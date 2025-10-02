Horoszkóp
Így viseld a csizmát farmerrel, hogy mindig trendi maradj

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. október 1. 17:09

Forrás: Getty Images

Így viseld a csizmát farmerrel, hogy mindig trendi maradj
A klasszikus skinny farmertől kezdve a retró trapéz nadrágon át egészen a laza mom jeans-ig számtalan fazonhoz találsz tökéletesen illő csizmát.

A csizma az őszi–téli szezon kihagyhatatlan alapdarabja. Nemcsak praktikus a hideg időben, de iszonyat trendi is és a legegyszerűbb szettet is könnyen fel tudja dobni. Idén különösen divatosak a hosszú szárú fazonok fekete, illetve barna színben is, pláne, hogy ezeket a legegyszerűbb stylingolni. Az ilyen fazon univerzális: viselheted őket munkába, de akár esti programhoz is vagy randevúra.

A farmer pedig a legtökéletesebb társunk, minden gardrób alapja, ráadásul számtalan fazonban elérhető. Így egyértelmű, hogy a csizmát farmerral párosítják a legtöbben. De hogy viseljük idén ősszel? Hát, íme!

1. Szűk szárú farmer magasszárú csizmával

A klasszikus kombó soha nem megy ki a divatból. A szűk farmer szépen simul a lábra, így könnyedén felhúzhatod rá a hosszú szárú csizmát. Így nyújtod a lábaidat, nem mellesleg elegáns és letisztult hatást is kelt. Ha elegánsabb megjelenést szeretnél, válassz fekete bőrcsizmát, ha pedig lazábbat, jöhetnek a barna vagy bézs árnyalatok. Egy hosszú kabát és egy garbóval pedig igazi időtálló outfitet kapsz.

5th Avenue
5th Avenue Hosszú szárú barna csizma

32990 Ft

Megnézem

2. Bermuda farmer magasszárú csizmával

A lazább szabású, kissé bővebb bermuda farmer sokak kedvence és hosszúszárú csizmával együtt párosítva iszonyatosan trendi szettet ad ki. Ha pedig még vagányabb megjelenést szeretnél, akkor válaszd úgy a nadrág és csizma hosszát, hogy egy kicsit a lábad is kilógjon közöttük. Ezzel játékosabb, könnyed hatást érhetsz el. 2025 egyik kedvenc trendje egyébként ez, úgyhogy, ha nem szeretnél lemaradni semmiféleképpen se szalaszd el a lehetőséget, a legjobb ősszel felkapni ezt a szettet.

ESPRIT
ESPRIT Hosszú szárú vastagtalpú csizma

27990 Ft

Megnézem

3. Trapéz farmer csizmával

A 70-es évek ihlette trapéz vagy más néven bootcut farmerek újra hódítanak és tökéletesen mutatnak hosszúszárú csizmával. Itt a nadrág szára épphogy rásimul a csizma tetejére, így hosszítja az alakot és optikailag karcsúsít. Ez a párosítás vagány, de mégis nőies, főleg, ha bőrkabáttal vagy rojtos dzsekivel egészíted ki. Ez a szett tökéletes választás a hétköznapokra és különleges alkalmakra is. A bőszárú bermuda farmer lazább, bohém hangulatot sugároz, míg a csizma struktúrát és eleganciát ad az összképhez. Bőrkabáttal vagy rojtos dzsekivel könnyen megidézheted a westernes, rockos hangulatot.

Graceland
Graceland Hosszú szárú csattos csizma

22990 Ft

Megnézem
