Katalin hercegné nem is akárkitől lopta legzseniálisabb öltözködési trükkjét: örökre megváltoztatja a mindennapi rutinodat

Katalin hercegné stílusa mindig kifogástalan, de most kiderült, hogy egyik legzseniálisabb öltözködési trükkjét nem is ő találta ki! Ez a jellegzetes stílusfogás, amely mindig felismerhető, ha a hercegnét látjuk, mégpedig az, hogy szinte mindig egyetlen feltűnő színt visel, amit kiegészít egy visszafogottabbal (már ha van két árnyalat a szettjében, mert sokszor kitart egyetlen mellett). És mint kiderült, ennek a választásnak komoly jelentősége van; olyannyira, hogy ezt maga a néhai Erzsébet királynő is biztosan jóváhagyná.

Katalin monokróm szettjei tudatos utalások a néhai királynő híres filozófiájára: „Láthatónak kell lennem, hogy elhiggyenek.” Katalin hercegné sokszor hatalmas tömegek előtt jelenik meg, ahol pedig ténylegesen láthatónak kell lennie. Ezt sokkal könnyebbé tudja tenni mindenki számára, ha feltűnő, egyszínű outfitet visel. Ez a stílustrükk maga Erzsébet királynő egyik kedvenc praktikája volt: élénk színű kabátokat és ruhákat választott, hogy mindig kitűnjön a tömegből. Ez a hagyományt pedig most Katalin hercegné viszi tovább.

