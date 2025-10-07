EZ a cipő uralja most Franciaország utcáit – a párizsi divathét kedvence lett

A párizsi divathét miatt minden tekintet a francia fővárosra tapadt most, hiszen nemcsak a hírességek aktuális outfitjeit vártuk nagy izgalommal, de egyúttal a beharangozott trendeket is kíváncsian figyeltük. Spoiler: a puffos, miniszabású ruhák, a rövid, de széles motorosdzsekik, a látványos, extravagáns fehér ingek és a feltűnő ékszerek nagy figyelmet kapnak már idén ősszel is (jövő tavasszal pedig pláne!).

A divatbemutatók során pedig Párizs utcáit is ellepték a trendek imádói, és rengeteg vagány, csinos street style szettet láthattunk. A vendégeknek persze nem sok idejük volt sétálgatni, hiszen egyik bemutatóról a másikra sietve a kényelemre is nagy figyelmet kellett szentelniük, és úgy fest, van egy bizonyos trend, ami felkapottá vált az idei szezonban.

Nagyon sokan választották a fekete legginset idén, és ez az egyszerű, ám annál kényelmesebb darab kifejezetten csinos összképet tudott teremteni az izgalmas kiegészítőkkel és egyéb ruhákkal. A lényeg, hogy letisztult, nőies fazont kell választani, amit aztán nem sportcipővel, hanem valami egészen mással érdemes most viselni.

forrás: Getty Images

Valószínűleg már sejted is: 2025 őszén a divatfanok a fekete, térdig érő csizmákkal kombinálják a leggingset! Legyen szó klasszikus lovaglócsizmáról, kis sarkú (kitten heel) fazonról, robusztus talpúról, lazább vagy western ihletésű darabról, a megjelenés igazi párizsi sikket áraszt . Ez határozottan az elegancia és a laza vagányság tökéletes keveréke. Kevés darab ennyire időtálló és univerzális, mint a fekete, térdig érő csizma. A párizsiak most épp fekete leggingsszel viselik, de ugyanúgy működik mini- vagy midi szoknyával, rövidnadrággal, sőt akár bő farmerrel is.

forrás: Getty Images

Érdemes lehet idén ősszel (az időjárás miatt is egyébként) egy hosszabb ballonkabátot, oversize blézert, bőrbombert vagy vastag pulóvert felvenni, mert szinte bármi működik vele.

