A milleniálok kedvenc mentazöldje hivatalosan is visszatért mint a tavasz legtrendibb színe

Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. május 14. 10:20

Forrás: Getty Images

A milleniálok kedvenc mentazöldje hivatalosan is visszatért mint a tavasz legtrendibb színe
Úgy tűnik, innentől kezdve minden mennyiségben jöhet a mentazöld!

Idén tavasszal visszatért a Millennial Mint, vagyis az a tengerzöldes, enyhén türkizes árnyalat, ami simán megállná a helyét bármelyik, a 2000-es évek közepéről ismert cikkcakk mintás maxiruhán. A Millennial Mint főként a divat világában hódít, de megjelenik a sminkekben, körömlakkokban és fesztiválfrizurák színeiben is. Ezt a lágy pasztell árnyalatot sokan párosították a régebben korallszínnel, igaz, ez már nem annyira divatos kombináció.

Manapság inkább a letisztultabb, neutrális tónusokkal például törtfehérrel, bézzsel vagy világosszürkével kombinálják, hogy a friss, légies hatás érvényesüljön. A bátrabbak azonban nem félnek a kontrasztosabb párosításoktól sem. Mélyebb zölddel vagy fémes árnyalatokkal kifejezetten trendi összképet lehet elérni.

Hogyan viseld

  • Ahhoz, hogy a millennial mintet a saját stílusodhoz tudd illeszteni, csak meg kell találnod ezt az árnyalatot a kedvenc fazonodban. Meglepően sokoldalú szín, ami a legtöbb bőrtónuson jól mutat, ha a megfelelő árnyalatot választod.
  • Kezdheted úgy is, hogy először a kiegészítőid közé csempészed be ezt a színt. Gondoljunk csak egy lakkozott, világos menta színű balerina cipőre.
  • De nagyon trendi felsőként hordva is, sőt még trendibb egyberuhaként hordva.

Ha imádod a 2000-es évek hangulatát, trendjét és világát, jó hírünk van! A legfrissebb JOY magazin ugyanis pontosan ezt a hangulatot idézi meg újra. A lapban felidézzük azokat az emlékeket, amelyek hatással voltak ránk, újra átéljük a korszak ikonikus trendjeit, és megnézzük, mi az, ami a 2000-es évekből ma is velünk él. Mert bár sok minden átalakult azóta, az a különleges lendület és életérzés még mindig bennünk van. Nézz bele már most:

forrás: joy.hu

Ha te is megvásárolnád a magazint, ITT csekkolhatod, a közeledben hol árusítják. Ha viszont nincs kedved kimozdulni otthonról, és digitális formában olvasnád, esetleg előfizetnél, hogy legközelebb már első nap a postaládádban landoljon, ITT tudod megtenni.

