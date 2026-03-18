Katalin hercegné Diana előtt tisztelgett legutóbbi megjelenésével: nem lehet nem imádni

A királyi frizurák hagyományosan meglehetősen szigorú elvárásokat követtek: kifinomulnak és elegánsnak kell lenniük. Éppen ezért volt izgalom ezen a héten, amikor Katalin hercegné Londonban jelent meg egy lezser szettben, amit egy baseball sapkával tett ikonikussá.

A frizurán túl az összhatás egy elegáns, enyhén egyenruhára emlékeztető szett volt, amely meglepően jól működött együtt a baseball sapkával. Az alkalomra Katalin egy tyúklábmintás blézert viselt halványkék, gombos ing fölött, szűk szabású nadrággal és velúr csizmával; lezser, mégis összetéveszthetetlenül királyi volt a szett hangulata.

De mi is volt a csavar az egészben? Az, hogy Katalin hercegné Diana egyik ikonikus szettjét vette alapul inspirációnak.

Ha az elegáns szabású blézer, a sportos sapka és a laza frizura kombinációja ismerősnek tűnik, az azért van, mert gyakorlatilag Diana, Wales hercegnéje találta ki. Az 1990-es évek elején Diana tökélyre fejlesztette a „high-low” stílust: felül kifinomult, szabott darabok, alul lazább, sportos elemek, és egy olyan frizura, mintha épp egy kabrióból szállt volna ki, nem pedig egy szalonból.

Bár hasonló, a két királyi hölgy egyértelműen saját stílusjegyekkel rendelkezik: Diana sapkás megjelenését gyakran puffos dzsekivel és farmerrel párosította, míg Katalin inkább szűk nadrágot és letisztult sziluettet választ. Ennek ellenére a hangulat kétségtelenül ugyanaz.

