi klasszikus, az elegáns nők ruhatárjának alapdarabja. De ez is szuperül párosítható a fiatalosabb, modern trendekkel; így például egy szegecses övvel. Menő, igaz?

Pláne, ha a most egyébként is nagyon népszerű, hegyes orrú cipővel viseled, akár burgundi színben! (Bizony, ez tavasszal is menő marad.)

Szőtt táska, Bő vászonnadrág és Áttetsző, vékony anyagú balerina

Amerikában mash flatsként emlegetik azokat a balerinákat, amelyek ránézésre már majdnem zokninak tűnnek, vékony, áttetsző (sokszor akár csipkés) anyagból készültek, és nagyon jól levegőznek. Ez a lábbeli is jó példája a modern és klasszikus keveredésének, akárcsak a képen látható vászonnadrág és annak szabása. Mi imádjuk ezt a laza, lezser összképet!

Zokni loaferrel és Elegáns színekkel

Ez az összeállítás egyszerre fiatalos és elegáns, amiben a kilátszó zokninak óriási szerepe van. A fiatalos trendek azt vallják, a bokazokni már a múlté, és az a jó, ha kilátszik ez a ruhadarab. Ezt pedig remekül lehet egy elegánsabb loaferrel párosítani, valamint kifejezetten visszafogott színekkel párosítani. Íme:

Ezt is olvasd el!

Galéria / 6 kép 6 megosztó trend 2025 tavaszán, amit imádni vagy utálni fogsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria