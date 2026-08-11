Erre a meghökkentő ruhadarabra kattantak rá a cool csajok: sikkes vagy gagyi?

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A fehérnemű ihlette darabok már több szezon óta meghatározzák a divatot, a fűzőktől és áttetsző ruháktól kezdve a babydoll fazonokig. Most pedig egy újabb, elsőre talán szokatlannak tűnő ruhadarab került reflektorfénybe: a pantalló nadrág. Ami miatt pedig ennyire népszerű az az, hogy Bella Hadidtól Millie Bobby Brownig egyre több sztár is viseli.
Mindezek fényében már messziről tudnunk kellett volna, hogy közeleg a pantallótrend. Tulajdonképpen egy hosszított buggyos alsónadrág, ami akár egy kosztümös filmből is érkezhetett volna.
A trend
A pantalló természetesen egyáltalán nem új találmány. A pantalette, vagyis a pantalló női változata a 19. század elején és közepén vált népszerűvé Franciaországban, ahol nők és lányok ruhája alatt viselték higiéniai okokból. A kisfiúk is ezt hordták nadrágként addig, amíg elég idősek nem lettek az igazi térdnadrághoz. Általában jól szellőző anyagból, például lenből készültek és gyakran csipkével díszítették őket.
Ez a nadrág rendkívül nőies és áthatja a régies romantika, ezért remekül illeszkedik a szezon legnagyobb trendjeihez. Ráadásul sok fazon éppen térdig ér, így tökéletesen beleillik az idei nyár caprinadrág-őrületébe is. Ami pedig a legfontosabb: rendkívül kényelmesek és szellősek, ami elengedhetetlen, hiszen a nyaraink évről évre egyre forróbbak.
Hogyan viseld?
Érthető, hogy ez a szabás elsőre kissé ijesztőnek tűnhet, ám a megfelelő darabokkal könnyen beilleszthető a hétköznapi ruhatárba. Mi leginkább egyszerű fekete vagy mintás pólóval, feltűnő fülbevalóval és kedvenc balerinacipőddel ajánljuk. Utóbbiból egy enyhén emelt sarkú például még jobb választás lehet, mivel optikailag nyújtja a lábat és kiegyensúlyozza a pantalló bő sziluettjét. Ha romantikusabb összhatásra vágysz, viseld csipkés felsővel.
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