3 lapos cipő tavaszra, ami nemcsak kényelmes, de csinos is

Forrás: Getty Images
Már javában dúl a tavaszi időszak, ez pedig a legdivatosabb cipők térhódítását is jelenti. Ez az évszak talán a legizgalmasabb trendek szempontjából, hisz ilyenkor a főszerepet a vibráló színek, különleges fazonok, extrémebb vonalak kapják, és sokszor a kényelem az, ami kissé háttérbe szorul emiatt.
Persze nem feltétlenül igaz ez minden lábbelire, hiszen bőven akadnak olyanok, amelyek kényelmesek, nem okoznak fájdalmat a végtagjainknak, és mindemellett rendkívül csinosak is. Most összeszedtünk három olyan lapos cipőt, ami idén tavasszal hatalmas trend, és egyúttal rendkívül kényelmes is!
Tengerészcipő
Ez az izgalmas trend Miuccia Pradához vezethető vissza, aki a Miu Miu 2024 tavasz-nyári kollekciójában kombinálta a tengerészcipőt pólóingekkel, ezzel megteremtve a klasszikus preppy stílust. Azóta ez a lábbeli visszatérő elem lett, és bár egyelőre még nem terjedt el, úgy fest, 2025 tavasza lesz az első pillér. Már idén egyre többen viselik, kényelmes, csinos, elegáns hatású szettekkel is csinos, ráadásul egyre felkapottabb!
Mintás loafer és balerina
A balerina idén tavasszal nagyon népszerű, több fazon és típus is felkapott lett. Az egyik legnépszerűbb a sportos balerina, valamint a hálós balerina, de a mintás darabok tökéletesek, ha valahol az extrém és a visszafogott között keresel cipőt. Legyen az virágminta, pötty vagy állatminta, minden jöhet. Ugyanez pedig a loaferre is igaz!
Metálos, arany fényű darabok
A metálos hatású lábbelik 2025 legnagyobb trendjei közé kerültek, és még mindig nem mennek sehova! Bármilyen lapos cipő, ami ezüstös, fémes színvilággal rendelkezik, divatos tavasszal, és feldobják a legegyszerűbb póló-farmer szettet is. Mi imádjuk, például az alábbi szandált:
És a végére hagytuk a legjobb hírt: május 8-11. között itt vannak a Joy-napok, ezúttal is izgalmas kuponkínálattal, akár 50%-os kedvezményekkel, melyeket több mint 1000 üzletben és online válthatsz be. Naná, hogy a DEICHMANN-ban is! 17% kedvezmény vár rád minden teljes árú cipőre kizárólag a DEICHMANN applikációban. Ne hagyd ki!
