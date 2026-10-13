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Magyar dizájnerek, akiket érdemes figyelemmel követni
Forrás: Kamay Ko
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Ha a divatról van szó, hajlamosak vagyunk rögtön a legnagyobb külföldi márkákra gondolni, pedig Magyarországon is rengeteg olyan tehetséges tervező alkot, akinek a munkái simán megállnák a helyüket a nemzetközi szinten. Ráadásul a hazai dizájnerek között egyre több olyan alkotóval találkozhatunk, aki nem egyszerűen az aktuális trendeket követi, hanem saját, könnyen felismerhető stílust alakított ki.
Ha te is szívesen fedeznél fel új márkákat, érdemes megismerkedned ezekkel a magyar tervezőkkel!
Valentin Szarvas
Szarvas Valentin neve egyre ismerősebben csenghet azoknak, akik figyelemmel követik a hazai divatvilágot. A MOME-n végzett tervező 2023-ban rektori különdíjat kapott a mesterdiploma-kollekciójáért, azóta pedig saját márkájával és különleges bemutatóival is felhívta magára a figyelmet. Kreációira a kísérletező formák, az izgalmas textúrák és a konceptuális megközelítés jellemző. Egy-egy ruhadarabja szinte önálló műalkotásként is megállná a helyét. Valentin 2026 februárjában a Budapest Central European Fashion Weeken mutatta be a csend témáját körüljáró kollekcióját, szeptemberben pedig önálló bemutatót is rendezett. Ha szereted a divat merészebb, művészibb oldalát, mindenképpen érdemes figyelemmel követned a munkáit.
ANNA AMÉLIE
Oláh Anna 2011-ben alapította meg az ANNA AMÉLIE márkát, amely kezdetben elsősorban bőrtáskáiról és kiegészítőiről volt ismert. Azóta azonban jóval több lett egyszerű táskamárkánál: a kínálat ruhákkal, napszemüvegekkel, lakásdekorációkkal és művészeti nyomatokkal is bővült. A márka egyik legnagyobb különlegessége, hogy a divat és a képzőművészet világát hozza közelebb egymáshoz. Anna ráadásul különböző workshopokat is szervez, ahol a résztvevők maguk is belekóstolhatnak az alkotás folyamatába. A brand Budapesten kívül a görögországi Míkonoszon is megjelent, így már nemzetközi közönséget is megszólít.
rucicis
A rucicis márkanév már önmagában is mosolyt csalhat az arcodra, a mögötte álló koncepció pedig legalább ennyire szerethető. Staudt Laura a koronavírus-járvány idején kezdett varrni, mára pedig saját divatmárkájával készít különleges, egyedi ruhadarabokat. A tervező egyik legfontosabb célja, hogy megmutassa, mennyi lehetőség rejlik azokban a textilekben, amelyeket mások talán már kidobnának. A rucicis darabjai között régi ágyneműkből, terítőkből és más lakástextilekből készült ruhákat is találhatsz.
BORBALA
Ki mondta, hogy egy régi ruha vagy egy megmaradt anyagdarab már semmire sem jó? Ferencz Borbála pontosan az ellenkezőjét bizonyítja. A BORBALA márka az upcycling, vagyis az értéknövelő újrahasznosítás egyik izgalmas hazai képviselője. A tervező használt ruhákból, textilmaradékokból és más, korábban már felhasznált anyagokból alkot új, különleges darabokat, amelyeknek gyakran éppen a szokatlan anyagkombinációk adják a karakterét. A márka ruháiban a merész színek, a patchworktechnikák és a kísérletező szabásvonalak találkoznak, így szinte lehetetlen két teljesen egyforma kreációt találni. A BORBALA ráadásul nemcsak itthon kapott figyelmet, hanem nemzetközi divateseményeken is bemutatkozott.
Ha pedig még több magyar tervezőt is megismernél, és kíváncsi vagy a történetükre, az inspirációikra, valamint arra, hogyan építették fel saját márkájukat, szerezd be a JOY magazin legfrissebb, Made in Hungary lapszámát, amelyben többek között a Kamay Ko és a STOTZ tervezőivel is közelebbről megismerkedhetsz!
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