Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

EZ a cipő uralja most Franciaország utcáit – a párizsi divathét kedvence lett

#divat
#Csizma
#párizsi divathét
#Leggings
#Green Stiletto
#őszi cipő
#Shoelove
#2025-ös csizmatrend
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. október 6. 18:28

Forrás: Getty Images

EZ a cipő uralja most Franciaország utcáit – a párizsi divathét kedvence lett
A nap cikke

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
Mindenkinek feltűnt, mennyien viselik most ezt az őszi-téli cipőt; ráadásul leggingsszel!

A párizsi divathét miatt minden tekintet a francia fővárosra tapadt most, hiszen nemcsak a hírességek aktuális outfitjeit vártuk nagy izgalommal, de egyúttal a beharangozott trendeket is kíváncsian figyeltük. Spoiler: a puffos, miniszabású ruhák, a rövid, de széles motorosdzsekik, a látványos, extravagáns fehér ingek és a feltűnő ékszerek nagy figyelmet kapnak már idén ősszel is (jövő tavasszal pedig pláne!).

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Katalin hercegné már viseli az ősz legdivatosabb csizmáját

A divatbemutatók során pedig Párizs utcáit is ellepték a trendek imádói, és rengeteg vagány, csinos street style szettet láthattunk. A vendégeknek persze nem sok idejük volt sétálgatni, hiszen egyik bemutatóról a másikra sietve a kényelemre is nagy figyelmet kellett szentelniük, és úgy fest, van egy bizonyos trend, ami felkapottá vált az idei szezonban.

Nagyon sokan választották a fekete legginset idén, és ez az egyszerű, ám annál kényelmesebb darab kifejezetten csinos összképet tudott teremteni az izgalmas kiegészítőkkel és egyéb ruhákkal. A lényeg, hogy letisztult, nőies fazont kell választani, amit aztán nem sportcipővel, hanem valami egészen mással érdemes most viselni.

Kép
forrás: Getty Images

Valószínűleg már sejted is: 2025 őszén a divatfanok a fekete, térdig érő csizmákkal kombinálják a leggingset! Legyen szó klasszikus lovaglócsizmáról, kis sarkú (kitten heel) fazonról, robusztus talpúról, lazább vagy western ihletésű darabról, a megjelenés igazi párizsi sikket áraszt . Ez határozottan az elegancia és a laza vagányság tökéletes keveréke. Kevés darab ennyire időtálló és univerzális, mint a fekete, térdig érő csizma. A párizsiak most épp fekete leggingsszel viselik, de ugyanúgy működik mini- vagy midi szoknyával, rövidnadrággal, sőt akár bő farmerrel is.

Kép
forrás: Getty Images
Catwalk
Hosszú szárú csizma (fekete)

22990 Ft

Megnézem
Claudia Ghizzani
Fekete hosszú szárú csizma (fekete)

17990 Ft

Megnézem
Catwalk
Hosszú szárú csizma (fekete)

19990 Ft

Megnézem

Érdemes lehet idén ősszel (az időjárás miatt is egyébként) egy hosszabb ballonkabátot, oversize blézert, bőrbombert vagy vastag pulóvert felvenni, mert szinte bármi működik vele.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Ez a cipő veszi át az irányítást a klasszikus cowboycsizma felett

És ha már trendek:

Galéria / 10 kép

2025-ös őszi körömtrendek, amikkel nem foghatsz mellé

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért

Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.

Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.