Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Trend
Utoljára frissült: 2025. október 30. 08:34

Forrás: Getty Images

Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz
3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak

Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.

Ezekkel az outfitekkel nem tudsz mellé lőni és garanatáltan lesz második randi is!

Az első randi mindig különleges alkalom. Természetes, hogy ilyenkor mindenki szeretne a legjobb formájában megjelenni és nemcsak a másiknak, hanem önmagának is tetszeni. Amikor olyan darabot választasz, ami illik a személyiségedhez, a testalkatodhoz és a hangulatodhoz, az megváltoztatja az egész kisugárzásodat is. Egy jól megválasztott ruha képes megnyugtatni, magabiztossá tenni és segít abban, hogy felszabadultan viselkedj és ne a ruhádat igazgasd.

Sokan viszont hajlamosak túlgondolni, mit viseljünk egy első randin: elegáns legyen vagy inkább laza? A válasz egyszerűbb, mint gondolnád. A legfontosabb, hogy jól érezd magad benne és a te stílusod legyen. Ha a stílusod inkább sportos, ne próbálj meg egy extrán elegáns szettet viselni csak azért, mert azt hiszed, ez tetszene a másiknak.

De mi segítünk! Katt a galériára, ahol mutatunk pár inspirációs szettet:

Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz

Életmód

A legidegesítőbb karakterek, amelyekkel a forgatókönyvírók elrontották kedvenc sorozatainkat

Abban általában nem értenek egyet a rajongók, hogy ki a kedvenc szereplőjük egy adott sorozatban, de abban már nagyobb szokott lenni az egyetértés, hogy melyik karaktert hagyták volna ki legszívesebben a történetből. Olyan szereplőket gyűjtöttünk most össze, akikkel eléggé mellé lőttek a forgatókönyvírók.

Szépség

4 rúzs árnyalat, ami akár 10 évet is öregít rajtad

Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.

Életmód

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Sztárok

Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak

Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.

Önismeret

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Önismeret

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.