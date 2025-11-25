Szépség
Íme a téli szezon TOP5 legdivatosabb ruhadarabja
Forrás: Getty Images
Burgundi válltáska
Szigorúan félhold formában! Ez a fazon valójában minden színben irtó menő, de a burgundi 2025-ben is a toplisták élén szerepel, természetesen válltáskák terén is. Nem csoda, hogy Hollywoodban is mindenki beszerzett magának egyet!
Oversized fekete kabát
A fekete kabátok igazi jolly jokerek a szezonban, és igazából mindenkinek akad a szekrényében legalább egy. De idén a fekete, oversized méretű szövetkabát a legmenőbb mind közül, és ezt egyre több sztár erősíti meg. Legutóbb Sabrina Carpentert és Selena Gomezt is ebben kapták lencsevégre.
Állatmintás csizma
A szezon legmenőbb, és egyben legextrább trendje az állatmintás csizma, amit egyre többen vállalnak is be a szettjükben. Sokan még félnek tőle, hiszen valóban nagyon feltűnő, de hát nem pont erre van szükségünk ebben a szürke időben?
Bootcut jeans
A bootcut jeans olyan farmernadrág-fazon, ami a combnál szűkebb, a térdtől lefelé enyhén bővül, és szándékosan úgy lett kialakítva, hogy kényelmesen rámenjen a csizmára. Mennyire praktikus már? Victoria Beckham is szereti!
Vékonyabb, gombos dzseki...
...de felsőként viselve. Tehát nem a pólóra vagy pulcsira kapod fel, hanem önmagában topként viseled. Fontos még az is, hogy gombos legyen, kissé rövidebb fazon, mely nagyon elegáns összképet teremt.
