3 lapos cipő tavaszra, ami nemcsak kényelmes, de csinos is

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. május 4. 19:08

Napi horoszkóp december 3.: a Rákoknak érdemes mihamarabb továbblépniük, a Szüzekre váratlanul nagy felelősség hárul

A hét közepe is igazán izgalmasnak ígérkezik, a csillagok állása ugyanis ismét váratlan eseményeket hozhat, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

Olvasd el!

A plasztikai sebészek 5 nagy titka, amit csak a barátaiknak mesélnek el

Ki gondolná, hogy ez rejtőzik a háttérben?

Olvasd el!

4 szépségápolási szokás, amit mindenki megbán 30 felett, hogy nem kezdte el előbb

Ha még a húszas éveidben jársz, akkor ezeket a szokásokat mindenképp iktasd be, mert meglesz az eredménye. Annak is, ha csinálod, és annak is, ha nem.

Olvasd el!

A steril hatású díszítés már ciki! Ezek most a legmenőbb karácsonyi dekor trendek

A 2025-ös karácsony egy egészen másfajta ünnepet hoz: kevesebb tökéletességet, de annál több újdonságot. Legalábbis erről árulkodik az új trend.

Olvasd el!

Napi horoszkóp december 4.: a Mérlegeknek érdemes a sarkukra állniuk, a Nyilasoknak diplomatikusan igyekeznek határvonalat húzni valakivel

A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Ezek a lapos cipők minden szettet izgalmassá varázsolnak.

Már javában dúl a tavaszi időszak, ez pedig a legdivatosabb cipők térhódítását is jelenti. Ez az évszak talán a legizgalmasabb trendek szempontjából, hisz ilyenkor a főszerepet a vibráló színek, különleges fazonok, extrémebb vonalak kapják, és sokszor a kényelem az, ami kissé háttérbe szorul emiatt.

Persze nem feltétlenül igaz ez minden lábbelire, hiszen bőven akadnak olyanok, amelyek kényelmesek, nem okoznak fájdalmat a végtagjainknak, és mindemellett rendkívül csinosak is. Most összeszedtünk három olyan lapos cipőt, ami idén tavasszal hatalmas trend, és egyúttal rendkívül kényelmes is!

Tengerészcipő

Ez az izgalmas trend Miuccia Pradához vezethető vissza, aki a Miu Miu 2024 tavasz-nyári kollekciójában kombinálta a tengerészcipőt pólóingekkel, ezzel megteremtve a klasszikus preppy stílust. Azóta ez a lábbeli visszatérő elem lett, és bár egyelőre még nem terjedt el, úgy fest, 2025 tavasza lesz az első pillér. Már idén egyre többen viselik, kényelmes, csinos, elegáns hatású szettekkel is csinos, ráadásul egyre felkapottabb!

Mintás loafer és balerina

A balerina idén tavasszal nagyon népszerű, több fazon és típus is felkapott lett. Az egyik legnépszerűbb a sportos balerina, valamint a hálós balerina, de a mintás darabok tökéletesek, ha valahol az extrém és a visszafogott között keresel cipőt. Legyen az virágminta, pötty vagy állatminta, minden jöhet. Ugyanez pedig a loaferre is igaz!

Tom Tailor
Mintás Balerina

15990 Ft

Megnézem

Metálos, arany fényű darabok

A metálos hatású lábbelik 2025 legnagyobb trendjei közé kerültek, és még mindig nem mennek sehova! Bármilyen lapos cipő, ami ezüstös, fémes színvilággal rendelkezik, divatos tavasszal, és feldobják a legegyszerűbb póló-farmer szettet is. Mi imádjuk, például az alábbi szandált:

Claudia Ghizzani
Arany szandál

9990 Ft

Megnézem

És a végére hagytuk a legjobb hírt: május 8-11. között itt vannak a Joy-napok, ezúttal is izgalmas kuponkínálattal, akár 50%-os kedvezményekkel, melyeket több mint 1000 üzletben és online válthatsz be. Naná, hogy a DEICHMANN-ban is! 17% kedvezmény vár rád minden teljes árú cipőre kizárólag a DEICHMANN applikációban. Ne hagyd ki!

