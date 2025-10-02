Így viseld a csizmát farmerrel, hogy mindig trendi maradj

A csizma az őszi–téli szezon kihagyhatatlan alapdarabja. Nemcsak praktikus a hideg időben, de iszonyat trendi is és a legegyszerűbb szettet is könnyen fel tudja dobni. Idén különösen divatosak a hosszú szárú fazonok fekete, illetve barna színben is, pláne, hogy ezeket a legegyszerűbb stylingolni. Az ilyen fazon univerzális: viselheted őket munkába, de akár esti programhoz is vagy randevúra.

A farmer pedig a legtökéletesebb társunk, minden gardrób alapja, ráadásul számtalan fazonban elérhető. Így egyértelmű, hogy a csizmát farmerral párosítják a legtöbben. De hogy viseljük idén ősszel? Hát, íme!

1. Szűk szárú farmer magasszárú csizmával

A klasszikus kombó soha nem megy ki a divatból. A szűk farmer szépen simul a lábra, így könnyedén felhúzhatod rá a hosszú szárú csizmát. Így nyújtod a lábaidat, nem mellesleg elegáns és letisztult hatást is kelt. Ha elegánsabb megjelenést szeretnél, válassz fekete bőrcsizmát, ha pedig lazábbat, jöhetnek a barna vagy bézs árnyalatok. Egy hosszú kabát és egy garbóval pedig igazi időtálló outfitet kapsz.

2. Bermuda farmer magasszárú csizmával

A lazább szabású, kissé bővebb bermuda farmer sokak kedvence és hosszúszárú csizmával együtt párosítva iszonyatosan trendi szettet ad ki. Ha pedig még vagányabb megjelenést szeretnél, akkor válaszd úgy a nadrág és csizma hosszát, hogy egy kicsit a lábad is kilógjon közöttük. Ezzel játékosabb, könnyed hatást érhetsz el. 2025 egyik kedvenc trendje egyébként ez, úgyhogy, ha nem szeretnél lemaradni semmiféleképpen se szalaszd el a lehetőséget, a legjobb ősszel felkapni ezt a szettet.

3. Trapéz farmer csizmával

A 70-es évek ihlette trapéz vagy más néven bootcut farmerek újra hódítanak és tökéletesen mutatnak hosszúszárú csizmával. Itt a nadrág szára épphogy rásimul a csizma tetejére, így hosszítja az alakot és optikailag karcsúsít. Ez a párosítás vagány, de mégis nőies, főleg, ha bőrkabáttal vagy rojtos dzsekivel egészíted ki. Ez a szett tökéletes választás a hétköznapokra és különleges alkalmakra is. A bőszárú bermuda farmer lazább, bohém hangulatot sugároz, míg a csizma struktúrát és eleganciát ad az összképhez. Bőrkabáttal vagy rojtos dzsekivel könnyen megidézheted a westernes, rockos hangulatot.

