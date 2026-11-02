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Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét
Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.
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A szóban forgó darab nem más, mint a loafer, vagyis a klasszikus, belebújós félcipő, amely az utóbbi időben ismét a divatvilág egyik nagy kedvencévé vált. És bár korábban sokan inkább az irodai öltözködéshez társították, ma már a leglazább szettekben is megállja a helyét. A legjobb pedig, hogy egy jól megválasztott loaferrel még a legegyszerűbb farmer-póló kombináció is sokkal sikkesebbnek tűnhet.
Meghan Markle és Katalin hercegné is imádja
Meghan Markle nemrég a családjával Disneylandbe látogatott, az alkalomra pedig egy kifejezetten laza, mégis stílusos összeállítást választott. Felhajtott szárú farmerját egy bő szabású Oxford-inggel és csokoládébarna, velúr loaferrel kombinálta. Meghan szettje tökéletes példa arra, hogy egy ilyen elegánsabb lábbeli mennyire jól működik a hétköznapi ruhadarabokkal is.
Katalin hercegné szintén a loafer mellett döntött, amikor a Forward Trust szervezetnél tett látogatást. Ő egy krokodilmintás, barna változatot választott, amely egy kicsit különlegesebb, mégis megőrzi a klasszikus félcipők eleganciáját. Míg Meghan inkább a lezser, kaliforniai stílust képviselte, Katalin a kifinomultabb vonalat részesítette előnyben, ezzel is bizonyítva, hogy a loafer szinte bármilyen ruhatárba könnyedén beilleszthető.
Ezért érdemes neked is beszerezned egy loafert
A loafer népszerűsége egyáltalán nem véletlen, hiszen kevés olyan cipő létezik, amely egyszerre ennyire sokoldalú és elegáns. A klasszikus fekete bőrmodellek mellett idén ősszel különösen menők a csokoládébarna, kávészínű és velúr változatok, amelyek tökéletesen passzolnak a szezon melegebb árnyalataihoz. A penny loafer jellegzetessége a cipő felső részén található keskeny pánt, amely különösen időtállóvá teszi a fazont, de a hangsúlyosabb talpú és fémcsattal díszített modellek is jó választások lehetnek.
Ha a hétköznapokban leginkább farmert és kényelmes felsőket viselsz, akkor egy barna velúr loaferrel könnyedén feldobhatod a szettedet. Egy egyenes szárú farmerrel, fehér inggel és ballonkabáttal például igazi effortless chic hatást érhetsz el, de egy kötött pulóverrel és bő szárú nadrággal is remekül működik. Ha pedig inkább az elegánsabb darabokat szereted, egy fekete bőrloafer tökéletes választás lehet szövetnadrághoz, blézerhez vagy akár egy miniszoknyához is. A vastagabb zoknival kombinált változatok ráadásul egy kis preppy hangulatot is adhatnak a megjelenésednek.
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