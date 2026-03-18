Katalin hercegné Diana előtt tisztelgett legutóbbi megjelenésével: nem lehet nem imádni

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Katalin hercegné Diana előtt tisztelgett legutóbbi megjelenésével: nem lehet nem imádni
A nap cikke

7 Netflixes film és sorozat, amit muszáj látnod tavasszal

A tavasz mindig különös időszak a sorozat- és filmrajongók számára...

Életmód

A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok

Húsvétkor sokaknál ugyanaz a kép ismétlődik évről évre: csokinyuszik a polcon, hímes tojások az asztalon, locsolóversek ...

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 18.: a Rákoknak váratlan szituációban kell helytállniuk, a Mérlegeket noszalgikus hangulat ragadja magával

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

7 tavaszi körömtrend, amit idén tavasszal mindenhol látni fogsz

Ideje lecserélni a téli körmöket valami igazán vidámra! A szegecses hatású manikűr például óriásit fut most.

Olvasd el!

A születésed ideje felfedi, mi volt a munkád előző életedben

Te vajon mivel foglalkozhattál egy előző életedben? A válasz igazából a születési idődben rejtőzik!

Olvasd el!

8 sztárpasi, akinek az exei között férfiak is vannak

Az alábbi híres férfiak mindkét nemhez vonzódnak. Van, aki korábban randizott pasikkal, aztán megnősült, és olyan is, aki végül férfihez ment hozzá.

Olvasd el!

Egy párterapeuta elárulta a figyelmeztető jeleket, amik a kapcsolat végére utalnak

Minden házasságnak megvan a maga saját működési módja.

Katalin most kicsit kilógott a királyi család hagyományaiból.

A királyi frizurák hagyományosan meglehetősen szigorú elvárásokat követtek: kifinomulnak és elegánsnak kell lenniük. Éppen ezért volt izgalom ezen a héten, amikor Katalin hercegné Londonban jelent meg egy lezser szettben, amit egy baseball sapkával tett ikonikussá.

A frizurán túl az összhatás egy elegáns, enyhén egyenruhára emlékeztető szett volt, amely meglepően jól működött együtt a baseball sapkával. Az alkalomra Katalin egy tyúklábmintás blézert viselt halványkék, gombos ing fölött, szűk szabású nadrággal és velúr csizmával; lezser, mégis összetéveszthetetlenül királyi volt a szett hangulata.

De mi is volt a csavar az egészben? Az, hogy Katalin hercegné Diana egyik ikonikus szettjét vette alapul inspirációnak.

Ha az elegáns szabású blézer, a sportos sapka és a laza frizura kombinációja ismerősnek tűnik, az azért van, mert gyakorlatilag Diana, Wales hercegnéje találta ki. Az 1990-es évek elején Diana tökélyre fejlesztette a „high-low” stílust: felül kifinomult, szabott darabok, alul lazább, sportos elemek, és egy olyan frizura, mintha épp egy kabrióból szállt volna ki, nem pedig egy szalonból.

Bár hasonló, a két királyi hölgy egyértelműen saját stílusjegyekkel rendelkezik: Diana sapkás megjelenését gyakran puffos dzsekivel és farmerrel párosította, míg Katalin inkább szűk nadrágot és letisztult sziluettet választ. Ennek ellenére a hangulat kétségtelenül ugyanaz.

Promóciók

Értékmentés mesterfokon: 10 éves az Alkotó Energia

Vajon mi történik a nagyi padláson porosodó kopott komódjával, a múltban pompás keretben fénylő, töredezett tükörrel, eg...

Életmód

A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok

Húsvétkor sokaknál ugyanaz a kép ismétlődik évről évre: csokinyuszik a polcon, hímes tojások az asztalon, locsolóversek ...

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Stílusos megoldás a hétköznapokra: bemutatkozik a MOVA V50 Ultra

A modern otthon ma már nemcsak arról szól, hogy szépen van berendezve. Ugyanennyire fontos az is, milyen érzés benne éln...
Kép
Divat

Ezek a retro szemüvegkeretek a legdivatosabbak idén

Reméljük, hogy megvannak még a 90-es 2000-es évek napszemüvegei valahol a fiókban, ugyanis ideje elővenni őket!

Kép
Szépség

A hajtömeget látványosan növelő trixie frizura bedobbant a tavaszi trendekbe: minden arcformához passzol

Zendaya kedvence új frizurája már most felrobbantotta az internetet.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 18.: a Rákoknak váratlan szituációban kell helytállniuk, a Mérlegeket noszalgikus hangulat ragadja magával

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Sztárok

8 sztárpasi, akinek az exei között férfiak is vannak

Az alábbi híres férfiak mindkét nemhez vonzódnak. Van, aki korábban randizott pasikkal, aztán megnősült, és olyan is, aki végül férfihez ment hozzá.

Kép
Életmód

Egy párterapeuta elárulta a figyelmeztető jeleket, amik a kapcsolat végére utalnak

Minden házasságnak megvan a maga saját működési módja.

Kép
Életmód

7 Netflixes film és sorozat, amit muszáj látnod tavasszal

A tavasz mindig különös időszak a sorozat- és filmrajongók számára...