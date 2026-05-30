Jennifer Aniston kedvenc papucsa idén újra trendi, így viseld

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Utoljára frissült: 2026. május 29. 09:39

Forrás: Getty Images

Jennifer Aniston kedvenc papucsa idén újra trendi, így viseld
Flip-flop papucsokra fel!

Nyáron mindenki nagy híve a kényelmes cipőknek, mint ahogy Jennifer Aniston is. És most az egyik kedvenc lábbelije került újra divatba, ami nem más, mint a flip-flop papucs.

A vékony pántos, minimalista papucsok 2026 nyarán ismét nagy visszatérők és egyáltalán nem csak strandpapucsként működnek, hanem a laza, városi nyári szettek részeiként is. Jennifer Aniston régóta rajong ezért a könnyed lábbeliért, sőt többször is kiemelte, hogy ez az egyik korábban kedvenc darabja a nyári gardróbjának.

Jelenleg a 2000-es évek csak úgy tombolnak az idei divatvilágban, emiatt pedig nem is meglepő, hogy a flip-flop trend is nagyon menő most. Az elmúlt években gyakorlatilag mindenféle tangapapucs elárasztotta a feedjeinket, az elegáns, a törpesarkú és a sima, eddig strandpapucsnak ismert flip-flop is. Nemcsak Jennifer Aniston, hanem több más stílusikon is bizonyította már, hogy a flip-flop ma már nem kizárólag a vízpartra való. Számos híresség lépett már utcára Y2K ihletésű flip-flop papucsban. Bella Hadid, Kendall Jenner és Zoë Kravitz is előszeretettel viseli a legegyszerűbb papucsokat farmerrel, maxiruhával vagy éppen minimalista nyári szettekkel. Ettől lett igazán izgalmas a trend, ténylegesen olyan darab tért vissza, amit korábban sokan túl hétköznapinak tartottak, most viszont pont a lazasága miatt működik.

A 2000-es években a tangapapucs gyakran miniszoknyával, csípőfarmerrel és apró topokkal jelent meg, ma viszont sokkal kifinomultabb formában tér vissza. A legegyszerűbb változat is lehet elegáns, ha jól párosítjuk. Egy fekete flip-flop például tökéletesen működik egy bő szárú lenvászon nadrággal és fehér inggel, de egy pántos maxiruhával is hozza azt a könnyed, nyári luxushatást, amitől az egész összeállítás sokkal frissebbnek tűnik. A törpesarkú verziók még nőiesebbek, ezek akár vacsorához vagy városi programhoz is jó választások lehetnek, főleg akkor, ha finom ékszerekkel viseljük őket.

