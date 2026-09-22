Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk

Katalin hercegné stílusában talán azt szeretjük a legjobban, hogy még a legelegánsabb összeállításaiban is rendszeresen felbukkannak olyan darabok, amelyeket simán el tudnánk képzelni a saját gardróbunkban is. Az alkalmi ruhák és magas sarkúk mellett ugyanis a hétköznapibb szettjei tele vannak időtálló kabátokkal, farmerekkel és kényelmes cipőkkel.

Legutóbbi skóciai látogatásakor sem volt ez másképp. Vilmos herceggel a Bute-szigetre utaztak, ahol többek között sportprogramon vettek részt, strandtakarításhoz csatlakoztak, majd egy helyi közösségi pubba is ellátogattak. Egy ilyen naphoz pedig nyilván nem a tűsarkú a legpraktikusabb választás. Katalin hercegné ezúttal egy sötét csokoládébarna velúr Chelsea csizmát választott, amely egyszerre illett a programhoz és az egész őszi szett hangulatához. A cipő már csak azért is érdekes, mert egyelőre nem sikerült egyértelműen beazonosítani a márkáját - a hasonló fazonokból azonban most bőven találni a boltokban.

A barna velúr az idei ősz egyik legjobb választása

Nem nehéz megérteni, miért működik ennyire jól ez a cipő. A fekete bokacsizmához hasonlóan rengeteg szetthez passzol, közben azonban a barna árnyalat és a velúr puha textúrája sokkal melegebb, lazább összhatást ad neki. Katalin hercegné szűk szabású barna nadrágot viselt hozzá, így a csizma teljes egészében érvényesülhetett. De pont ez a fazon az, amelyet egyenes vagy bővebb szárú farmer alatt, kötött ruhával, miniszoknyával vagy akár egy hosszabb gyapjúkabáttal is könnyen el lehet képzelni. A magasabb, vastagabb talp ráadásul nemcsak látványosabbá teszi a klasszikus Chelsea fazont, hanem az őszi időjárásban is praktikusabb lehet. Vagyis ez tipikusan az a cipő, amelyet reggel munkába indulva ugyanúgy felvehetsz, mint egy hétvégi sétához.

Így állt össze Katalin hercegné teljes szettje

A csizma mellett az egész outfit tökéletes példája volt annak, hogyan lehet több barna és földszínt úgy kombinálni, hogy az eredmény ne legyen unalmas. Katalin hercegné egy csokoládébarna Burberry ballonkabátot, egy olívazöld felsőt és a Holland Cooper barna, szűk szabású Jodhpur nadrágját viselte.

A szettet egy hímzett, western hangulatú Maison Hotel övvel és Kiki McDonough gyémánt fülbevalókkal egészítette ki. Az összhatás egyszerre volt elegáns és praktikus, vagyis pont az a fajta őszi szett, amelyből gond nélkül át lehet emelni néhány ötletet a hétköznapokra is. Ha pedig csak egy dolgot jegyzel meg belőle, legyen ez: egy csokoládébarna velúrcsizmával idén ősszel nagyon nehéz mellélőni.