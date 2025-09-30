Katalin hercegné már viseli az ősz legdivatosabb csizmáját

Bár az időjárás még nem indokolja a csizma viselését, az ősz már hivatalosan is itt van, ami azt jelenti, hogy hamarosan szükségünk lesz a vastagabb lábbelire. Épp ezért nem árt már most beszerezni a legmenőbb darabo(ka)t, hogy ne csak kényelmes és meleg, de stílusos is legyen a szettünk.

Ha jól jönne némi inspiráció, érdemes csekkolni Katalin hercegné legutóbbi szettjét, mert ő már most viseli az ősz legmenőbb csizmáját. A hercegné köztudottan szeretni a stílusos, elegáns, időtálló darabokat, így most is egy ilyen darabra esett a választása. Ez nem más, mint egy csokibarna, térdig érő Gianvito Rossi csizma, amely hegyes orrszabással és a szűk, mégis kissé ráncolt fazonnal rendelkezik.

forrás: gettyimages

Ez a darab most nagyon menő, amiről a ’70-es évek divatjának újjáéledése tehet. Ez azt jelenti, hogy 2025 őszén visszatérnek a különféle bohó trendek, a velúrbőr pedig az aktuálisan legnépszerűbb anyaggá válik. Legyen szó blézerről, kabátról, táskáról – vagy akár csizmáról. A korszak visszatérésének köszönhetjük azt is, hogy a földszínek ennyire elterjedtek mostanában – így nem csoda, hogy a (sötét)barna szinte ugyanolyan népszerű, mint a fekete.

forrás: gettyimages

