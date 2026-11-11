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Katalin hercegné bemutatja: a tél legelegánsabb ruhája
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Ha van egy minta, amely 2026-ban szinte mindenhol visszaköszönt, az egyértelműen a pöttyös volt. Pöttyös blúzok, szoknyák, ruhák, sőt, még táskák és cipők is meghódították a divatvilágot, és egy idő után úgy tűnt, mindenki szeretne legalább egy ilyen darabot a gardróbjába. Az ősz beköszöntével azonban egyre inkább a kockás minták kerültek előtérbe, így sokan azt gondolhatták, hogy a pöttyös trendnek egy időre búcsút inthetünk. Nos, Katalin hercegné most bebizonyította, hogy erről szó sincs! A hercegné ugyanis egy novemberi hivatalos eseményen egy gyönyörű, fekete-fehér pöttyös midi ruhában jelent meg, amellyel nemcsak a klasszikus eleganciát hozta, hanem azt is megmutatta, hogyan érdemes ezt a nyáron imádott mintát télen viselni.
Katalin hercegné ismét egy régi kedvencét vette elő
A hercegné november 7-én, szombaton a londoni Royal Albert Hallban megrendezett Festival of Remembrance megemlékezésen vett részt, amelyet a Royal British Legion szervezett. Az alkalomhoz illően ezúttal egy visszafogott, mégis rendkívül elegáns összeállítást választott, amelynek középpontjában egy fekete, fehér pöttyökkel díszített midi ruha állt. A selyemkreppből készült darab magas nyakkivágásával, finoman puffos vállrészével, ejtett derékvonalával és rakott szoknyájával igazi időtlen klasszikusnak számít. Katalin hercegné egy áttetsző fekete harisnyával, fekete körömcipővel és egy hozzá illő, bársonyból készült, dobozformájú kézitáskával egészítette ki a megjelenését. A derekát egy széles, négyzet alakú csattal díszített fekete velúrövvel hangsúlyozta, ami még kifinomultabbá tette az összhatást. A ruha azonban nem most került először a hercegné gardróbjából a reflektorfénybe. Katalin ugyanis 2022 márciusában, Fülöp herceg emlékünnepségén már viselte ugyanezt a darabot, akkor viszont még a hozzá tartozó, pöttyös övvel. A hercegné egyébként is híres arról, hogy előszeretettel viseli újra korábbi kedvenceit, és időnként kisebb átalakításokkal ad nekik egészen új megjelenést. Ezúttal például a ruha bal válláról eltávolították a három díszgombot, valamint a korábbi combhasítékot is bevarrták, így a darab még visszafogottabbá vált.
Így viseld a pöttyös ruhát télen!
A pöttyös mintáról elsőre talán neked is a könnyed nyári ruhák, a napsütéses délutánok és a romantikus, francia hangulatú szettek jutnak eszedbe, pedig ez a trend a hidegebb hónapokban is legalább annyira jól működik. A titok mindössze a megfelelő fazonokban, anyagokban és kiegészítőkben rejlik. Ha szeretnéd Katalin hercegné megjelenését egy kicsit hétköznapibb változatban újraalkotni, akkor érdemes egy hosszú ujjú, midi hosszúságú pöttyös ruhát választanod. Egy térdig érő csizmával és egy elegáns gyapjúkabáttal például tökéletes irodai szettet állíthatsz össze, míg egy magassarkúval és néhány feltűnő ékszerrel máris készen állsz egy esti programra vagy akár a közelgő karácsonyi bulikra.
Szerezd be a szezon legdivatosabb darabjait a Joy-napokon!
Ha te is kedvet kaptál Katalin hercegné elegáns, pöttyös szettjéhez, akkor itt a tökéletes alkalom, hogy egy kicsit felfrissítsd a ruhatáradat! November 12. és 15. között érkeznek a Joy-napok, amikor akár 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz több mint 1000 üzletben és webshopban. Legyen szó egy nőies midiruháról, egy elegáns csizmáról vagy a tökéletes télikabátról, most érdemes beszerezned a szezon kedvenceit! A kuponokat keresd a JOY alkalmazásban és a joynapok.hu oldalon!
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