Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

2026. május 12.

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!
A cikk támogatója az Answear

Az esküvői vendégöltözékeknél gyakran ugyanaz a hiba ismétlődik: mindenki szeretne csinos, ünnepi és emlékezetes lenni, ám az összhatás könnyen túl sokká válik. És azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy esküvői vendégruha akkor megfelelő, ha alkalomhoz illő és nem veszi el a hangsúlyt a mennyasszonyról. A jó outfit egyik legfontosabb ismérve, hogy nem kell folyamatosan igazgatni. Nem csúszik, nem feszül, nem túl rövid, nem túl kihívó.

De kezdjük az alapokkal, mert ezek azok a szabályok, amelyeket még mindig sokan hajlamosak elfelejteni.

Esküvőre nem viselünk fehéret, nem érkezünk túl hétköznapi szettben és nem választunk olyan ruhát, ami túl harsány vagy túlzottan figyelemfelkeltő. Már ez a három szempont is rengeteg rossz döntéstől megóvhat.

Inspirációinkat az Answear.hu webáruház kínálatából merítettük.

Lágy anyagok

Ami jelenleg iszonyat jól működik, az a finom esésű, lágy anyagok. A szatén, a muszlin, a selymes hatású textúrák vagy a könnyedebb, mozgó anyagok pont jól nőiesek, elegánsak, mégsem túl sokak. Egy egyszerű szabású, szépen eső szatén ruha sokszor sokkal elegánsabb, mint egy túldíszített, flitteres darab. Nem mellesleg ezzel a menyasszonyról sem vonod el a figyelmet.

Itt tudod beszerezni:

Twinset
Twinset kiszélesedő ruha viszkóz

140990 Ft

Megnézem

A ruha hosszúsága

A hossz kérdése legalább ennyire fontos. A midi és maxi ruhák továbbra is a legbiztosabb választások közé tartoznak, mert ezek biztosan nem lesznek túl kihívóak, mindemellett szinte minden testalkaton jól mutatnak. De ha mégis a mini ruhák felé hajlasz, akkor figyelj arra: ha nincs jól stylingolva, könnyen inkább hétköznapinak, mint alkalminak tűnhet.
Az egyik legfontosabb styling-szabály, amelyet a külföldi stylistok is gyakran hangsúlyoznak, az az, hogy csak egyetlen dolog legyen igazán hangsúlyos az outfitedben. Ha a ruha különleges, akkor a cipő, a táska és az ékszerek maradjanak visszafogottak. Ha viszont a ruha letisztult, akkor jöhet egy karakteresebb cipő, egy szép fülbevaló vagy egy izgalmasabb táska. Ettől nem lesz túlzsúfolt az összhatás, de mégis különleges.

Marella
Marella ruha

136990 Ft

Megnézem

Cipő

A cipőválasztás különösen kritikus pont. Egy könnyed, légies ruhához nem illik a túl nehéz, vastag talpú cipő. Esküvőre minden esetben jobban működik a vékony pántos szandál, illetve a letisztult magassarkú, vagy ha nem hordasz magassarkút, akkor egy elegáns balerina cipő.

A helyszínről sem szabad megfeledkezni. Kültéri esküvőre például nem praktikus a tűsarok, mert könnyen belesüllyedhet a fűbe vagy a kavicsba. Templomi szertartásnál pedig érdemes fedettebb, visszafogottabb ruhát választani vagy egy boleróval, akár blézerrel készülni. Esti esküvőn általában szépen működnek a mélyebb árnyalatok, míg nappali a eseményeken a világosabb, lágyabb tónusok hatnak frissebbnek és természetesebbnek.

Aldo
Aldo tűsarkú

41490 Ft

Megnézem
Jonak
Jonak bőr tűsarkú

69990 Ft

Megnézem
Geox
Geox bőr balerina cipő

50990 Ft

Megnézem

Színpaletta

Színek terén a pasztellek, a mélyebb egyszínű darabok és a finom minták a legbiztosabbak. A túl erős neonos és a nagyon kontrasztos összeállítások könnyen kilógnak, pont ahogy a harsány minták is. Mellesleg arra is érdemes figyelni, hogy a szín, amit választottál biztosan jól áll-e neked. Különösen fontos az, hogy az arcodat ne sápassza.

Kiegészítők

A kiegészítőknél érdemes a kevesebb több elvét követni. Egy feltűnő nyaklánc, nagy fülbevaló, díszes táska és extravagáns cipő együtt túl sok. Elég egy, maximum kettő hangsúlyosabb kiegészítőt kiválasztani és aköré építeni a szettet. És ne feledd: ha a ruha extra, akkor a kiegészítők legyenek visszafogottak. Így marad igazán elegáns és alkalomhoz illő a szetted.

ANIA KRUK
ANIA KRUK aranyozott ezüst nyaklánc

15990 Ft

Megnézem
Guess
Guess táska

55990 Ft

Megnézem
Coach
Coach fülbevaló

29990 Ft

Megnézem

Ha esküvőre vagy hivatalos a közeljövőben, és további szuper tippekre vágysz ruha fronton, akkor lesd meg ezt a videót is:

