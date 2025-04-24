Jacob Elordi elképesztő táskagyűjteményét bármelyik nő megirigyelhetné: ezért halmozza fel őket

Az internet boyfriendek toplistáján Jacob Elordi nálunk egyértelműen végezne: egyrészt imádjuk, hogy kiáll amellett, mennyire toxikus pasi A csókfülke-filmekben általa életre keltett Noah, és nem hagyja azt sem, hogy idealizáljuk az Eufória Nate-jét, másrészt zseniálisat alakított a Saltburn vagy a Priscilla filmekben.

És akkor arról még egy szót sem ejtettünk, hogy a stílusát is IMÁDJUK. És ha hozzánk hasonlóan te is a 27 éves színész rajongója vagy, akkor a feededben biztosan gyakran felbukkannak a róla készült lesifotók, így már te is észrevehetted, hogy Jacob bizony egy egészen elképesztő táskagyűjteménnyel büszkélkedhet – de nem akármilyen okból.

forrás: Daniele Venturelli/Getty Images Bármikor vennénk stílusleckéket Jacob Elorditól!

Azt mondja, ez a származásához köthető, amolyan ausztrál szokás: „Ha kilépek otthonról, mindig magamnál kell tartanom mindenféle kategóriából valamit, hátha unatkoznék - egy könyvet, egy jegyzettömböt, filmtekercseket, egy fényképezőgépet, egy tollat.” Úgyhogy neki eszében sincs a férfiak többségéhez hasonlóan mindent a nadrágzsebeibe tömni.

forrás: Charley Gallay/Getty Images Neked melyik táskája jön be a legjobban?

Szóval Jacob a saját bevallása szerint azért egy kicsit úgy érzi magát a muglik világában, mint Hermione Granger, akinek a táskájából egy sátrat is elő lehet húzni – nála van, hogy négy könyv is akad kezdésképpen. (Nem akarjuk elterelni a szót, de hallottál már ennél szexisebb dolgot egy pasitól?)

forrás: Robino Salvatore/Getty Images Vajon ebben a táskában hány könyvet cipelhet Jacob Elordi?

Azt azonban határozottan elutasítja, hogy sokat költene táskákra. „Soha nem vettem egyet sem. Ez olyasvalami, amit érdemes lenne leleplezni Hollywooddal kapcsolatban. Sokan azt gondolják, bárcsak nekik is ilyen életstílusuk lehetne, de igen, ezeket ingyen kapom – és ez persze nagyszerű. De azok, akiknek lenne erre pénzük, nem költik el. Csak elküldenek nekik cuccokat” – jelentette ki egy interjújában Jacob. Mi pedig határozottan kíváncsiak vagyunk, miket ránthatna még elő a táskáiból.

forrás: Alessandro Levati/Getty Images Látod, ott az a bizonyos elmaradhatatlan könyv!

