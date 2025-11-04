Horoszkóp
A TOP3 legkényelmesebb magas sarkú csizma, ami meghódította a sztárokat is

Kerekes Vivien
Utoljára frissült: 2025. november 4. 17:30

Forrás: Getty Images

A TOP3 legkényelmesebb magas sarkú csizma, ami meghódította a sztárokat is
Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél

Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.

Olvasd el!

Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában

Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!

Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, melyik történelmi korban éltél előző életedben

A születésed napja megmutathatja, melyik korszakban éltél korábban - ókori harcosként vagy talán a viktoriánus Anglia gyermeke voltál?

Olvasd el!

Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt

Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!

Olvasd el!

A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban

A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.

Nem véletlen, hogy egyre többen választják ezeket a kényelmes magas sarkú csizmákat a téli szezonban.

Feltűnt, hogy a COVID óta a magassarkú lábbelik valahogy nem kapnak akkora figyelmet, mint egykor? A karantén és a home office miatt előtérbe került a kényelem, amit persze sokkal jobban biztosítanak a lapos talpú cipők. Azonban 2025 telén (sőt, valójában már tavasz óta) megfigyelhető egy kis változás, ami Hollywoodot is meghódította. Az úgynevezett "everyday heels"-re gondolunk most, ami lényegében olyan lábbeliket takar, amik kényelmes, nem túl magas sarokrésszel rendelkeznek. És idén a csizmáknál ez a fazon extrán népszerű lesz! Hoztunk hát most három típusú csizmát, amire igaz az "everyday heels" kifejezés, és a sztárok is előszeretettel viselik.

Cicasarkú csizma

Ebbe a kategóriába az alapvetően alacsony, vékony sarkú csizmák tartoznak, amelyek lényege, hogy maximum 5 centit dobnak rajtad (de inkább csak 1-2 centi az általános). Elegáns, visszafogott választás olyan napokra, amikor muszáj jönni-menni, de elengedhetetlen a szofisztikált megjelenés, mégsem akarsz fájó lábakkal hazautazni meló végén.

Gigi Hadid cicasarkú bokacsizmában, amin ráadásul a most nagyon népszerű állatminta látható.

Catwalk
Klasszikus bokacsizma

15990 Ft

Megnézem

Blokksarkú csizma

A blokk-sarok lényege, hogy alul szélesebb, vastagabb, „tömbszerű” szerkezetű, ám pont ez adja a biztonságérzetet. Kifejezetten jó választás mindennapi használatra, hiszen nem billeg benne a lábad, nem érzed azt, hogy mindjárt elesel (amennyiben egyébként nem vagy nagy magassarkú viselő), és a 2-3 centis változattól a 10 centisig mindegyik elérhető. Már csak az a kérdés, neked mi tartozik az "everyday heels" kategóriába.

Taylor Swift egy hosszú szárú blokksarkú csizmában.

Catwalk
Hosszú szárú csizma (fekete)

19990 Ft

Megnézem

Telitalpú csizma

Végezetül pedig egy másik nagy kedvencünk, a wedge csizma, vagy leginkább köznyelvben telitalpúként ismert fazon. Ez azt jelenti, hogy a cipő talpa és sarka egy folytonos, emelt blokkban fut végig, szóval nincs különálló sarokrész. Biztos járást ad (legalábbis a többi magassarokkal szemben), és a legjobb, hogy bokacsizma, térdig érő, illetve magas szárú verzióban is irtó dögös!

Ana de Armas telitalpú csizmája, ami hatalmas figyelmet kapott.

Graceland
Klasszikus fekete bokacsizma

13990 Ft

Megnézem
Olvasd el ezt is! Katalin hercegné már viseli az ősz legdivatosabb csizmáját

És ha kíváncsi vagy, milyen csizmák hódítanak még:

Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

