Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk

#Katalin hercegné
#trend
#Királyi család
#őszi trend
#Brit királyi család
Barbara
Divat
Utoljára frissült: 2026. szeptember 21. 11:34

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk
A nap cikke

Channing Tatum kamuprofil mögül trollkodta szét az exéről szóló posztokat Instán - De egy apró hiba lebuktatta, és most a fél internet rajta nevet

Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Channing Tatum egy kamuprofilos Insta-botrány közepén találja magát. De minden jel arra mutat, hogy tényleg ő rejtőzött a fake account mögött.

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Olvasd el!

Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak

Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.

Olvasd el!

Az év legváratlanabb sztárpárja: ennyi ideje van együtt Dakota Johnson és Machine Gun Kelly

Néhány hete még valószínűleg senki nem tette volna egy mondatba Dakota Johnson és Machine Gun Kelly nevét, most viszont egyre több jel utal arra, hogy Hollywood egyik legmeglepőbb románca alakul közöttük.

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 22.: a Bikák fontos elhatározásra jutnak, az Ikrek segítő szándéka a visszájára fordul

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 21.: a Bikáknak érdemes az apróbb részletekre is odafigyelniük, a Mérlegek végre hátradőlhetnek

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

A szívfacsaró ok, amiért Lady Gaga kénytelen volt béranyával gyermeket vállalni

Lady Gaga hosszú évek óta nyíltan beszél arról a krónikus betegségről, amely időnként olyan erős fájdalmat okoz neki, hogy a hétköznapi teendők is komoly megterhelést jelentenek.

Facebook
Twitter
Pinterest
Katalin hercegné legújabb szettje újabb bizonyíték arra, hogy a barna velúrcsizma 2026 őszének egyik legsokoldalúbb darabja lehet.

Katalin hercegné stílusában talán azt szeretjük a legjobban, hogy még a legelegánsabb összeállításaiban is rendszeresen felbukkannak olyan darabok, amelyeket simán el tudnánk képzelni a saját gardróbunkban is. Az alkalmi ruhák és magas sarkúk mellett ugyanis a hétköznapibb szettjei tele vannak időtálló kabátokkal, farmerekkel és kényelmes cipőkkel.

Legutóbbi skóciai látogatásakor sem volt ez másképp. Vilmos herceggel a Bute-szigetre utaztak, ahol többek között sportprogramon vettek részt, strandtakarításhoz csatlakoztak, majd egy helyi közösségi pubba is ellátogattak. Egy ilyen naphoz pedig nyilván nem a tűsarkú a legpraktikusabb választás. Katalin hercegné ezúttal egy sötét csokoládébarna velúr Chelsea csizmát választott, amely egyszerre illett a programhoz és az egész őszi szett hangulatához. A cipő már csak azért is érdekes, mert egyelőre nem sikerült egyértelműen beazonosítani a márkáját - a hasonló fazonokból azonban most bőven találni a boltokban.

A barna velúr az idei ősz egyik legjobb választása

Nem nehéz megérteni, miért működik ennyire jól ez a cipő. A fekete bokacsizmához hasonlóan rengeteg szetthez passzol, közben azonban a barna árnyalat és a velúr puha textúrája sokkal melegebb, lazább összhatást ad neki. Katalin hercegné szűk szabású barna nadrágot viselt hozzá, így a csizma teljes egészében érvényesülhetett. De pont ez a fazon az, amelyet egyenes vagy bővebb szárú farmer alatt, kötött ruhával, miniszoknyával vagy akár egy hosszabb gyapjúkabáttal is könnyen el lehet képzelni. A magasabb, vastagabb talp ráadásul nemcsak látványosabbá teszi a klasszikus Chelsea fazont, hanem az őszi időjárásban is praktikusabb lehet. Vagyis ez tipikusan az a cipő, amelyet reggel munkába indulva ugyanúgy felvehetsz, mint egy hétvégi sétához.

Így állt össze Katalin hercegné teljes szettje

A csizma mellett az egész outfit tökéletes példája volt annak, hogyan lehet több barna és földszínt úgy kombinálni, hogy az eredmény ne legyen unalmas. Katalin hercegné egy csokoládébarna Burberry ballonkabátot, egy olívazöld felsőt és a Holland Cooper barna, szűk szabású Jodhpur nadrágját viselte.

A szettet egy hímzett, western hangulatú Maison Hotel övvel és Kiki McDonough gyémánt fülbevalókkal egészítette ki. Az összhatás egyszerre volt elegáns és praktikus, vagyis pont az a fajta őszi szett, amelyből gond nélkül át lehet emelni néhány ötletet a hétköznapokra is. Ha pedig csak egy dolgot jegyzel meg belőle, legyen ez: egy csokoládébarna velúrcsizmával idén ősszel nagyon nehéz mellélőni.

Pin megtekintése a Pinteresten

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Kép
Életmód

8 szokás, ami arra utal, hogy társasági magányos farkas vagy

Szeretsz emberek között lenni, könnyen beszélgetsz akár idegenekkel is, mégsem érzed azt, hogy folyamatos társaságra lenne szükséged.

Kép
Szépség

5 Skittles manikűr, ami bebizonyítja, hogy ősszel sem kell lemondanod a színekről

Ha képtelen vagy egyetlen árnyalat mellett letenni a voksodat, jó hírünk van!

Kép
Sztárok

Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak

Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.

Kép
Sztárok

7 sztár, aki lecserélte a stylistját - És teljesen más ember lett

A régi vörös szőnyeges fotóikat elnézve egyértelmű: ezek a hírességek az öltözködésüket illetően is messzire jutottak a kezdetektől.

Kép
Életmód

Ez az igazi oka annak, hogy egyesek miért mennek vissza újra és újra az exükhöz

Kívülről sokszor érthetetlen, miért tér vissza valaki ahhoz az emberhez, akiről pontosan tudja, hogy egyszer már megbántotta.

Kép
Kult

Évtizedek után vettek észre egy furcsaságot a Jóbarátok rajongói: Neked feltűnt már?

Erre a részletre mi eddig sosem figyeltünk fel, pedig visszatérő elem volt a sorozatban... És elég nagy hatással volt Rachel életére!