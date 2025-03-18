Horoszkóp
5 outfit, amely bizonyítja: a klasszikus és a trendi tökéletesen összepárosítható

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. március 18. 10:17

Forrás: Getty Images

5 outfit, amely bizonyítja: a klasszikus és a trendi tökéletesen összepárosítható
A fazonok, színek nagyon sokat nyomnak a latban!

Sokan azt gondolják, ha öltözködésről van szó, akkor választani kell: vagy az aktuálisan trendi, épp divatos ruhákat választják, vagy az örök klasszikus, időtálló darabokat. De ki mondta, hogy csak az egyik, csak a másik jöhet szóba? Bár akadnak olyan részletek, melyek tényleg nem passzolnak össze, mi most bebizonyítjuk, hogy az időtálló és az éppen felkapott, trendi darabok szuper összképet teremthetnek együtt!

Waisted kardigán és Dark-Wash farmer

Az úgynevezett waisted kardigánok lényege, hogy a deréknál kicsit szűkebbek, majd a csípő felé szélesednek. Ez a darab egy ideje egyre népszerűbb, igazi fiatalos trend, amely tökéletesen párosítható a sötétebb színű, már-már indigó kék farmerrel. Ez utóbbi mindenki szekrényében ott lapul!

Velúr darabok és szegecses övek

A velúr (vagy velúr hatású ruha, kiegészítő) egy igazi klasszikus, az elegáns nők ruhatárjának alapdarabja. De ez is szuperül párosítható a fiatalosabb, modern trendekkel; így például egy szegecses övvel. Menő, igaz?

Pláne, ha a most egyébként is nagyon népszerű, hegyes orrú cipővel viseled, akár burgundi színben! (Bizony, ez tavasszal is menő marad.)

Graceland
Női bordó szling

5995 Ft

11990 Ft

Megnézem
Graceland
Női bordó magassarkú

11990 Ft

Megnézem
Catwalk
Női bordó szling

9590 Ft

11990 Ft

Megnézem

Szőtt táska, Bő vászonnadrág és Áttetsző, vékony anyagú balerina

Amerikában mash flatsként emlegetik azokat a balerinákat, amelyek ránézésre már majdnem zokninak tűnnek, vékony, áttetsző (sokszor akár csipkés) anyagból készültek, és nagyon jól levegőznek. Ez a lábbeli is jó példája a modern és klasszikus keveredésének, akárcsak a képen látható vászonnadrág és annak szabása. Mi imádjuk ezt a laza, lezser összképet!

Zokni loaferrel és Elegáns színekkel

Ez az összeállítás egyszerre fiatalos és elegáns, amiben a kilátszó zokninak óriási szerepe van. A fiatalos trendek azt vallják, a bokazokni már a múlté, és az a jó, ha kilátszik ez a ruhadarab. Ezt pedig remekül lehet egy elegánsabb loaferrel párosítani, valamint kifejezetten visszafogott színekkel párosítani. Íme:

Catwalk
Női bordó loafer

11190 Ft

13990 Ft

Megnézem
Graceland
Női bézs loafer

9990 Ft

Megnézem
Graceland
Női loafer - fekete

11990 Ft

Megnézem
