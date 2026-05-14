A milleniálok kedvenc mentazöldje hivatalosan is visszatért mint a tavasz legtrendibb színe

Idén tavasszal visszatért a Millennial Mint, vagyis az a tengerzöldes, enyhén türkizes árnyalat, ami simán megállná a helyét bármelyik, a 2000-es évek közepéről ismert cikkcakk mintás maxiruhán. A Millennial Mint főként a divat világában hódít, de megjelenik a sminkekben, körömlakkokban és fesztiválfrizurák színeiben is. Ezt a lágy pasztell árnyalatot sokan párosították a régebben korallszínnel, igaz, ez már nem annyira divatos kombináció.

Manapság inkább a letisztultabb, neutrális tónusokkal például törtfehérrel, bézzsel vagy világosszürkével kombinálják, hogy a friss, légies hatás érvényesüljön. A bátrabbak azonban nem félnek a kontrasztosabb párosításoktól sem. Mélyebb zölddel vagy fémes árnyalatokkal kifejezetten trendi összképet lehet elérni.

Hogyan viseld

Ahhoz, hogy a millennial mint et a saját stílusodhoz tudd illeszteni, csak meg kell találnod ezt az árnyalatot a kedvenc fazonodban. Meglepően sokoldalú szín, ami a legtöbb bőrtónuson jól mutat, ha a megfelelő árnyalatot választod.

