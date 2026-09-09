Életmód
A legdurvább Vinted átverések, amikbe magyar vásárlók belefutottak
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A Vinted sokunk számára az a hely, ahová akkor megyünk, ha féláron szeretnénk levadászni egy rég kinézett ruhát vagy végre pénzzé tennénk a szekrényben hónapok óta érintetlenül álló darabokat. A másodkézből vásárlás viszont ugyanúgy tartogathat kellemetlen meglepetéseket, mint bármelyik online piactér, de most egy különösen megtévesztő módszer miatt kezdtek figyelmeztetni egymást a felhasználók. A közösségi médiában a kinyomtatott képes átverésként emlegetik azt a módszert, amelynél első pillantásra úgy tűnhet, hogy egy valódi terméket vásárolsz meg, miközben a leírás szerint valójában csak annak egy kinyomtatott képét küldik el.
És igen, pontosan olyan furán hangzik, amilyen. A fotón egy táska, a csomagban viszont csak a képe? A trükkre egy TikTok-videó hívta fel a figyelmet. A videó készítője egy olyan Vinted-hirdetést mutatott be, amely első ránézésre teljesen normálisnak tűnt. A képen egy táska szerepelt, az ár sem feltétlenül volt annyira gyanús, hogy az ember rögtön továbbgörgessen. A probléma csak akkor volt nyilvánvaló, amikor valaki végigolvasta a hosszú termékleírást. Abban ugyanis állítólag szerepelt egy mondat arról, hogy a vásárló nem magát a táskát, hanem annak kinyomtatott képét kapja meg. A videó készítője szerint ráadásul maga a hirdetéshez feltöltött kép is úgy nézett ki, mintha egy kinyomtatott fotót fényképeztek volna le, de úgy, hogy az első pillantásra egy valódi termékfotónak tűnt.
A módszer tehát arra építhet, hogy sokan ugyanúgy vásárolunk online: megnézzük a képeket, rápillantunk a márkára, az állapotra és az árra, aztán már nyomjuk is a vásárlás gombot. Egy több bekezdésből álló leírást viszont már jóval kevesebben olvasnak végig betűről betűre.
A egy másik Vinted-felhasználó arról mesélt, hogy egyszer egy teljesen más terméket kapott, mint amire a hirdetés alapján számított. Állítása szerint a termék hosszú leírásában elrejtve ott szerepelt a meglepetéstermék kifejezés - csak éppen ő ezt vásárlás előtt nem vette észre. Egy másik alkalommal pedig egy Urban Outfittersként meghirdetett ruhát vásárolt, ám amikor megérkezett a csomag, szerinte egy másik márka jóval olcsóbbnak tűnő darabját találta benne. Ezek természetesen egyéni felhasználói beszámolók, ezért nem bizonyítják, hogy minden hasonló eset direkt átverés lenne. Egy dolog azonban elég világos: online piactéren nem érdemes kizárólag a fotók alapján vásárolni.
Ezért olvasd el mindig az egész leírást
Ha valami feltűnően olcsó, a megfogalmazás furcsa, túl hosszú a leírás vagy olyan kifejezések szerepelnek benne, amelyek nem passzolnak ahhoz, amit a képen látsz, inkább nézd át még egyszer. Érdemes a termék nevét, márkáját, méretét, állapotát és azt is ellenőrizni, pontosan mit állít az eladó arról, mi kerül majd a csomagba. Gyanús lehet az is, ha a fotók homályosak, furcsán vannak kivágva, minden kép ugyanabból a szögből készült vagy az eladó nem hajlandó kérésre új képet küldeni a termékről.
Egy értékesebb darabnál pedig teljesen jogos kérés lehet, hogy szeretnél látni egy friss fotót valamilyen konkrét részletről, például a címkéről, sorozatszámról, cipzárról vagy belső részről. Ha valami mégsem stimmel, gyorsan kell lépned. Van azért egy fontos védőháló. Ha a Vinted saját rendszerén keresztül fizetsz, a vásárlásra vonatkozik a platform vásárlóvédelme. Ha a termék nem érkezik meg, sérült, vagy jelentősen eltér attól, ahogyan a hirdetésben bemutatták, lehetőséged van problémát jelezni.
Erre azonban nem érdemes napokig várni. A Vinted szabályai szerint azután, hogy a csomagot kézbesítettként jelölték, két naptári napon belül kell jelezned, ha gond van a rendeléssel. Éppen ezért csomagátvétel után először nézd át rendesen, mit kaptál, és csak utána nyomj rá arra, hogy minden rendben van. Ha ugyanis valami nagyon nem az, amire számítottál, ez a néhány kattintás lehet a különbség aközött, hogy visszakapod-e a pénzed.
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