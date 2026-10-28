Ilyen színű csizmát hord idén mindenki: mutatjuk, hogyan viseld stílusosan!

Amikor őszi csizmavásárlásra kerül sor, a legtöbben automatikusan a fekete, barna vagy bordó árnyalatok felé nyúlunk. Pedig van egy szín, ami sokkal izgalmasabbá teheti a legegyszerűbb összeállításokat is, mégis gyakran megfeledkezünk róla: ez pedig nem más, mint a fehér. Bár sokan inkább a tavaszi és nyári gardróbhoz társítják, a fehér csizma az idei őszi divat egyik legjobb meglepetése, amit a New York-i, párizsi, londoni és milánói divathetek utcai szettjei is bizonyítanak. A titok abban rejlik, hogy ne különleges alkalmakra tartogatott lábbeliként tekints rá, hanem ugyanúgy kombináld a ruháiddal, mint a kedvenc fekete csizmádat. Egy fehér bokacsizma például remekül mutat farmerrel, míg egy térdig érő fazon egy egyszerű ruhát is sokkal elegánsabbá varázsolhat. Ráadásul a különböző sarokmagasságoknak, szárhosszoknak és fazonoknak köszönhetően szinte minden stílushoz megtalálhatod a tökéletes változatot.

Mutatunk öt kombinációt, amelyek bizonyítják, hogy a fehér csizmának igenis helye van az őszi gardróbban!

1. Hegyes orrú fehér bokacsizma + bő farmer + oversized ing



Ha szereted a lezser, mégis átgondolt összeállításokat, ez a kombináció biztosan a kedvenced lesz. A hegyes vagy mandulaorrú fehér bokacsizma különösen jól mutat a bő szárú, világoskék farmerekkel, amelyek alól éppen csak előbukkan a cipő orra. Ez az apró részlet azonnal elegánsabbá teszi a megjelenést, miközben a szett továbbra is kényelmes és hétköznapi marad. Egy oversized inggel és egy jól szabott dzsekivel kiegészítve tökéletes őszi összeállítást kapsz, amelyet akár munkába, akár egy hétvégi kávézáshoz is felvehetsz. Ha még egy kis extrát vinnél bele, válassz hozzá egy karakteres válltáskát vagy hangsúlyos aranyékszereket. A fehér csizma éppen annyi kontrasztot teremt, amennyi ahhoz kell, hogy a klasszikus farmeres szett ne legyen unalmas.

2. Fehér térdcsizma + ruha + statement kabát

A fehér térdcsizmáról sokaknak elsőként a hatvanas évek divatja jut eszébe, és ez egyáltalán nem véletlen. A korszak ikonikus go-go csizmái ma is inspirációként szolgálnak, ráadásul Sabrina Carpenter szettjeiben is rendszeresen visszaköszön ez a játékos, retró hangulat. Persze nem kell teljesen vintage stílusban öltöznöd ahhoz, hogy jól működjön ez a darab. Egy miniszoknya vagy miniruha például szinte adja magát hozzá, de a térdig érő fehér csizma egy valamivel hosszabb ruhával is remekül mutat. Ha pedig igazán divatos összhatást szeretnél, egészítsd ki az összeállítást egy karakteres kabáttal. Egy műszőrme dzseki, egy különleges szabású szövetkabát vagy egy élénk színű felsőréteg tökéletes választás lehet. A végeredmény egyszerre nőies, elegáns és egy kicsit extravagáns.

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3. Ráncolt szárú fehér csizma + kockás miniszoknya + sportos dzseki

Ki mondta, hogy a sportos és az elegáns darabokat nem lehet egyetlen szettben kombinálni? A ráncolt, lazább szárú fehér csizmák éppen azért annyira izgalmasak, mert a legváratlanabb ruhadarabokkal is jól működnek. Egy kockás miniszoknya, egy sportos anorákdzseki és egy ilyen csizma elsőre talán szokatlan párosításnak tűnik, a végeredmény azonban meglepően harmonikus lehet. A trükk a különböző stílusok és arányok játékában rejlik. A miniszoknya nőies karakterét ellensúlyozza a sportos felső, míg a fehér csizma az egész összeállítást összefogja. Ha pedig még egy kis trendi részletet csempésznél a megjelenésedbe, hagyd, hogy egy hosszabb zokni kikandikáljon a csizma szára fölött. Ez az apró stylingtrükk különösen jól illik a fiatalos, kissé preppy hangulatú szettekhez.

4. Fehér cowboycsizma + farmer + lezser ing

A cowboycsizmák már jó ideje meghatározó darabjai a divatvilágnak, és úgy tűnik, egyhamar nem is kell búcsút intenünk nekik. Bár a klasszikus barna és fekete változatok továbbra is népszerűek, a fehér cowboycsizma egészen új karaktert adhat a megszokott western stílusnak. Ráadásul sokkal könnyebb kombinálni, mint elsőre gondolnád. Ha Bella Hadid lezser, western ihletésű szettjeiért rajongsz, párosítsd farmerrel és egy egyszerű inggel, de akár egy bővebb szárú farmernadrággal is jól mutathat. Ha viszont inkább a bohém stílus áll közel hozzád, válassz egy könnyed, lenge szoknyát és farmerdzsekit. Ez utóbbi kombináció egy kis kétezres évekbeli nosztalgiát is csempész a megjelenésedbe, miközben a fehér csizma gondoskodik róla, hogy az összhatás friss és modern maradjon.

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