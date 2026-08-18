Imádod vagy utálod? Most mindenki ezt a nadrágot hordja

Ha azt hitted, hogy a farmernadrág már nem tud újat mutatni, a szezon egyik legfeltűnőbb trendje könnyen rácáfolhat erre. A klasszikus denim ugyanis most egy jó adag extrát kapott: megérkezett a szegecses nadrág, ami hipp-hopp megidézi a 2000-es éveket. A farmer alapból is az egyik legbiztosabb darab a gardróbban, a szegecsek viszont teljesen új karaktert adnak neki. Nem kell semmihez sem nyúlnod, hogyha a szegecses farmert választod, hiszen magában a díszítés elég ahhoz, hogy az egész outfit sokkal izgalmasabb legyen.

A szegecsek újra visszatértek

A lazább szabás és a fémes szegecsek részletek együtt hozzák el azt a kissé Y2K-s, kissé rockos hangulatot, ami most újra egyre több szettben köszön vissza. A szegecses farmer ráadásul nem igényel bonyolult stylingot sem. Egy egyszerű fekete vagy fehér top, egy apró válltáska és pár kiegészítő már bőven elég mellé. Minél letisztultabb a szett többi része, annál jobban érvényesül maga a nadrág.

Persze a szegecses nadrág valószínűleg pont az a darab, amit valaki első látásra imád, más pedig egyáltalán nem tud elképzelni magán. Pedig egy biztos, hogy unalmasnak semmiképp sem nevezhető, és ha elég bevállalós vagy, akkor te is kapd fel egy hűvösebb nyári estén.