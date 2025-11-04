A TOP3 legkényelmesebb magas sarkú csizma, ami meghódította a sztárokat is

Feltűnt, hogy a COVID óta a magassarkú lábbelik valahogy nem kapnak akkora figyelmet, mint egykor? A karantén és a home office miatt előtérbe került a kényelem, amit persze sokkal jobban biztosítanak a lapos talpú cipők. Azonban 2025 telén (sőt, valójában már tavasz óta) megfigyelhető egy kis változás, ami Hollywoodot is meghódította. Az úgynevezett "everyday heels"-re gondolunk most, ami lényegében olyan lábbeliket takar, amik kényelmes, nem túl magas sarokrésszel rendelkeznek. És idén a csizmáknál ez a fazon extrán népszerű lesz! Hoztunk hát most három típusú csizmát, amire igaz az "everyday heels" kifejezés, és a sztárok is előszeretettel viselik.

Cicasarkú csizma

Ebbe a kategóriába az alapvetően alacsony, vékony sarkú csizmák tartoznak, amelyek lényege, hogy maximum 5 centit dobnak rajtad (de inkább csak 1-2 centi az általános). Elegáns, visszafogott választás olyan napokra, amikor muszáj jönni-menni, de elengedhetetlen a szofisztikált megjelenés, mégsem akarsz fájó lábakkal hazautazni meló végén.

Gigi Hadid cicasarkú bokacsizmában, amin ráadásul a most nagyon népszerű állatminta látható.

Blokksarkú csizma

A blokk-sarok lényege, hogy alul szélesebb, vastagabb, „tömbszerű” szerkezetű, ám pont ez adja a biztonságérzetet. Kifejezetten jó választás mindennapi használatra, hiszen nem billeg benne a lábad, nem érzed azt, hogy mindjárt elesel (amennyiben egyébként nem vagy nagy magassarkú viselő), és a 2-3 centis változattól a 10 centisig mindegyik elérhető. Már csak az a kérdés, neked mi tartozik az "everyday heels" kategóriába.

Taylor Swift egy hosszú szárú blokksarkú csizmában.

Telitalpú csizma

Végezetül pedig egy másik nagy kedvencünk, a wedge csizma, vagy leginkább köznyelvben telitalpúként ismert fazon. Ez azt jelenti, hogy a cipő talpa és sarka egy folytonos, emelt blokkban fut végig, szóval nincs különálló sarokrész. Biztos járást ad (legalábbis a többi magassarokkal szemben), és a legjobb, hogy bokacsizma, térdig érő, illetve magas szárú verzióban is irtó dögös!

Ana de Armas telitalpú csizmája, ami hatalmas figyelmet kapott.

