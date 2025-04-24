Szépség
Jacob Elordi elképesztő táskagyűjteményét bármelyik nő megirigyelhetné: ezért halmozza fel őket
Forrás: Don Arnold/Getty Images
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged
Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.
Az internet boyfriendek toplistáján Jacob Elordi nálunk egyértelműen végezne: egyrészt imádjuk, hogy kiáll amellett, mennyire toxikus pasi A csókfülke-filmekben általa életre keltett Noah, és nem hagyja azt sem, hogy idealizáljuk az Eufória Nate-jét, másrészt zseniálisat alakított a Saltburn vagy a Priscilla filmekben.
És akkor arról még egy szót sem ejtettünk, hogy a stílusát is IMÁDJUK. És ha hozzánk hasonlóan te is a 27 éves színész rajongója vagy, akkor a feededben biztosan gyakran felbukkannak a róla készült lesifotók, így már te is észrevehetted, hogy Jacob bizony egy egészen elképesztő táskagyűjteménnyel büszkélkedhet – de nem akármilyen okból.
Azt mondja, ez a származásához köthető, amolyan ausztrál szokás: „Ha kilépek otthonról, mindig magamnál kell tartanom mindenféle kategóriából valamit, hátha unatkoznék - egy könyvet, egy jegyzettömböt, filmtekercseket, egy fényképezőgépet, egy tollat.” Úgyhogy neki eszében sincs a férfiak többségéhez hasonlóan mindent a nadrágzsebeibe tömni.
Szóval Jacob a saját bevallása szerint azért egy kicsit úgy érzi magát a muglik világában, mint Hermione Granger, akinek a táskájából egy sátrat is elő lehet húzni – nála van, hogy négy könyv is akad kezdésképpen. (Nem akarjuk elterelni a szót, de hallottál már ennél szexisebb dolgot egy pasitól?)
Azt azonban határozottan elutasítja, hogy sokat költene táskákra. „Soha nem vettem egyet sem. Ez olyasvalami, amit érdemes lenne leleplezni Hollywooddal kapcsolatban. Sokan azt gondolják, bárcsak nekik is ilyen életstílusuk lehetne, de igen, ezeket ingyen kapom – és ez persze nagyszerű. De azok, akiknek lenne erre pénzük, nem költik el. Csak elküldenek nekik cuccokat” – jelentette ki egy interjújában Jacob. Mi pedig határozottan kíváncsiak vagyunk, miket ránthatna még elő a táskáiból.
A cikk végére pedig hoztunk egy szuper hírt! Május 8-11. között itt vannak a JOY-napok, ezúttal is izgalmas kuponkínálattal, akár 50%-os kedvezményekkel, melyeket több mint 1000 üzletben és online válthatsz be. Naná, hogy a DEICHMANN-ban is! 17% kedvezmény vár rád minden teljes árú cipőre kizárólag a DEICHMANN applikációban. Ne hagyd ki!
Kíváncsi vagy, milyen trendek tarolnak 2025-ben?
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
5 anti-aging kütyü, amibe tényleg érdemes befektetni a szakemberek szerint!
A modern technológia ma már olyan eszközöket kínál, amelyek tudományosan igazolt módon támogatják a szervezet regenerációját, és még ha az idő kerekét visszaforgatni nem is képesek, az életminőségünk javításához jelentősen hozzájárulnak. Cikkünkben 5 olyan anti-aging kütyüt mutatunk be, amelyek bizonyítottan segítenek abban, hogy hosszú távon is meg tudjuk őrizni az egészségünket, és a testünk akár 80 éves korunkra is fiatalos maradjon!
Ezekben a boltokban fergeteges akciók várnak Black Friday idején
Ezeket a boltokat mindenképpen csekkold Fekete Pénteken, azaz Black Friday idején!
10 felkavaró és sokkoló tény Disney-mesékről, ami teljesen össze fogja törni a gyerekkorodat
A Disney-mesék világa első pillantásra ártatlan, csillogó, rózsaszín ködbe burkolt történetek gyűjteménye.
6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek
A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!
6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged
Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.